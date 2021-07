Liceele din Dolj cu cele mai bune rezultate la bacalaureat

Ministerul Educaţiei a publicat, ieri,primele rezultate ale sesiunii naţionale de bacalaureat. În Dolj este o singură medie de 10. Aceasta aparţine unei eleve de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, de la specializarea filologie-bilingv engleză. În ceea ce priveşte rezultatele, pe unităţi şcolare, un singur liceu din Craiova are promovabilitate 100%. În total sunt şapte licee din Dolj, care au promovabilitate peste 90%. Per judeţ, promovabilitatea este de 64,20%. Vicepreşedintele comisiei judeţene de bacalaureat, inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu, a subliniat că anul acesta în Dolj nu mai sunt licee cu zero promovaţi.

Ieri, absolvenţii de liceu au aflat primele rezultate ale bacalaureatului. Mediile au fost afişate încă de dimineaţă. În Dolj au promovat 2.497 de candidați, dintr-un total de 3.889 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.333 de candidați provin din promoția curentă, iar 164 de candidați din promoțiile anterioare.

„În județul Dolj, rata cumulată de promovare, înainte de contestații, este de 64.20 %. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 70.60 % , iar pentru promoțiile anterioare – 28,20 %. Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea: 18 au obținut nota 10 la proba de limba și literatura română, 63 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului dintre care 30 de note de 10 sunt la matematică şi 33 sunt la istorie, iar 354 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării şi cele mai multe note de 10 fiind la biologie”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

O medie de 10 şi un liceu cu 100 % promovaţi

Un candidat a promovat această sesiune cu media 10. Rezultatul este al unei eleve de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, colegiu care a ocupat primele nouă locuri în ierarhia pe judeţ. Numai că la procentele de promovare se schimbă ierarhia. Pe unităţi şcolare, 100% promovabilitate este la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Craiova. „Potrivit rezultatelor înainte de contestaţii pentru prima sesiune, elevii claselor a XII– a din Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova au promovat examenul maturităţii în procent de 100%, cu media generală 8,67.



După o muncă susținută, printr-o activitate intensă și printr-un efort concentrat al elevilor, al cadrelor didactice și al tuturor celor care au fost alături de acești tineri, 16 dintre ei au obţinut nota 10 la una dintre probele de examen. Cea mai mare medie la fete, 9,70, a fost obţinută de Niță Cornelia, iar dintre băieţi, cea mai mare medie, 9, 83, a fost obţinută de Stanciu Nicolae – Robert.

Emoţiile se vor încheia, însă, pentru ei pe 16 iulie, după admiterea prin repartiție în instituțiile militare de învățământ superior” a precizat Ioana Lădaru, purtător de cuvânt al Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.

Licee cu peste 90 % din promovaţi

Cinci licee din Craiova şi judeţ au peste 90% elevi promovaţi la bacalaureat, înainte de contestaţii.

„Liceele cu peste 90% promovaţi sunt: Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” cu 98,87%, Colegiul Naţional „Carol I” cu 97,27%, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” cu 94,39% Colegiul Naţional „Elena Cuza” cu 94,27% şi la Liceul Independenţa Calafat care are 91,41%”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu. Sunt însă şi licee care au sub 20% cum ar fi Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Liceul de Industrie Alimentară Craiova, Liceul Amărăştii de Jos. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a subliniat faptul că anul acesta nu mai sunt licee cu zero promovaţi.

Pe 9 iulie se vor afişa rezultatele finale

Rezultatele elevilor au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).



Candidaţii nemulţumiţi de rezultate au depus contestaţii. Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise.