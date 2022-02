8 inspectori școlari din Gorj, specializați în Norvegia

Un număr de 8 inspectori școlari din Gorj vor fi specializați de către norvegieni, după ce Inspectoratul Școlar Județean Gorj a obținut finanțare, prin granturi SEE și Fonduri Norvegiene. Proiectul „I am integrable, not negligible” va începe pe 1.03.2022 și se va finaliza pe 1.09.2023. Valoarea proiectului este de 24.230 de euro, iar partenerii proiectului sunt: The European Wergeland Center – NO și Smart Teacher Play More – IS.

Proiectul vizează formarea de competențe de management incluziv și democratic, adaptat climatului școlar specific regional și contextului educațional european, precum și dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și creșterea calității educației. În cadrul proiectului, formarea a 8 inspectori școlari va avea loc prin două fluxuri de mobilitate, realizate în colaborare cu partenerii din țările donatoare, Islanda și Norvegia.

Obiectivele proiectului sunt:

Dezvoltarea unei rețele școlare democratice și incluzive la nivelul județului Gorj, tinându-se cont de specificul acestuia, prin aplicarea principiilor și tehnicilor de lucru la clasă și de management europene, precum și prin aplicarea priorităților naționale.

Dezvoltarea competențelor de gândire critică, creativă, de rezolvare de probleme prin lucrul în echipă, precum și a rezilienței pentru 8 inspectori școlari, în cadrul cursurilor de formare intensivă.

Dezvoltarea unor noi abordări curriculare prin care să se dezvolte competențele de gândire critică, creativă, precum și a rezilienței într-un cadru școlar incluziv și democratic, în context pandemic, multietnic și cu variate grupuri dezavantajate.

În vederea atingerii obiectivelor, se va participa la cursuri oferite de partenerii din țările donatoare.