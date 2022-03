Echipa de robotică a Colegiului „Buzeşti”, calificată din nou la competiţia naţională First Challenge

Echipa de robotică Soft Hoarders a Colegiului Național „Frații Buzești” a obținut sâmbătă calificarea la etapa națională a competiției First Tech Challenge. Este cea de a şasea calificare a echipei de robotică a elevilor buzeşteni la First Tech Challenge, o competiţie care are ca misiune să îi inspire pe tineri să devină lideri și inovatori în domeniul științei și tehnologiei. Tema de anul acesta a fost menită să creeze mijloace de transport mai eficiente .

Calificarea echipei de robotică Soft Hoarders de la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova la etapa naţională a competiţiei First Tech Challenge, de anul acesta, a avut loc în urma etapei regionale de la Timișoara, ținută în format on-line. În urma acestei etape, elevii craioveni au obținut premiul Control Award First Place, cât și locul 6 în clasamentul premiilor pe robot, cu un punctaj de 946. În competiţia regională au fost 40 de echipe.



„Control Award premiază echipele care folosesc senzori și elemente de software pentru a crește eficiența robotului. Premiul este oferit echipelor care implementează cât mai multe automatisme în funcționarea robotului, dând dovadă de gândire inovatoare. Suntem foarte mândri că am reușit să ne distingem în această competiție, impunându-ne în fața a peste 40 de echipe din țară și din străinătate. Soft Hoarders este singura echipă care a obținut calificarea atât prin punctele adunate de robot, cât și prin documentarea evoluției acestuia”, a explicat elevul Adrian Ioana.

Robotul creat de echipa de robotică a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova

Ce robot au creat elevii din Craiova

Elevii de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova spun că robotul pe care l-au creat anul acesta a fost o nouă provocare, tema fiind aceea de a crea mijloace mai eficiente de transport. Robotul care bile şi sfere pe care le aşează pe un suport, astfel încât să se menţină în echilibru.



„Robotul de anul acesta a reprezentat o provocare specială pentru noi, deoarece a implicat multe ore de proiectare și de teste. Sarcinile concursului din acest sezon au fost diferite față de cele cu care eram obișnuiți, astfel că a trebuit să depunem mai mult efort și să ne punem mintea la contribuție pentru a crea mecanisme cât mai eficiente. Tema de anul acesta a fost menită să creeze mijloace mai eficiente de transport. Astfel, robotul este pus să îndeplinească o serie de sarcini în care colectează, transportă și descarcă diverse obiecte pe anumite niveluri de dificultate. Calificarea la etapa națională ne determină să ne autodepășim, deoarece vom merge la București cu gândul de a obținte performanțe și mai mari decât anii trecuți!. Acolo vom concura cu cele mai bune 40 de echipe din ţară”, a spus elevul Mihnea Stamatie.



Rezultatele echipei Soft Hoarders se datorează în primul rând eforturilor colective ale celor 16 membri ai echipei, elevi din toate clasele de liceu, de la a IX-a până la a XII-a: Mihnea Stamatie, Dominic Staicu, Vlad Nedelcu, Adrian Ioana, Edi Bicu, Cosmina Casiu, Mihai Stamatescu, Radu Negricea, Bogdan Văduva, Luca Lazăr, Ramy Sakr, Rebeca Popescu, Andreea Grecu, Rareș Dafina, Cătălina Guguștea, Alexia Bulubașa.



Faza naţională a competiţiei First Tech Challenge va avea loc în perioada 1-3 aprilie, la Bucureşti cu prezenţă fizică.