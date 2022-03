Şi elevii de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” fac performanţă la robotică

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova „Rasky Freight Frenzy” are noi membrii de anul acesta. Şi ei reuşesc să continue tradiţia şi să facă performanţă la nivel naţional, fiind calificaţi la competiţia First Tech Challenge, care anul acesta are temă crearea de mijloace de transport mai eficiente.

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova este formată din 15 membri noi dar şi voluntari. Elevii au fost îndrumaţi să se înscrie în competiţia First Tech Challenge de foştii lor colegi dar şi de mentorii echipei.

„Înscrierea la competiţia First Tech Challenge a avut loc datorită foştilor noştri colegi şi cu ajutorul mentorilor echipei, Simona Sanda- profesor de fizică de la Colegiul „Elena Cuza” şi Horaţiu Roibu de la Facultatea de Automatică. Am participat şi la competiţiile anterioare. Tema de anul acesta constă în crearea de mijloace de transport mai eficiente. Comparativ cu anii anteriori este mai dificil.



Trebuie să facem un mijloc de transport care să ducă obiecte, în formă de sfere şi cuburi, pe trei etajere. Complexitatea jocului constă în faptul că prin mijlocul etajerelor trece un stâlp care se balansează şi în funcţie de poziţia acestuia noi primim puncte. Dacă este balansat primim puncte bonus. Un alt obiectiv al jocului este că robotul se poziţionează în faţa unei roţi, care în joc se numeşte carusel. Acesta trebuie să fie învârtit de robot, astfel încât nişte raţe de cauciuc care sunt plasate pe el să cadă în teren. Jocul are două etape: etapa de autonomie de 30 de secunde în care robotul se mişcă singur folosind cod cu benzi programate dinainte şi perioada în care este condus de driveri cu ajutorul a două controllere”, a explicat Mihai Goga, team leaderul echipei de robotică.

Pentru prima dată la naţională

Membrii actuali ai echipei de robotică „Rasky Freight Frenzy” de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” spun că este prima lor participare la etapa naţională a competiţiei First Tech Challenge.

„Avem emoţii pentru că este prima noastră participare la o competiţie naţională. Am participat şi în anii anteriori la ediţiile First Tech Challenge, dar eram boboci atunci. Pentru etapa naţională trebuie să facem şi unele schimbări la robot. Emoţiile sunt generate şi de faptul că avem idei care implică şi costuri destul de mari şi nu ştim dacă vom reuşi să modificăm robotul aşa cum ne dorim”, a mai spus elevul Mihai Goga.

Din echipa de robotică a Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova fac parte elevii Lucian Drăcea, Andrei Iosif, Alexandru Furtuna-Cola, Alexandru Răcăreanu, Ariana Preda, Cristian Tecsila, Teodor Chiurtu, Alisia Tuţa, Ana- Maria Grecu, Miruna Mondescu, Olivia Ignatiu, Mihai Goga, Răzvan Toader, Ioana Racila, Selena Vintila, Matei Bina.

Voluntari ai echipei sunt Emanuel Memu , Ştefan Enea, Daria Ducu, Andreea Voican, Claudiu Ponoran. Etapa naţională a competiţiei First Tech Challenge va avea loc la Bucureşti în perioada 1-3 aprilie.