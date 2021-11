Şcoala gimnazială din Craiova cu cea mai mare rată de vaccinare

Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova are cea mai mare rată de vaccinare din oraş în rândul personalului angajat. Procentul de vaccinare este de 96%.

Managerul Şcolii gimnaziale „Mihai Eminescu” din Craiova cu cea mai mare rată de vaccinare a pecizat că au doar o singură angajată care nu s-a vaccinat.

„Ne-am vaccinat în majoritate până la începutul lunii aprilie a acestui an. Ne-am programt cam toţi angajaţii atunci. Avem doar un singur cadru didactic nevaccinat care a precizat că are şi alte afecţiuni şi nu se poate vaccina. La nivelul şcolii avem 49 de angajaţi cu tot cu grădiniţă”, a precizat managerul Silvia Cîrţu. Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” are 502 elevi şi 98 de preşcolari. Acelaşi procent de vaccinare este şi la Grădiniţa cu program prelungit „Sfânta Ana” Craiova.



În Dolj cu 100% vaccinaţi sunt şapte unităţi de învăpţământ de stat şi particulare. Acestea sunt: Grădiniţa „Tedy Bear” Craiova, Grădiniţa cu program normal „Axia” Craiova, Grădiniţa cu program normal „Madona Dudu Montessori” Craiova, Şcoala gimnazială Tălpaş și Şcoala gimnazială Teasc, Şcoala româno-britanică -partener, Şcoala postliceală sanitară „Gheorghe Ţiţeica” Segarcea.

Ce reclamă profesorii din şcolile în care rata de vaccinare este puţin peste 60%

Cadrele didactice spun că procentul de vaccinare pe unitate de şcolară nu este relevant, pentru că sunt clase la care pot fi doar doi profesori vaccinaţi sau nici unul.

„La liceu unde rata de vaccinare este până în 70% sunt multe situaţii ciudate. De exemplu, la o clasă de învăţământ vocaţional sunt doi profesori vaccinaţi şi restul nu. În plus, această rată de vaccinare ia în calcul şi personalul nedidactic, care nu intră la clasă la activităţi cu elevii dar acoperă personalul didactic nevaccinat. Nu mai ştim de fapt câţi profesori care intră direct în contact cu elevii sunt vaccinaţi. Nu este normal aşa ceva. Şi mai este un aspect la învățământul preşcolar sau primar. La grădiniţe de exemplu sunt multe situaţii chiar şi în Craiova unde avem procent de vaccinare de 60% sau puţin peste acest procent. Este clar că sunt clase la care copiii lucrează numai cu cadre didactice nevaccinate. Cu ce mă încălzeşte ca părinte că la clasa vecină educatoarea este vaccinată dacă la clasa în care am eu copilul educatoarea nu este vaccinată şi doar cu ea interacţionează”, a spus un cadru didactic de la un liceu din Craiova.



Şcolile raportează în fiecare vineri procentul de vaccinare. În această săptămână raportările se vor face pe structuri. Inspectorii şcolari spun că noua raportare ar putea schimba mult scenariile de funcţionare din Dolj pentru săptămâna viitoare.