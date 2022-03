A crescut numărul candidaţilor la funcţiile de director vacante în Dolj după sesiunea specială

Candidaţii, care au fost în izolare sau în carantină din cauza infectării cu coronavirus şi nu au putut să se prezinte pentru a susţine proba scrisă pe 18 februarie, din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori, au susţinut această probă pe 4 martie. În Dolj a fost un singur candidat care a susţinut sesiunea specială. Acesta a şi promovat examenul cu nota minimă, 7. Prin urmare, în Dolj sunt 66 de candidaţi promovaţi pe 58 de funcţii vacante.

Ce rezultate au obţinut candidaţii

Cea mai mare notă după proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din Dolj este 9.80.

După sesiunea specială de vineri, 4 martie, organizată pentru un singur candidat care a promovat cu nota minimă 7 nu s-a schimbat ierarhia candidaților. Au rămas în competiţie şase candidați cu note între 9 și 9.80.

În perioada 4-8 martie, candidaţii declaraţi admişi după proba scrisă pot opta pentru participarea la proba de interviu pentru cel mult trei funcţii de conducere vacante. În Dolj sunt vacante 58 de funcţii de director, dintre care 17 funcţii libere sunt în Craiova.

Astfel, sunt vacante funcția de director și o funcție de director adjunct de la Colegiul Național ”Carol I”. De asemenea, sunt vacante funcțiile de director de la Liceul ”Tudor Arghezi”, de la Școala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” și de la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul”.

După concursul de anul trecut, au rămas vacante și funcțiile de director de la cinci grădinițe cu program prelungit din oraș, respectiv Grădinița ”Floare Albastră” , Grădinița ”Ion Creangă”, Grădinița ”Petrache Poenaru”, Grădinița „Traian Demetrescu” și Grădinița ”Voiniceii”.Pentru această sesiune a fost scoasă la concurs şi funcţia de director de la Centrul de Excelenţă Dolj.

În ceea ce privește funcțiile de director adjunct vacante la nivelul Craiovei, școlile pentru care mai pot opta candidații sunt: Liceul ”Traian Vuia”, Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”, Școala gimnazială ”Elena Farago”, Școala gimnazială ”Anton Pann” și la Școala gimnazială ”Nicolae Bălcescu”.

Ce cerinţe vor avea candidaţii la interviuri

Probele de interviu se vor desfăşura în perioada 16-25 martie. Conform procedurii de concurs, interviurile se vor derula sub supraveghere video şi audio. Camerele de supraveghere vor fi instalate astfel încât să surprindă cel puţin frontal toţi membrii comisiei, candidatul, observatorii, în timpul susţinerii probei, precum şi toate acţiunile şi dialogurile candidaţilor, membrilor comisiei şi ale observatorilor în desfăşurarea acestor activităţi. Camerele vor fi instalate astfel încât să fie surprinse şi monitoarele calculatoarelor folosite de candidaţi în timpul probei de interviu.



Sistemul de supraveghere audio-video înregistrează imagini şi sunet pe întreg intervalul orar de desfăşurare a probei de interviu.



Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat şi este structurată în trei etape.

Prima etapă are o durată de maximum 25 de minute şi cuprinde prezentarea candidatului şi a strategiei unităţii de învăţământ pentru care a optat.

Etapa a II-a are 20 de minute şi constă în pregătirea şi rezolvarea situaţiei problemă, iar cea de a treia etapă are 15 minute şi are ca scop verificarea competenţelor digitale ale candidatului.

La proba de competenţe digitale, cerinţele vor viza elaborarea unui document, într-un program de editare utilizând diacritice, elaborarea unui document tip foaie de calcul, realizarea unui tabel cu date numerice şi prelucrări ale datelor, filtrare, ordonare, operaţii cu date, reprezentări grafice. Ultima operaţie va consta în salvarea documentelor create, după cum arată procedura operaţională pentru desfăşurarea concursului.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe 29 martie.