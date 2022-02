Șeful ISJ Dolj s-a înscris la concursul pentru directori

Inspectorul școlar general din Dolj, Daniel Alexandru Ion, se numără printre cei 108 candidați înscriși la concursul pentru ocuparea unei funcții de director vacante. Șeful ISJ Dolj spune că acest concurs este o provocare. Nu este însă singurul inspector școlar care participă la concursul pentru funcțiile de director.

Inspectorul școlar general din Dolj nu și-a ascuns identitatea atunci când s-a înscris la concursul pentru ocuparea unei funcții de director. Sunt de fapt cinci candidați care nu au dorit anonimizarea atunci când și-au depus dosarul de candidatură pentru a ocupa o funcție de director.

Șeful ISJ Dolj, Daniel Ion, spune că nu a dorit să se ascundă sub cod pentru că își asumă rezulatul concursului.

”Prin înscrierea la acest concurs am dorit să îmi măsor capaicitățile manageriale și decizionale. Idiferent de rezultat, acest concurs va fi un câștig pentru mine, pentru că îmi voi actualiza cunoștințele legate de legislația în vigoare, cunoștințele de management educațional. Nu am dorit să mă ascund sub cod pentru că îmi asum rezultatul chiar dacă va fi bun sau rău. Dacă voi pica concursul voi pleca din funcția de inspector școlar general. Dacă voi promova concursul cu un rezultat bun îmi voi asigura într-un fel și legitimitatea în funcția de inspector general ”, a spus Daniel Ion.

Ce inspectori școlari s-au mai înscris la concurs pentru directori

Șeful ISJ Dolj nu este singurul inspector școlar care a optat să se înscrie la concursul pentru directori. În această sesiune s-a mai inscris și inspectorul școlar Gabriel Florian, cadru didactic la Colegiul Național ”Carol I” din Craiova. De altfel, și în prima sesiune au fost doi inspectori școlari care au participat și au promovat concursul. Este vorba de Alina Dumitru care ocupă în prezent funcția de director la Școala gimnazială ”Sfântul Gheorghe” din Craiova, dar și de Alin Vancea -inspector școlar pentru educație fizică și sport care s-a suspendat din funcția de director.

Prima probă aferentă acestei sesiuni este proba scrisă care va avea loc pe 18 februarie. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține minimum nota 7. Cei cu un astfel de rezultat vor putea opta pentru unitățile școlare pentru care vor dori să susțină proba de interviu. În această sesiune, candidații pot avea maximum trei opțiuni.