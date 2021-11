De ce a fost ales pragul de 60% profesori vaccinați pentru începerea cursurilor în format fizic

Ministrul educației recunoaște că introducerea unui prag de vaccinare pentru redeschiderea școlilor în format fizic este un compromis. Sorin Câmpeanu a explicat, duminică seara care au fost motivele care au dus la stabilirea pragului de 60 la sută pentru rata de vaccinare a personalului din învățământ.

Aproape două treimi dintre școlile și liceele din România reîncep astăzi orele, după cele două săptămâni de vacanță forțată. Redeschiderea depinde de rata de vaccinare a profesorilor și angajaților. Acolo unde cel puțin 60 la sută sunt imunizați, orele se vor face în format fizic. Celelalte funcționează în sistem online. Sunt însă și numeroase situații care pun la îndoială criteriul ratei de vaccinare. De exemplu, localități cu incidențe foarte mari, în care copiii vor merge de luni la ore. Sau localități în care nu sunt înregistrate cazuri de COVID-19, dar școala se va face online, deoarece profesorii nu sunt imunizați, potrivit Digi24.

„Este o variantă de compromis. Este un criteriu care protejează mai mult profesorii“

„Cu școlile și grădinițele închise, acest popor nu va avea viitor. Vom distruge un întreg popor și am responsabilitatea termenilor. Am avut de ales între varianta de a nu deschide nicio școală și nicio grădiniță multe săptămâni de acum încolo. Aceasta a fost ipoteza de la care s-a plecat: să rămână toate în online. Pe de altă parte, cealaltă variantă, să le deschizi pe toate cu prezență fizică, iarăși ar fi însemnat că negăm pandemia. Trebuia să ai un criteriu de departajare între ce poți deschide și ce nu poți deschide.

Este o variantă de compromis. Este un criteriu cu foarte multe neajunsuri, dar este un criteriu care asigură un mediu mai sigur pentru elevi și pentru profesori, este un criteriu care protejează mai mult profesorii, pentru că dincolo de această efervescență exagerată, totuși, medicii spun că cei vaccinați contractează mai greu virusul și transmit mai greu virusul, deci sunt mai protejați profesorii”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Cum s-a ajuns la condiția cu 60 la sută rată de vaccinare pentru a permite redeschiderea școlilor

El a explicat cum s-a ajuns la condiția cu 60 la sută rată de vaccinare pentru a permite redeschiderea școlilor în format fizic.

„S-a plecat de la 70 la sută, pragul stabilit de OMS pentru asigurarea unei imunități de grup. 70 la sută ar fi trebuit să ia în considerare și persoanele trecute prin boală. Având în vedere că este foarte dificil să monitorizezi persoanele trecute prin boală – unii ies din cele 180 de zile, alții intră -, am coborât plafonul de la 70 la sută la 60 la sută, de comun acord cu autoritățile sanitare, înțelegând că este o măsură tranzitorie spre 70 la sută rată de vaccinare”, a arătat ministrul interimar al educației.

El crede că toți acei profesori care sunt interesați de educația elevilor lor vor fi motivați să meargă la vaccinare.

„Dacă legam funcționarea școlii doar de rata de incidență, am fi deschis doar 7 la sută“

Sorin Cîmpeanu a explicat că la fel de bine se putea lua în calcul rata de incidență a bolii în localitatea respectivă, însă Ministerul Educației a făcut o simulare și a constatat că în acest scenariu, numai 7 la sută dintre școlile din România și-ar fi putut relua activitatea față în față.

„Dacă legam funcționarea școlii doar de rata de incidență, pentru că putea fi o variantă, nu am fi putut evita pragul de 6 la mie. Am făcut o simulare. Am fi deschis doar 7 la sută. În toate orașele mari, rata de incidență este de peste 6 la mie, deci nu ar fi putut fi deschise mâine (luni – n.r.). Dacă mergeam pe rata de incidență, am fi fost întrebați de ce nu luăm în considerare vaccinarea. Dacă luăm în considerare vaccinarea profesorilor, de ce nu luăm în calcul rata de incidență”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Aproape două milioane de elevi și preșcolari, adică două treimi din total, încep şcolile în format fizic

Aproape două milioane de elevi și preșcolari, adică două treimi din total (67,79 la sută), încep luni cursurile, în format fizic, în mai mult de 4.800 de unități de învățământ, publice sau private.

Cursurile în format fizic pot începe în școlile, liceele și grădinițele în care rata de vaccinare a personalului este mai mare de 60 la sută. După ce a fost anunțat acest criteriu, în intervalul 29 octombrie – 5 noiembrie, rata de vaccinare a salariaților din școli a crescut de la 54 la sută la 68 la sută, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

În curând, vor ajunge în școli și testele de salivă pentru elevi și personalul din școli

El a reamintit că în curând vor ajunge în școli și testele de salivă pentru elevi și personalul din școli, ceea ce este de natură să sporească măsurile de siguranță sanitară.

În cazul în care școlile au probleme cu personalul sau de infrastructură, indiferent dacă rata de vaccinare a personalului este de peste 60 la sută, ele pot să solicite desfăşurarea cursurilor online.