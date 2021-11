Şcoala online în valul al patrulea: Elevii fără internet iau fişe de la şcoală

Şcoala online a rămas în unele situaţii la fel ca în primul val al pandemiei. Elevii, fără posibilităţi materiale sau care stau în zone în care internetul este slab, merg la şcoală să ia fişe pe care le returnează după ce le rezolvă. Chiar dacă şcolile au primit tablete nu înseamnă că s-a şi asigurat acces egal la învăţământul online pentru toţi copiii. Fiecare se descurcă după posibilităţi în aceste zile în care şcolile sunt închise în funcţie de rata de vaccinare.

Şcolile sunt închise în funcţie de rata de vaccinare

În Dolj sunt 26 de unităţi şcolare care ar trenui să desfăşoare şcoală online în această perioadă pentru că nu s-a atins rata de vaccinare de minimum 60% în rândul personalului angajat. Dintre acestea, 21 de şcoli şi grădiniţe sunt din mediul rural şi în unele cazuri mai sunt probleme cu semnalul la internet, după arată datele oficiale ale companiilor de profil.



De exemplu, comuna Siliştea Crucii este pe harta localităţillor cu semnal slab la internet. Copiii nu fac şcoală cu prezenţă fizică pentru că rata de vaccinare în rândul personalului angajat este de 53% şi ar trebui să înveţe online. Populaţia şcolară a scăzut faţă de anul şcolar anterior. Sunt 84 de elevi în clasele I-VIII, faţă de 97 cât erau raportaţi anul şcolar trecut, la care se mai adaugă 24 de copii la grădiniţă în loc de 25 cât au fost anul trecut.

Şcoala are tablete, dar nu toţi copiii au şi internet. Ieri a fost o zi de organizare în care elevii au intrat în posesia tabletelor. Cei fără internet vor învăţa singuri, după fişe date de şcoală

„Am dat tabletele pe care le-a primit Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj anul trecut, în decembrie. Acelea au internet. Mai avem tablete luate şi de şcoală dar şi din proiecte. Acelea nu au internet. În general, elevii au internet asigurat prin abonamentele de telefonie. Este adevărat că mai sunt şi câteva cazuri în care elevii nu au internet, dar părinţii au spus că vor rezolva cu cartele. Este vorba de doi-trei copii. Cei care nu au internet vor veni la şcoală şi vor lua fişe pe care le vor rezolva”, a precizat managerul şcolii, Aurora Baciu.

La clasele primare se descurcă cu ceea ştiu părinţii



Şcoala online se desfăşoară şi în funcţie şi de competenţele digitale ale părinţilor, mai ales la clasele primare. „Ca şi platforme se foloseşte classroom. Am început demersurile şi pentru a achiziţiona o platformă Adservio, am semnat contractul şi suntem pe punctul de instalare. La clasele primare se folosesc şi aplicaţii pe care le cunosc mai bine părinţii cum ar fi whatsapp. Este important ca elevii să reuşească să primească şi să rezolve cerinţele trimise de cadrele didactice”, a mai precizat directorul şcolii din Siliştea Crucii.

Cât despre o posibilă reluare a cursurilor faţă în faţă, managerul spune că dacă se iau în calcul cerinţele de raportare a vaccinaţilor pe structuri există posibilitatea ca de săptămâna viitoare să se deschidă grădiniţa.

„Vom raporta în fiecare zi de vineri situaţia vaccinărilor. Am văzut că ne vor cere să facem acest lucru pe structuri. Şi în aceste condiţii s-ar deschide grădiniţa. Şcoala s-ar deschide dacă s-ar vaccina dintre angajaţi”, a mai precizat managerul Aurora Baciu.La şcoala şi la grădiniţa Siliştea Crucii sunt 19 angajaţi. Comuna are o rată de infectare sub 3 la mia de locuitori, conform raportării de ieri.