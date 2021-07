Concursuri de gătit cu premii, la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu”

Elevii de la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova au fost cooptaţi în aceste zile în competiţii pe meserii, pentru bucătar şi ospătar. Elevii au concurat individual, iar cele mai bune reprezentaţii au fost recompesate cu premii în bani, premiul I fiind de 860 de lei.

Elevii care au paticipat la concursul pentru bucătari sunt la şcoala profesională. Compertiţia a constat în realizarea unui platou cu gustări reci, respectiv platou cu ardei umpluţi cu pastă de brânză. Fiecare candidat şi-a prezentat produsul final.



„Am făcut un platou cu gustări reci. Este un preparat simplu, este un preparat de vară. Avem ardei umplut cu pastă de brânză, cu măsline, castraveţi. Am ales să decorez cu roşii ca să fie ca un coşuleţ şi să dau culoare platoului. Am pus şi ouă pe care am încercat să le fac sub formă de lebede pentru a da eleganţă preparatului”, a spus una dintre eleve. De altfel, şi elevii de la specializarea ospătar şi-au prezentat abilităţile. De asemenea, elevii de la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova participă la un concurs de eseuri cu elevii de la Liceul Tehnologic „George Bibescu” cu tema Viitorul meu job- ce mă motivează.

Ce premii primesc elevii



Managerul Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu” a pecizat că aceste competiţii completează stagiile de practică pe care elevii le fac la angajatori.



„Concursurile pe care le organizăm în cadrul Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova sunt pentru a dezvola abilităţile practice ale elevilor de la specializările bucătar şi ospătar. Aceste competiţii completează stagiile de practică ale elevilor pe care le fac la angajatori prin proiectul Competitivi pentru secolul XXI, al cărui obiectiv este de a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, a precizat Anişoara Popa, directorul Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova. În funcţie de rezultate, elevii primesc premii care constau în diplome şi bani.

Conform metodologiei. se acordă un singur premiu in valoare de 860 de lei, două premii II în valoare de 600 de lei, trei premii III în valoare de 200 de lei.



Premii separate sunt şi pentru concursul comun “Viitorul meu job – ce mă motivează” şi se vor acorda două premii I fiecare de câte 630 de lei, ptaru premii II de câte 400 de lei, şase premii III de câte 250 de lei şi opt menţiuni de câte 100 de lei.