Liceul „Pelendava” își face postliceală pentru elevii din penitenciar

Liceul Tehnologic Special „Pelendava” a făcut demersuri pentru a autoriza calificări pe care nu le-a avut până acum, cum ar fi tehnician tehnolog în mecanică, pedagog în recuperare, agent comercial. Directorul liceului spune că prin autorizarea acestor calificări, de fapt, înființează învățământ postliceal destinat elevilor deținuți.

Motivul pentru care Liceul Tehnologic Special „Pelendava” autorizează noi calificări este acela de a oferi alternative de pregătire pentru deținuții care sunt absolvenți de liceu și care vor să urmeze o formă de învățământ.



„În cadrul Liceului Tehnologic Special „Pelendava” avem învățământ primar, gimnazial, liceal. Avem tineri care au absolvit liceul și pentru ei nu mai avem alternative educaționale și nu au acces nici la alte unități școlare. În aceste condiții, am început demersurile pentru a înființa o școală postliceală, cu specializările tehnician tehnolog în mecanică, pedagog în recuperare, agent comercial. Ne-am gândit să propunem specializări pe care am putea să le autorizăm repede. De exemplu, pentru tehnician tehnolog mecanică avem aparatura necesară dar și cadre didactice specializate la liceu. Și pentru pedagog în recuperare care este un fel de îngrijitor de bătrâni avem personal. Dacă vom primi autorizarea de la ARACIP, aceste calificări vor fi valabile din anul școlar următor”, a precizat Taşcu Stavre Minodora Raliţica, directorul Liceului Tehnologic Special „Pelendava”

Este singurul liceu din penitenciar care va avea postliceală

Potrivit directorului autorizarea calificărilor la Craiova ar fi primul liceu din penitenciar care ar avea și învățământ postliceal. Directorul liceului a mai precizat că activitățile educaționale au cea mai mare pondere în rapoartele de recompensare pe care le fac elevii lunar.

„Am început demersurile pentru autorizarea unei școli postliceale în cadrul liceului și ca urmare a faptului că avem cereri. Avem tineri care au absolvit liceul de acum doi ani și nu avem alternative pentru ei. Activitățile educaționale sunt dorite și solicitate de ei, pentru că au cel mai mare punctaj în rapoartele de recompensare pe care le fac lunar. În plus, le oferim și alternativa de a avea o calificare, astfel încât după ce se eliberare să se poată angaja. Nu am avut un model la nivel național. Și pentru liceu am fost singura unitate din țară care am abținut autorizația în 2016 și avem și elevi care au promovat bacalaureatul. Și pentru postliceală suntem tot singura unitate până acum care a făcut demersurile în acest sens”, a mai precizat directorul Taşcu Stavre Minodora Raliţica.

În prezent, Liceul Tehnologic Special „Pelendava” are 29 de cadre didactice și 154 de elevi. O clasă în cadrul penitenciarului are 8-12 elevi.