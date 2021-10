Elevi din Craiova, acceptați la primul curs din lume despre calculatorul cuantic

Șase elevi de la Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” din Craiova au fost selectați să participe online la primul curs din lume organizat de IBM Quantum şi Qubit by Qubit pentru liceenii care doresc să învețe despre calculatorul cuantic despre care se spune că va oferi uriașe avantaje științifice. Cursul de desfășoară pe perioada a două semestre în care elevii vor învăţa cum să programeze un calculator cuantic. La final, liceenii din Craiova vor primi și o diplomă care le va certifica noile competențe.

Cum au ajuns la acest curs

Iniţiativa de a le oferi elevilor de la clasele de matematică-informatică ale Colegiului “Nicolae Titulescu” din Craiova o deschidere mai largă în domeniul calculatoarelor a aparţinut profesoarei de informatică Marilena Ionescu, care, urmărind noile tehnologii, a găsit Qubit by Qubit – din SUA, un proiect de învăţare online prin care elevii pot dobândi cu ajutorul informaticii abilităţi necesare în viitor pe piaţa muncii.

„Citesc mereu despre noile tehnologii şi am descoperit Qubit by Qubit – din SUA, un proiect de învăţare online prin care elevii pot dobândi cu ajutorul informaticii abilităţi necesare în viitor pe piaţa muncii. Am şi fost într-o perioadă în SUA şi am rămas cumva conectată la ce este acolo. Elevii care participă la acest curs sunt pasionaţi de informatică. Au participat la diverse competiţii de robotică dar şi la olimpiadele de informatică. Sunt copiii care sunt deschişi să înveţe lucruri noi.

La final, ei vor primi o diplomă cu credite şi vor avea noi cunoştinţe. Calculatorul cuantic a fost creat odată cu calculatoarele obişnuite, dar se foloseşte diferit, funcţionează la temperaturi joase şi are altă paradigmă de gândire. Este un calculator foarte fragil care nu este transportabil, dar care se foloseşte pentru cercetări științifice, simulări, criptografie, securitate, medicină simularea comportamentului materiei până la nivel molecular, inteligența artificială, industria auto – pentru a simula compoziția chimică a bateriilor vehiculelor electrice în vederea găsirii de noi modalităţi de îmbunătăţire a performanţei acestora, industria aeronautică, prognoză financiară. Astfel de calculatoare au companiile mari cum ar fi IMB, Google”, a spus profesorul Marinela Ionescu.

Cursurile au început de o lună şi jumătate

Cei şase elevi din Craiova care participă la primul curs din lume organizat de IBM Quantum şi Qubit by Qubit despre calculatorul cuantic sunt în clasa a XI-a şi studiază la specializarea matematică-informatică. Este vorbva de Lucian Boltaşu, Denis Marinoiu ,Adrian Mitrică, Daria Stoian, Andrei Stoica şi Cezar Tănasie. Au început cursurile de o lună şi jumătate.

Elevul Lucian Boltaşu de la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” din Craiova şi eleva Daria Stoian



„Practic au fost oferite şase burse de la IBM din America şi am fost selectaţi ca să beneficiem de aceste burse după anumite criterii. Au contat şi rezultatele noastre la concursuri din domeniu. Cursurile le facem de obicei în week-end, începând cu ora 19.00, ora României. Momentan avem două secţiuni. Secţiunea de laborator 60 de minute şi secţiunea de lectură de 90 de minute şi o să mai apară o secţiune.

Deocamdată învăţăm programare, fizică. Facem activităţi cu care suntem familiarizaţi. În timp va creşte gradul de complexitate a cursurilor. Este o experienţă care, cu siguranţă, îmi va deschide calea către alte oportunităţi. Personal îmi doresc să continui pregătirea în acest domeniu nou la o universitate din străinătate”, a spus elevul Lucian Boltaşu de la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” din Craiova.

Elevul Denis Marinoiu: Programarea îmi dă posibilitatea să pot deţine controlul

Şi elevul Denis Marinoiu spune că este pasionat de informatică pentru că îi dă posibilitatea să înţeleagă cum funcţionează anumite lucruri şi chiar să le controleze sau să le poată concepe să funcționeze cum vrea el.

Elevul Denis Marinoiu

„În primul rând mi-a plăcut foarte mult de mic matematica. Iniţial am vrut să optez pentru perioada liceului pentru specializarea ştiinţele naturii, pentru că îmi place şi biologia. Mi-am dat seama că mă plictisesc, că nu mă atrage ceea ce reprezintă materia finită. Medicina merge tot timpul pe aceleaşi principii. Am descoperit informatica şi mi-am dat seama că este pasiunea mea. Am început să studiez pe internet, pentru că în gimnaziu nu am făcut informatică la şcoală.

Am învăţat de pe internet diferite moduri de codat prin folosirea diferitelor aplicaţii şi apoi am ales ca şi la liceu să studiez informatica pentru că este domeniul care îmi dă posibilitatea să înţeleg cum funcţionează anumite lucruri, să le pot controla sau să le fac să funcţioneze cum vreau eu. Mi-am dorit să particip la acest curs imediat ce aflat că este vorba de ceva nou de viitor, calculatorul cuantic pe care poate copiii sau nepoţii mei îl vor folosi acasă. Eu nu am văzut unul real. Am văzut poze şi pot spune că arată diferit de calculatoarele pe care le ştim noi, Este ca un candelabru de mici dimensiuni cu câteva componente şi multe codări în spate”, a spus elevul Denis Marinoiu.

Singura fată din echipă este Daria

Din echipa de şase elevi selectaţi de cei de la IBM pentru cursul de programare a calculatorului cuantic face parte şi o fată, Daria Stoian, pasionată de programare.

Eleva Daria Stoian

„Am ales să particip la acest curs deoarece am vrut să îmi dezvolt cunoştinţele în acest domeniu. Prima prelegere şi primul laborator m-au convins că sunt activităţi pentru mine. Chiar mi-au depăşit aşteptările prin lecţiile de matematică, biologie, chimie, fizică de înalt nivel. Am aflat că de fapt calculul cuantic este prezent în viaţa noastră în biologie, în chimie. Sunt foarte entuziasmată.

Cursurile se fac în funcție de nivelul fiecăruia, de la începător la avansați. Ce am mai observat este că suntem puţine fete la acest curs, dar este astmosferă plăcută şi o experiență inedită pentru că particip la acest curs alături de elevi din toată lumea”, a spus Daria Stoian. Adolescenta spune că îşi dorește să urmeze o carieră în domeniul automatică. Cu alte cuvinte să devină programator. Pentru ea trecerea la învățământul online este o experienţă pozitivă susţinând că în acest fel a aflat de resursele educaţionale pe care le poate oferi internetul.