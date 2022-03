S-a dublat numărul preşcolarilor la Bistreţ. Şcoala va muta copiii

Şcoala gimnazială Bistreţ a declanşat procedura de monitorizare din partea ISJ Dolj în vederea extinderii activităţii de învăţământ într-un sediu nou. Managerul şcolii, Geanina Ciobanu, a precizat că extinderea activităţii de învăţământ într-un sediu nou se datorează dublării numărului de preşcolari. Aceştia vor fi mutaţi în noua clădire. Odată cu mutarea se va schimba şi programul elevilor, care în prezent îşi desfăşoară activitatea în două ture.

Noua clădire în care se va extinde activitatea Şcolii gimnaziale Bistreţ a fost construită de primărie. Managerul şcolii spune că preşcolarii care vor fi mutaţi vor beneficia de o grădiniţă modernă, la standarde europene.

„Clădirea este construită pe baza unui proiect al Primăriei Bistreţ. Aveam nevoie de un nou spaţiu pentru că a crescut brusc numărul preşcolarilor. De la o grupă de preșcolari am ajuns la două grupe şi avem și un post vacant de educatoare. Preşcolarii se vor muta într-o clădire nouă, după model european, cu trei săli de clasă, grupuri sanitare la fiecare grupă şi o sală de mese. Grădiniţa este cu program normal dar avem un proiect european prin care le oferim copiilor şi o masă caldă şi vom folosi astfel şi spaţiul pentru masă. Mutarea va fi din toamnă, pentru că acum abia am declanşat procedura. Am primit avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi mai departe trebuie să depunem documentele la ARACIP”, a precizat managerul Şcolii Bistreţ, Geanina Ciobanu.

Elevii învaţă în două ture



Odată cu mutarea preşcolarilor în sediul noii grădiniţe vor interveni modificări şi în programul copiilor.

„Acum la Bistreţ, în corpul de clădire în care învaţă elevii din clasele primare şi preşcolarii programul este în două ture. Practic, conform legislaţiei în vigoare, copiii de la grădiniţă îşi desfăşoară activitatea dimineaţa, iar cei de la învăţământul primar învaţă după-amiaza”, a subliniat directorul Şcolii Bistreţ, Geanina Ciobanu.