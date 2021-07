Eleva din Craiova care a obținut 10 la evaluarea națională după contestații

Județul Dolj are la evalurea națională cinci elevi care au reușit să promoveze examenul cu media 10. Una dintre aceste medii a apărut după contestații și aparține unei eleve de la Școala gimnazială ”Micea Eliade” din Craiova, Theia Nețăr.

Eleva de 10 la evaluarea națională după contestații a obținut inițial medii peste 9 la ambele probe ale examenului. Perfecționistă din fire, Theia nu a aceeptat însă notele primite după prima corectură și a depus contestații și la limba și literatura română, dar și la matematică.

”Inițial la română am obținut 9, 60, iar la matematică 9,90. Am fost foarte uimită când am văzut notele. Eu știam că la matematică am făcut de 10, iar la română pentru mine subiectele au fost foarte frumoase. Știam cum am lucrat și nu mă așteptam la mai puțin de 10. Sigur că am luat în considerare că era posibil să îmi și scadă notele, pentru că se mai întâmplă, dar aveam și siguranța că pot ajunge la media maximă pentru că am consultat baremul și totul era perfect”, a spus Theia.

Subiecte nu au fost foarte ușoare

Eleva de 10 spune că subiectele de la examen nu au fost tocmai ușoare și că la română cerințele au fost cu multe capcane. Pentru Theia, îmbucurător a fost că subiectele i-au solicitat foarte mult partea de creativitate.

”Comparativ cu testele- antrenament, subiectele mi s-au părut mai ușoare, dar nu au fost subiecte foarte ușoare. La Română, de exemplu, chiar au fost subiecte cu multe capcane, dar mi-au plăcut pentru că s-au focusat mult pe creativitate. Am fost foarte fericită după ce am ieșit din sala de examen pentu că am avut astfel de subiecte”, a povestit Theia Nețăr.

A fost de 10 și în perioada gimnaziului

Media de 10 de la evaluarea națională o plasează pe Theia în primii patru elevi din Dolj. Și pe perioada gimnaziului a avut doar medii de 10. Theia spune că pentru examen nu și-a sacrificat din timpul liber.

”Am învățat la fel ca toți ceilalți copii pentru acest examen, dar am respectat mereu pauzele. Nu pot spune că mi-am sacrificat timpul liber, pentru că am ieșit cu prietenii, m-am jucat și cu fratele meu mai mic”, a spus Theia.

Școala online a fost o provocare și pentru eleva de 10.”Am făcut școală online. Am participat la toate orele. Per general, este mai obositoare, pentru că lucram multe ore pe zi în fața calculatorului. Acest tip de învățământ are plusuri la unele materii, dar la română și la matematică mie mi se pare mult mai bine când suntem în clasă cu profesorul. Este mult mai ușor, deși profesorii au depus eforturi foarte mari pentru a ne aduce în atenție metode interactive de învățare”, a spus Theia.

Este pasionată de matematică

Theia spune că este pasionată de matematică. ”În fiecare an am fost la concursuri și la olimpiada de matematică, atunci când a fost organizată. Am participat și la unele concursuri de limba română, la începutul gimnaziului, dar apoi am abandonat ideea. M-am axat doar pe concursurile de matematică. Am premii destul de multe și îmi doresc să continui să studiez matematica”, a spus eleva.

Pasiunea pentru matematică este cunoscută și la nivelul școlii. ”Eleva de 10 la evaluarea națională este olimpica noastră la matematică. Ea a reușit să obțină 10 după contestații pentru că a avut și curaj să ceară recorectarea lucrărilor. Este o fată cu rezultate foarte bune și foarte frumoasă”, a spus Ioana Genoveva, directorul Școlii gimnaziale ”Mircea Eliade” din Craiova.

Pentru perioada liceului, Theia va alege să studieze la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova, la specializarea matematică-informatică. ”Nu știu ce carieră voi urma. Nu m-am gândit pe termen lung, știu doar că vreau să învăț cât mai multă matematică”, a mai spus Theia Nețăr.