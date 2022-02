Simulările județene vor schimba orarele școlilor din Craiova

Simulările probelor scrise pentru evaluarea națională și bacalaureat, organizate la nivelul județului Dolj, în zilele de 24 și 25 februarie vor schimba orarele elevilor, în special la școlile mari din Craiova. O parte din clase vor învăța on-line sau chiar se va recurge la alte metode de recuperare a materiei din zilele respective.

Unitățile școlare au început organizarea activității pentru zilele de 24 și 25 februarie, când vor avea loc simulările examenelor naționale, organizate la nivel județean. Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat procedura pentru aceste evaluări, în care se menționează că probele scrise, atât pentru evaluarea națională cât și pentru bacalaureat, vor începe la ora 9.00. Elevii de gimnaziu vor avea două ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele, iar cei de liceu vor avea trei ore. De asemenea, distanțarea locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o bancă liberă pe rânduri și între rânduri.

În privința orarului, fiecare unitate școlară va face modificarea necesară în funcție de spațiile de care dispune.

”Unitățile școlare iau toate măsurile necesare pentru ca activitatea didactică a claselor neimplicate în simulările naționale să se desfășoare în mod corespunzător, după un program stabilit de către conducerea unității de învățământ, eventual în format online, în funcție de infrastructură”, a precizat Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

Ce măsuri iau școlile din Craiova

Directorii unităților școlare spun că deja și-au creionat câteva măsuri pentru zilele în care se desfășoară simulările.

”Pentru zilele în care vom avea simulările examenelor naționale voi propune Consiliului de Administrație ca să treacă on-line clasele mici care învață dimineața în corpul centrală și să învețe normal, cu prezență fizică toate clasele care au program după ora 13.00 pentru că este nevoie de timp și pentru a aerisi toate clasele, pentru igienizare”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Școlii gimnaziale ”Mircea Eliade” din Craiova.

La fel se va proceda și la Școala gimnazială ”Gheorghe Țițeica” din Craiova.

”Am primit propuneri de la învățători ca toate clasele primare să învețe on-line pe 24 și 25 februarie, excepție făcând clasele care sunt în sediul din strada Nicolae Julea și care vor învăța față în față. Simularea evaluării naționale se va desfășura în corpul central al școlii. Elevii care învață după-amiaza, începând cu 12.30 își vor desfășura și ei orele normal. Propunerile privind programul vor fi supuse dezbaterii în Consiliul de Administrație al școlii, iar forma finală va fi transmisă Inspectoratului Școlar Județean Dolj”, a precizat Atia Fodor, directorul Școlii gimnaziale ”Gheorghe Țițeica” din Craiova.

Cum se va proceda la Colegiile ”Buzești” și ”Elena Cuza”

Pentru organizarea simulările, Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova va avea nevoie de 27 de săli de clasă. Directorul colegiului spune că în aceste condiții toate clasele care învață în clădirea centrală vor învăța online, atât pe 24 februarie cât și pe 25 februarie.

”Am convocat Consiliul de Administrație al școlii și am făcut o informare către Inspectoratul Școlar Județean Dolj prin care am cerut ca în zilele de 24 și 25 februarie, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a să își desfășoare activitățile exclusiv online, iar clasele primare și grădinița să funcționeze cu prezență fizică pentru că își desfășoară activitatea în corpuri de clădire diferite”, a precizat Ileana Didu, directorul Colegiului Național ”Frații Buzești” din Craiova.

La Colegiul Național ”Elena Cuza” din Craiova, directorul a spus că nu se va schimba programul.

”Am găsit supraveghetori pentru clasele care susțin simulările, iar celelalte clase vor funcționa normal, cu prezență fizică”, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Național ”Elena Cuza” din Craiova.

Notele de la simulări nu vor putea fi contestate.