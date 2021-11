Şcolile din Craiova folosesc testele invazive COVID 19 pentru elevi dacă mai au stocuri

Şcolile aşteaptă noile teste de salivă pentru elevi În prezent, când apar elevi cu simptome se folosesc testele pe baza de probe nazale pentru depistarea infectării cu coronavirus. În Craiova sunt şi unităţi şcolare care nu mai deţin astfel de teste.

Şcolile sunt în aşteptarea testelor de salivă, a căror livrare tot întârzie. Până vor primi noile teste pe bază de salivă, unităţile şcolare testează elevii cu simptome sau cazuri confirmate cu testele rămase pe stoc din anul şcolar anterior.

„Avem patru clase la care s-au suspendat cursurile din cauza apariţiei unor cazuri de COVID -19. În privinţa testării elevilor, testăm zilnic. Am testat şi ieri, testăm şi azi. Avem o clasă programată pentru testare. Sunt elevi care îşi doresc să revină la şcoală în a opta zi după apariţia unui caz în clasă. Folosim vechile teste antigen, pe baza probelor nazale. Mai avem teste din ce am primit în anul şcolar anterior. Nu au venit testele de salivă „, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.



Pe tema modalităţii aplicării testelor salivare au apărut o serie de discuţii în şcoli. „Au fost discuţii despre modalitatea de aplicare a testelor salivare. Nucred că ar fi recomandat să se facă în clasă pentru că efectivele sunt de câte 30 de elevi şi toţi ar trebui să dea masca jos, în acelaşi timp, ca să se testeze. Dacă unul este pozitiv, practic acel copil stă fără mască în mijlocul celorlalţi copii şi cred că ar fi un risc prea mare de infectare „, a mai precizat directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Sunt şi şcoli care au terminat stocul de teste

La unele şcoli se testează doar elevii simptomatică în a opta zi de la apariţia unui caz. „Mai avem 102 teste şi se folosesc în a opta zi pentru a testa elevii simptomatici”, a precizat Cerasela Cremene, directorul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova. Sunt şi unităţi şcolare care nu mai au astfel de teste. De exemplu, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova nu mai sunt astfel de teste după cum spun reprezentanţii şcolii. Prin urmare, şcoala nu mai face teste elevilor. Şi nu este singura unitate şcolară în această situaţie. Stocurile s-au terminat în unele situaţii chiar de la începutul acestui an şcolar.



Înainte de a trimite noile teste care ar trebui să fie noninvazive, Ministerul Sănătăţii a trimis o nouă instrucţiune privind testarea elevilor cu testele pe bază de salivă care trebuie publicată în Monitorul Oficial. Documentul arată că părinţii trebuie să-şi dea acordul.



„În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecţie cu virusul SARS – COV-2, se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen non invazive efectuate din proba de salivă. Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează: a) în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs; b) Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spatii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unităţii de învăţământ sau la domiciliu, sub îndrumarea părinţilor/reprezentanţilor legali”, se arată în document.