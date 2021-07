Singura elevă de 10 din Dolj, la bacalaureat: Voi continua studiile în Craiova

Marta Maria Ciobanu este singura elevă de 10 din Dolj care a promovat bacalaureatul cu media zece, conform primelor rezultate afişate luni. Marta spune că pentru ea bacalaureatul a fost într-adevăr un examen al maturităţii, pentru care s-a pregătit special ca să obţină media maximă. S-a pregătit pentru a gestiona emoţiile acestui examen atât prin participarea la olimpiade atunci când nu a fost pandemia cât şi prin participarea la simulare. Marta spune că a obţinut nota 10 la limba română şi la simulare, fapt care a motivat-o să intensifice pregătirea pentru a obţine media 10. Perseverenţa este cuvântul care o caracterizează pe tânăra absolventă de liceu care spune că va continua studiile la Universitatea din Craiova, unde se va pregăti pentru o carieră în magistratură.

112 medii de 10 la nivel naţional

La nivel naţional, din datele Ministerului Educaţiei, privind rezultatele iniţiale ale primei sesiuni de bacalaureat au promovat examenul cu media 10, 112 absolvenţi de liceu. În Dolj, înainte de contestaţii, este o singură medie de 10, obţinută de o elevă de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Se numeşte Marta Maria Ciobanu, prietenii şi familia îi spun Marta. A studiat la specializarea filologie-bilingv engleză şi a tratat bacalaureatul ca pe examenul maturităţii sale.



„Pentru mine bacalaureatul a fost într-adevăr un examen al maturităţii. M-am pregătit încă din toamna anului trecut. Pot spune că am progresat psihic, şcolar cultural. Mi-am dorit foarte mult să iau media 10 la bacalaureat. Am şi muncit foarte mult. Nu a trecut nici o zi fără să fac nimic. Dictonul a fost nu lăsa pe mâine ce pot face azi. Nu am învăţat la unele materii şi să le las pe celelalte deoparte. Am învăţat la fiecare câte puţin”, a povestit Marta.

„Un 10 de la simulare m-a motivat şi mai mult”

Marta spune că pentru a reuşi să gestioneze emoţiile unui examen, impoartante au fost olimpiadele şcolare dar şi simularea bacalaureatului de anul acesta. De altfel, simularea examenului i-a dat speranţa că ar putea să obţină media 10 la examen.



„În perioada în care nu a fost pandemia m-a ajutat foarte mult în gestionarea emoţiilor participarea la olimpiada de limba engleză, eu fiind în liceu la program de bilingv engleză. Am ajuns inclusiv la faza judeţeană. Apoi nu am mai fost la olimpiade. Anul acesta am participat la simularea examenului de bacalaureat deşi nu era obligatorie prezenţa, dar eu am vrut să particip şi m-a ajutat foarte mult. În primul rând am făcut încă un exerciţiu pentru gestionarea emoţiilor şi mi-am testat nivelul de pregătire. La simulare am reuşit să obţin nota 10 la limba română, fapt care m-a motivat foarte mult în pregătirea pentru examen”, a mai spus eleva de 10.

„Cu ajutorul şprofesorilor ne-am descoperit pasiunile”

Pentru Marta , profesorii de la clasă au jucat un rol important. A descoperit psihologia şi a făcut din această disciplină o adevărată pasiune pe perioada liceului. Cărţile pe care le-a ales să le citească din curiozitate aveau să o ajute şi la proba scrisă de limba şi lietratura română de la bacalaureat.



„Perioada liceului a fost una foarte frumoasă pentru că am făcut trecerea de la copilărie la adolescenţă şi apoi spre maturitate. Cu ajutorul profesorilor ne-am descoperit pasiunile. De exemplu, eu am descoperit psihologia, care a rămas pentru mine ca un hobby. Am citit foarte multe cărţi de psihologie din curiozitate pentru a descoperi foarte multe lucruri. Acele lecturi m-au ajutat foarte mult şi la examenul de bacalaureat, la română, la subiectul la care aveam de realizat caracterizarea personajelo. Am reuşit să abordez în alt mod subiectul, făcând anumite paralele ale personajelor cu exemple din psihologie. Ştiu că a contat foarte mult originalitatea şi cred că aşa am şi reuşit să obţin nota 10 la română”, a explicat eleva de 10.

Ce facultate va alege



Pentru Marta a fost mereu impoartantă şcoala faţă în faţă, uar perioada în care a făcut şcoala online nu a fost tocmai uşoară.

„Nu mi-a fost uşor. A trebuit să găsesc motivaţia în mine însămi pentru că a lipsit contactul direct cu cadrele didactice. Am făcut orele online, dar informaţiile pe care mi le-au transmis din spatele camerei nu reuşeam să le înţeleg la fel de repede ca atunci când eram în clasă. Am avut mereu nevoie să depun mai mult efort”, a mai spus Marta.



Ea a fost motivată însă şi de dorinţa de a reuşi să se pregătească pentru viitoarea carieră. Şi în acest sens va alege Universitatea din Craiova.



„O să rămân la Craiova, la Facultatea de Drept, iar mai departe voi merge la Institutul Naţional de Magistratură pentru a deveni judecător. Nu am avut un model din magistratură pe care să-l urmez. Mama mea este medic. Dar cred că în alegerea mea a contat foarte mult faptul că în familie am fost învăţată să iau singură decizii şi am învăţat să fiu perseverentă în ceea ce fac. Am ales singură drumul pentru carieră. Şi în condiţiile actuale, de pandemie, am ales să rămân la Craiova pentru că nu se ştie exact ce va fi în toamnă şi nu ştiu dacă era oportun să depun un efort să plec departe de casă”, a mai spus Marta.