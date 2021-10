Ce spun profesorii din Dolj despre funcţionarea şcolilor la peste 6 la mie

Rata de infectare în Craiova a trecut ieri de şase la mia de locuitori. Şi la acest prag de infectare şcolile vor rămâne deschise, după cum au anunţat public reprezentanţii Guvernului. Fiecare şcoală va lua propriile decizii, după ultimele declaraţii publice. Părerile profesorilor despre menţinerea deschisă a şcolilor peste pragul de şase la mie sunt împărţite.

Numărul mare de infectări în Craiova s-a resimţit şi la nivelul şcolilor. Fiecare unitate şcolară are mai multe clase care învaţă online, iar numărul cazurilor este în creştere. Ieri, Craiova a depăşit rata de infectare de şase la mia de locuitori. La nivelul unităţilor de învăţământ, profesorii spun că îşi doresc ca şcoala cu prezenţă fizică să continue, dar atrag atenţia şi asupra faptului că nu mai sunt locuri în spitale şi că printre pacienţii cu COVID -19 sunt şi mulţi copii.



„Sunt multe cazuri de îmbolnăviri şi la copii. Este o perioadă de vârf. În spitale nu mai sunt locuri şi zilnic se înregistrează câteva sute de cazuri noi. Auzim că sunt oameni care leşină pe holurile spitalelor pentru că nu au oxigen. Şi chiar şi aşa, sunt situaţii în care părinţii îi trimit pe copii la şcoală când le curge nasul şi dacă sunt pozitivi cresc automat infectările. Părerea mea este că ar trebui ca în această perioadă cu multe infectări să se ia o pauză de la învăţământul faţă în faţă pentru două săptămâni şi apoi să se analizeze situaţia şi să se ia o nouă decizie dacă va mai continua un timp online sau dacă se va învăţa faţă în faţă”, a spus Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Director de şcoală gimnazială: S-a ajuns la o suprasolicitare a cadrelor didactice

La Şcoala „Nicolae Bălcescu” din Craiova un cadru didactic a decedat din cauza infectării cu coronavirus. Managerul şcolii spune că între timp au mai fost confirmate trei cadre didactice cu COVID -19 şi că pentru suplinirea lor este nevoie să încarce norma colegilor, iar în acest fel s-a ajuns deja la o suprasolicitare.



„Ne dorim să venim cât mai mult fizic la şcoală, pentru că ne dorim să ne facem profesia. Dar din cauza acestui virus copiii au căzut unul câte unul. Şi la profesori sunt noi cazuri. În momentul de faţă avem alte trei cadre didactice confirmate şi cu greu reuşim să asigurăm suplinirea lor. Ne suprasolicită aceste situaţii. Şi ne confruntăm cu mai multe dificultăţi. Avem şi clase care funcţionează în sistem hibrid. De exemplu, la o clasă a III-a cadrul didactic are o parte dintre elevi în clasă, iar altă parte acasă. În această situaţie lucrează odată cu cei din clasă şi în paralel trebuie să îi facă să înţeleagă şi pe cei de acasă, purtând mască pe faţă. Efortul este mare. Profesorul se face mai greu înţeles. Am făcut faţă până acum dar nu ştiu cât o să mai rezistăm. Am avut şi situaţia cu învăţătoarea care a decedat şi care pur şi simplu ne-a speriat”, a spus Crisanda Turcu, directorul Şcolii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Craiova.

„Localitatea este aproape carantinată. Cum putem menţine şcoala deschisă”

Sunt şi localităţi în care rata infectărilor a trecut de mai bine de o săptămână de şase la mia de locuitori. Între acestea se află şi Cârcea. Directorul Liceului „Constantin Ianculescu” spune că de o săptămână elevii învaţă online şi aşa ar trebui să înveţe şi săptămâna viitoare. Dacă se va schimba legislaţia în aceste zile şi şcolile se vor menţine deschise peste pragul de infectare de şase la mia de locuitori, elevii vor reveni de luni la şcoală.



„Conform ordinului comun care este în vigoare suntem online pentu că vinerea trecută rata de infectare la Cârcea a fost peste şase la mia de locuitori. Şi la nivelul şcplii avem un caz de cadru didactic infectat şi mai este o îngrijitoare, care s-a pozitivat fiind în concediu. Dacă se va schimba legislaţia, elevii trebuie să revină de luni la şcoală. Problema este cum ţinem o şcoală deschisă dacă o localitate carantinată”, a spus Adrian Velişcu, directorul Liceului Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea.

„Decizia de suspendare a cursurilor trebuie descentralizată”

Sunt şi directori de şcoală care spun că decizia de suspendare a cursurilor faţă în faţă trebuie descentralizată şi să aparţină fiecărei şcoli. De exemplu, directorul Şcolii gimnaziale „Traian” din Craiova spune că şcoala trebuie închisă ultima dată.



„Eu aş fi de acord ca şcoala să continue acolo unde copiii sunt sănătoşi, în clasele în care nu sunt cazuri de îmbolnăvire. Trebuie să luăm toate măsurile ca elevii să vină fizic la şcoală. Învăţarea este socială şi nu se face numai din cărţi. Trebuie să ne responsabilizăm cât putem de mult în această perioadă. Copiii iau virusul mai mult din alte medii. Nu este ok să închidem şcolile şi copiii să meargă cu părinţii pe la petreceri. La şcoală este un mediu sigur. Copiii de la învăţământul primar nu îşi dau masca jos în timpul programului decât să bea apă. La şcoală este un mediu mult mai sigur decât în supermarket. Şcoala trebuie închisă ultima”, a precizat Diana Brătucu, directorul Şcolii gimnaziale „Traian” din Craiova.

Managerii spun că se confruntă şi cu situaţii care nu sunt specificate în ordinul comun şi pe care trebuie să le trateze uman.



„Consider că partea de decizii cu funcţionarea şcolilor trebuie să se descentralizeze şi să se lase la nivelul fiecărei şcoli. Ne confruntăm cu situaţii care sunt în afara ordinului şi pe care trebuie să le tratăm mai mult uman. De exemplu, am avuz caz de copil pozitiv confirmat prin test făcut de părinte. Conform ordinului, dacă testul nu este făcut de cadru medical nu se ia în calcul. Acest caz trebuie tratat uman, pentru că trebuie să luăm o decizie care îi priveşte şi pe ceilalţi copii. Noi am avut noroc pentru că a fost în week-end şi copilul a fost testat şi de DSP. Dar ce făceam dacă eram în timpul săptămânii”, a mai spus Diana Brătucu, directorul Şcolii gimnaziale „Traian” din Craiova.