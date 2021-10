În Dolj, 9.40 a fost cea mai mare notă de la concursul de directori

Cea mai mare notă de la concursul pentru directori de școli și grădinițe din Dolj a fost 9.40. Acest rezultat aparține unui singur candidat din cei 256 de prezenți în sălile de examen. Au mai fost două note de 9,20 și alte două note de 9. În rest, au fost note cde 7 și 8. Candidații au precizat că subiectele le-au solicitat mai mult calcule și din punctul lor de vedere nu au testat neapărat abilitățile manageriale. O sesiune specială a probei scrise va fi pe 28 octombrie.

Candidații critică subiectele

După proba scrisă ,susținută pe 15 octombrie, în Dolj din cei 378 de candidați care s-au înscris inițial la concursul pentru un scaun de director sau director adjunct au fost declarați admiși 232. Alți cinci candidați care au fost carantinați din cauza COVID-19 vor susține examenul scris pe 28 octombrie. Datele de până acum arată că în Dolj sunt mai multe funcții decât candidați, chiar și după sesiunea specială.

La Proba scrisă nu au fost note de 10. Cea mai mare notă la concursul scris a fost 9.40 și a fost obținută de un singur candidat. Cadrele didactice care au susținut examenul scris au criticat subiectele.

”Am avut cerințe de matematică. Să calculăm procente din numere care nu erau întregi. Ca filolog o astfel de cerință m-a dezavantajat. În plus, nu cred că este necesară unui director având în vedere că fiecare școală are contabil și nici nu demonstrează abilități de manager pentru o unitate de învățământ. Nici bibliografia nu a fost pe specificul managementului școlilor din România. Am avut de citit aspecte care nu au legătură cu ce face un director în școală. Citim una și trebuie să facem alta. A gândit cineva ce se va întâmpla după acest concurs?

Practic, școlile vor avea în unele cazuri manageri noi în inima anului școlar, care dacă nu cunosc specificul școlii în care se duc vor duce la un blocaj. Și mai este un alt aspect. Vor mai face managerii actuali, care nu s-au înscris la concurs sau cei care nu au promovat, propunerile pentru planul de școlarizare? Vor ști cei care iau concursul de management pe niște teorii străine de școala românească în ce fel se fac încadrările la o clasă de bilingv, de exemplu?”, a spus unul dintre candidați.

”Întrebările solicitau mai mult timp pentru rezolvare”

Au fost și candidați care după ce au promovat proba scrisă au spus că subiectele nu au fost chiar ușoare și că aveau nevoie de mai mult timp pentru a le rezolva. ”Am trecut de proba scrisă și pot spune că la acest concurs subiectele de la proba scrisă nu prea au avut legătură cu managementul specific școlii.

Cerințele de pe foaia de examen au fost de matematică, fizică, chimie, statistică. A fost destul de greu.

Aveam cerințe la care aveam nevoie de calcule. După părerea mea, am avut 50 de grile la care aveam nevoie de trei ore pentru a le rezolva cum trebuie. Mi se pare că nu am avut suficient timp. Acum să vedem cum va fi la interviu. Cel puțin la ce am răspuns până acum nu prea a avut legătură cu situațiile pe care le are de rezolvat un manager de școală”, a spus un alty candidat.

În Dolj, înainte de soluționarea contestațiilor, procentul de promovare după proba scrisă a concursului de directori este de 64,8%. Candidații au avut week-endul la dispoziție pentru a depune contestații online.

Începând cu 21 octombrie și până pe 1 noiembrie, se desfășoară înregistrarea opțiunilor candidaților pentru școlile și grădinițele la care ar dori să fie directori și documentele pe care trebuie să le mai depună. Interviurile se vor desfășura în perioada 15 noiembrie- 8 decembrie.