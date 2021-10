Unii profesori din Craiova fac şcoală online cu elevii şi în vacanţă

O parte dintre caderele didactice din Craiova şi judeţ continuă să facă activităţi online cu elevii şi în perioada vacanţei. Profesorii spun că fac aceste activităţi benevol pentru că ei consideră că vacanţa de două săptămâni după o lună de şcoală determină o fracturare a învăţării la elevi, indiferent de vârstă.

Se pune accent pe pregătirea elevilor care susţin examene

În Craiova nu sunt puţine situaţiile în care profesorii fac ore online cu elevii, chiar şi în această primă săptămână de vacanţă. De exemplu, ieri, profesorul de matematică, Cătălin Spridon, de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova cu puţin timp înainte de prânz încheia activitatea online cu elevii de clasa a XII-a.

„Mai lucram online cu elevii de a XII-a pentru examenul de bacalaureat. Am şi vorbit cu ei despre ce poate fi mai rău decât şcoala în sistem hibrid sau şcoala online? Şi răspunsul comun a fost lipsa şcolii. Este necesar ca în această perioadă să continuăm pregătirea. Întreruperea aceasta după o lună de şcoală nu este altceva decât o fragmentare a învăţării. Suntem mai mulţi profesori care facem astfel de ore benevol cu elevii care îşi doresc să lucreze, astfel încât să îi ţinem conectaţi. Subliniez faptul că şcoala cu prezenţă fizică nu putea continua pentru că erau multe cazuri. Copiii nu respectau regulile de distanţare şi nu purtau masca în pauze. Când intrau profesorii la ore, atunci respectau şi ei regulile. Aşa se explică de ce au crescut atât de mult cazurile de infectări”, a precizat profesorul Cătălin Spiridon.

Şi o parte dintre învăţători vor să lucreze cu elevii

Managerul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova a precizat că sunt mai mulţi profesori care lucrează online cu elevii.

„Am semnale de la mai multe cadre didactice că lucrează sau că intenţionează, ca de săptămâna viitoare, să lucreze online cu elevii în perioada vacanţei. Inclusiv din rândul cadrelor didactice de la învăţământul primar am primit astfel de semnale. Orele se fac benevol. Din datele pe care le avem este posibil ca ministerul să trimită precizări pentru această perioadă şi poate aceste ore să fie considerate activităţi remediale şi profesorii să fie şi plătiţi”, a mai precizat Dănuţ Mic, directorul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.



Cadrele didactice de la învăţământul primar spun că pentru şcolari este important ca măcar la disciplinele de bază să mai facă activităţi.

„Suntem câteva cadre didactice de la învăţământul primar care ne-am gândit să săptămâna aceasta este vacanţa de drept a copiilor, dar că de săptămâna viitoare să facem măcar orele de română şi matematică cu copiii. Ne-am pus de acord cu părinţii să continuăm să lucrăm în fiecare zi online. Copiii sunt în clasa a II-a şi ei sunt învăţaţi cu acest sistem online. Anul trecut la şcoala online au învăţat să scrie literele de mână. Decizia de a da vacanţă când avem cu ce lucra nu a fost agreată de multe cadre didactice. Pot să vă spun că se lucrează şi copiii de gimnaziu. Copilul meu a făcut engleză şi o să facă şi va face şi orele de matematică”, a precizat Georgiana Toma, învăţătoare la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Lucrează online şi profesorii de la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova

Şi la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova sunt profesori care lucrează online cu elevii susţine directorul. „În această perioadă de vacanţă lucrează cu elevii în special profesorii care au elevi care susţin examenele. Sunt profesori de română, de matematică, de chimie, goegrafie care fac ore online cu elevii”, a spus Adrian Stroe, directorul Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova. Printre cadrele didactice care fac ore online este Mirela Mitu, profesor de Limba şi literatura română care pregăteşte elevii de la profil pedagogic şi pentru titularizare.



„Şi anul trecut am făcut ore online cu elevii pentru a-i pregăti pentru bacalaureat dar şi pentru titularizare. Şi acum am consultat şi părinţii şi elevii pe Teams dacă vom continua activităţile online şi chiar părinţii sugerau acest lucru. Părinţii chiar au fost supăraţi că se impune această vacanţă, pentru că elevii dacă nu vor lucra un timp se va produce o ruptură.

Am lucrat deja cu ei testele de antrenament pentru bacalaureat şi aşteptăm noile modele de la minister. Şi pentru titularizare am lucrat subiectele care s-au dat anul acesta la examen dar şi modelele pentru învăţători şi educatoare. Pentru partea de pedagogie am cerut sprijinul profesorului Voinescu. De asemenea, cu elevii de a XI-a am lucrat subiectele pentru simulare. De fapt, cu toţi elevii de liceu la care am ore lucrez astfel încât să se familiarizeze cu subiectele pentru examen, modelele de subiecte le primesc inclusiv la teze „, a precizat profesorul Mirela Mitu.

La Colegiul „Elena Cuza” şi directorul face ore online cu elevii

Şi la Colegiul Naţional „Elena Cuza” sunt profesori care au dorit să lucreze online cu elevii. Printre ei se află chiar directorul, Liviu Cotfasă, care face ore online chiar şi cu elevii din clasele mai mici. „Sunt mai mulţi colegi care lucrează cu elevii. Se fac ore benevol şi fără să punem absenţe. Şi eu lucrez la matematică şi cu elevii din clasele terminale dar şi cu cei mai mici. De exemplu, la ora 14.00 am oră cu elevii de clasa a VI-a. O pauză de două săptămâni după o lună de şcoală nu este benefică elevilor” , a precizat directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.



Acestea sunt doar câteva exemple de cadre didactice care spun că doresc să lucreze cu copiii din dragoste pentru ei, unii fiind în această perioadă chiar în concediu de odihnă. Sunt şi alţi profesori care fac şcoală online şi pentru care ne exprimăm admiraţia că au ales să nu îi lase pe elevi să uite ce au învăţat în această perioadă scurtă cât s-a făcut şcoală.