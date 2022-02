Reîncepe programul ”Masă caldă” pentru elevi. O școală din Dolj, din nou pe listă deși nu l-a implementat niciodată

Programul-pilot ”Masă caldă” va fi implementat și în acest an școlar în 150 de unități de învățământ din țară, începând cu semestrul al doilea. Doljul figurează și anul acesta cu școlile din comunele Bârca, Sadova și Plenița. Doar două dintre școli au dat și în anii anteriori copiilor o masă caldă.

Școala Sadova este din 2020 inclusă în acest program, dar doar pe hârtie. Elevii nu au beneficiat niciodată de masa caldă pentru că nu a fost făcută achiziția de servicii.

Conform ordonanței 91/2021, programul-pilot „Masa caldă” va continua și anul acesta în 150 de unități școlare. În județul Dolj, acest program va fi implementat la Liceul ”Adrian Păunescu” Bârca, la Liceul ”Constantin Nicolaescu Plopșor” din Plenița, dar și la Școala gimnazială Sadova. În total, ar fi 1.720 de copii care ar trebui să primească masa caldă, dintre care mai mult de jumătate, respectiv 932 , sunt preșcolari sau școlari.

Vor beneficia de masa caldă și dacă învață online

Liceul din Bârca este inclus în acest program încă din 2016, când a început proiectul pilot. Și anul acesta, sunt trecuți 548 de elevi ca beneficiari ai acestui program. Directorul unității școlare speră ca masa caldă să poată fi distribuită de la 1 martie.

”Achiziția pentru acest program o face Consiliul Local. A început deja procedura și sperăm ca în martie chiar să le dăm copiilor masa caldă. Ca și în anii anteriori, preșcolarii și elevii vor beneficia de un sandviș cu fruct sau cu prăjitură, pentru că nu dispunem de spații pentru a le asigura masă cu două feluri de mâncare. Anul acesta ordonanța prevede că elevii pot beneficia de masa caldă și dacă învață online”, a precizat Nicoleta Segărceanu, directorul Liceului ”Adrian Păunescu” din Bârca.

Plenița: A scăzut abandonul școlar

Și la Plenița au fost demarate demersurile pentru masa caldă a elevilor. Liceul are 565 de copii cu tot cu învățământul preșcolar. Primarul spune că masa caldă a redus considerabil abandonul școlar.

”Suntem în procedura de achiziție și sperăm ca în perioada 1-5 martie să și începem distribuirea. Le vom da sandviș cu piept de pui, pentru că nu avem spații pentru a le da o masă caldă propriu-zis. Este un program foarte bun, din punctul meu de vedere. Îl avem de trei ani la Plenița și abandonul școlar este aproape zero. L-am implementat și anul trecut, dar doar spre sfârșitul anului școlar din cauza situației pandemice. Sper ca anul acesta să nu mai fie impedimente pentru acest program. Oricum, în acest an școlar toți elevii au venit la școală. Incidența a fost sub 1 la mia de locuitori”, a precizat Mihai Puiu Calafeteanu, primarul comunei Plenița.

Sadova a fost doar pe hârtie în acest program

Școala gimnazială Sadova este din 2020 inclusă în acest program dar niciodată elevii nu au beneficiat de masă caldă sau de sandviș. ”Până acum elevii nu au primit nimic. Au venit banii pentru masa caldă în fiecare an, dar nu a fost făcută achiziția. Administrația locală se ocupă de aceste proceduri. Noi am transmis datele și anul acesta dar nu știm care este stadiul ”, spune Angela Călugărescu, directorul școlii. În 2020, achziția a fost lansată spre finalul anului și până la urmă a fost anulată. Am încercat să luăm legătura cu primarul comunei dar nu a răspuns.

Anul acesta pentru acest program la Sadova au fost înscriși 607 elevi, față de 510 elevi cât au fost raportați în 2020.

Programul-pilot ”Masă caldă” se va desfășura pe perioada anului școlar în curs.