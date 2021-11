Ce sancţiuni s-au aplicat profesoarei din Craiova, reclamată pentru „lecţia” antivaccin

La Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova s-a constituit comisia de disciplină după ce un părinte a semnalat public că la clasa copilului său, la ora de matematică, cadrul didactic de specialitate a făcut propagandă împotriva vaccinării pentru prevenirea infectării cu coronavirus. Potrivit directorului colegiului au fost aplicate trei sancţiuni care sunt valabile pentru următoarele 12 luni.

Cum a început ancheta

Ancheta profesoarei de matematică de la Coelgiul Naţional „Carol I” din Craiova a început în urmă cu o lună, când părintele unui elev a semnalat public faptul că respectivul cadru didactic face campanie împotriva vaccinului atât pe facebook cât şi la clasă. Conducerea şcolii s-a autosesizat şi a convocat cadrul didactic care nu şi-a negat postările.

Una dintre aceste postări era: ”Ni se recomandă să ne vaccinăm. Suntem recompensați sau chiar amenințați… Să vă spun eu un caz recent: un bărbat mort în câteva minute, fix pe scaunul de vaccinare. Evident, nimeni nu a raportat Poveste aflată azi. E caz real, nu-i poveste de pe net”.

O altă postare prin care se arată împotriva vaccinului a fost: „Câți știu că dacă decesul survine în primele 10 zile de după vaccinare cazul respectiv este trecut la „nevaccinați”, pentru că ni se „spune” ca organismul nu a avut „timp” să „producă” anticorpi?”, scrie profesoara. Mesajul în care susține că decesul intervine în 10 zile de la vaccinare este reluat și în alte postări”. În urma primelor cercetări, directorul colegiului a aflat că profesoara de matematică era în conflict cu o clasă de elevi de liceu și nu pe probleme de matematică, ci chiar pe tema pandemiei. Liceenii au spus directorului că respectivul cadru didactic nu purta mască în clasă și exprima opinii personale despre vaccin. În consecinţă, managerul a constituit comisia de disciplină.

La ce concluzii a ajuns comisia de disciplină

Potrivit directorului Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova în urma anchetei făcute de comisia de disciplină, Consiliul de Administraţie al şcolii a propus sancţiuni.



„Comisia de disciplină a chemat la declaraţii elevi ai unei clase de liceu, dar şi cadrul didactic şi apoi le-a judecat. Comisia a consemnat că fapta reclamată s-a confirmat, respectiv că a fost o oră de matematică la care cadrul didactic a ţinut o lecţie împotriva vaccinului. Prin urmare, comisia de disciplină a propus Consiliului de Administraţie sancţionarea. Una dintre sancţiuni constă în mustrare scrisă.

O altă sancţiune a fost de a-i tăia drepturile salariale aferente orei de matematică la care a predat altceva, adică lecţia antivaccin. Am luat şi o măsură managerială. Am separat taberele aflate în conflict, clasa de elevi de liceu şi cadrul didactic prin schimbarea încadrării. Conform legii, sancţiunile aplicate sunt valabile 12 luni, timp în care cadrul didactic are timp să se reabiliteze. Dacă în acest timp, se consemnează şi alte fapte, vor fi aplicate sancţiuni şi mai drastice. Sancţiunile aplicate acum, în mod normal, vor afecta şi calificativul anual care se acordă cadrelor didactice”, a precizat Dănuţ Mic, directorul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.