Cei patru elevi din Craiova care au promovat evaluarea naţională cu 10

Patru elevi din Craiova au reuşit să promoveze evaluarea naţională cu media 10, conform primelor rezultate. Cei patru elevi sunt de la şcoli diferite, trei de la învăţământul de stat şi unul de la învăţământul privat. Este vorba de fapt de trei fete şi un băiat. Toţi elevii de 10 spus că subiectele de la examen nu au fost tocmai simple. Cei patru elevi sunt diferiţi ca aptitudini, dar sunt decişi în privinţa specializării pe care o vor urma.

Conform rezultatelor iniţiale de la evaluarea naţională, prima medie de 10 la evaluarea naţională aparţine unei eleve de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Se numeşte Miriam Ancuţa. Managerul colegiului spune că Miriam este o elevă care a avut doar medii de 10 pe toată perioada gimnaziului.

„Este o elevă care a avut media generală 10 şi la clasă. Este un copil deosebit. În gimnaziu a fost şi la concursuri. Am făcut matematica cu ea patru ani şi pot spune că excelează la toate disciplinele. A fost implicată nu nunmai la clasă, ci şi în diverse activităţi extraşcolare. Face parte din Consiliul Şcolar al Elevilor şi a participat la activităţi de voluntariat, în realizarea de expoziţii, şi a făcut donaţii. Pe viitor, îşi doreşte să continue la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” la matematică-informatică bilingv engleză”, a precizat Ileana Didu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Miriam Ancuţa, elevă la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova

Ce a contat în pregătirea pentru examen

Pentru Miriam, la evaluarea naţională, cea mai dificilă probă a fost cea de limba română. „Pentru mine mai grea mi s-a părut proba de limba şi literatura română şi asta pentru că poate am pus mai mult accent pe pregătirea la matematică. La examen, subiectele nu au fost foarte uşoare, dar mi s-au părut mai uşoare decât cele pe care le-am avut la testele antrenament şi asta mă bucură”, a spus eleva.

Miriam a spus că pentru pregătirea examenului a contat foarte mult şcoala faţă în faţă. „M-am bucurat când ne-am întors la şcoală în bănci pentru că şi munca pentru examen a fost alta. Pe online, mie mi s-a părut că era nevoie de mai mult efort pentru a înţelege. Învăţământul online nu îmi place.În nota mea s-a reflectat munca profesorului de română Maria Cismaru şi a profesorului de matematică Ileana Didu, directoarea liceului, cât si domnul meu diriginte Ciprian Popescu căruia ii mulţumesc infinit şi este un model pentru mine”, a spus Miriam.

Îi plac disciplinele umaniste dar se va orienta spre profil real

Chiar dacă îi plac disciplinele umaniste, Miriam se va orienta însă spre un profil real. „M-am hotărât să urmez matematică-informatică bilingv engleză deşi tindeam spre filologie. Am ales un profil real pentru că îmi place şi matematica şi pentru că mi s-a părut mai ofertant, mai ales că are program bilingv engleză. Îmi place foarte mult limba engleză şi mi se pare că mă ajută foarte mult. De fapt, îmi plac limbile străine. Multă lume mi-a spus că mă complic alegând un profil bilingv, dar mie îmi place foarte mult „, a spus Miriam. În ceea ce priveşte cariera, Miriam spune că vrea să urmeze psihologia.

„Mă atrage foarte mult psihologia şi acum dorinţa mea este ca după ce termin liceul să urmez această specializare şi asta pentru că m-a atras mereu cunoaşterea omului. Îmi doresc să aflu de ce luăm anumite decizii, de ce avem anumite reacţii în unele situaţii „, a spus eleva de 10. Miriam se pregăteşte acum pentru vacanţă. „La vacanţă am visat mult. A fost motivaţia mea ca să învăţ. Am planuri măreţe pentru această vară. Vreau să fac câteva activităţi de voluntariat. Şi în liceu vreau să mă implic în activităţi de voluntariat. Mereu am vrut să fac voluntariat. Îmi doresc să călătoresc mai mult, măcar să cunosc o bună parte din România dacă nu pot mai mult acum. Vreau o pauză de la învăţ şi să fac şi alte activităţi care îmi plac”, a mai spus Miriam.

Sara: „Examenul de anul acesta a fost o provocare pentru toată generaţia”

În clasamentul judeţean, a doua elevă de 10 este de la Şcoala gimnazială Nicolae Romanescu din Craiova. Nici aici rezultatul nu a fost o surpriză pentru că directorii şcolii, Tudor Tudorache şi Cristina Gavrilă o cunoşteau pe leva de 10, ca fiind un elev cu asemenea rezultate şi la clasă. Eleva se numeşte Sara Şerban şi spune că examenul de anul acesta a fost o provocare pentru toată generaţia, pentru că au avut alt tip de subiecte.

Sara Şerban, eleva de 10 de la Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu” din Craiova



„Secretul unei asemenea reuşite ar fi motivaţia şi munca. Ne-am pregătit foarte mult pentru acest examen. Suntem prima generaţie care dăm examen cu alt tip de subiecte. Nu eram obişnuiţi cu ele. S-au băzat mai mult pe exprimarea liberă, comparativ cu anii anteriori când erau şabloane. A fost o provocare, fiind un an mai special având în vedere întreaga situaţie”, a spus Sara.

Pe viitor, ea îşi doreşte să urmeze specializarea ştiinţele natirii.

„În gimnaziu am descoperit că îmi plac foarte mult matematica, biologia, româna. Pentru liceu voi alege specializarea ştiinţele naturii. În principiu vreau să aleg Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, dar mai am timp ca să iau o decizie. Îmi doresc să ajung la specializarea ştiinţele natirii încă din clasa a VI-a. Atunci s-a întâmplat ceva special. Doamna profesoară de biologie a zis că am ajuns la faza naţională, iar de atunci am rămas fascinată de biologie” , a mai spus Sara.

Elevul Rareş Lambucă: „Colegii m-au provocat să devin mai bun”

Un alt elev de 10 la evaluarea naţională este Rareş Lambucă. El a studiat la Şcoala gimnazială „Terraveda” din Craiova. Rareş spune că pentru a promova examenul cu media 10 anul acesta a fost nevoie de mai multă atenţie.

„Subiectele au fost de dificultate medie. Au fost puţin mai grele decât la simulare şi mai uşoare decât în ultimele teste de antrenament. Ce a fost mai greu este că trebuia mai multă atenţie. La matematică de exemplu, nu au fost subiecte grele dar trebuia multă atenţie chiar şi la grile. Un subiect de grilă era punctat lşa fel ca o problemă pentru care nu se dădeau variante de răspuns.

Pe viitor, eu aş vrea la matematică-informatică bilingv engleză, la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova. Am înţeles că este un colegiu foarte bun la această specializare”, a spus Rareş.

Pentru Rareş perioada gimnaziului a fost una interesantă . „Colegii şi profesorii m-au ajutat mult. Colegii m-au provocat să fiu mai atent, să fiu mai bun”, a spus elevul.

În fiecare săptămână, elevii de la Şcoala „Terraveda” susţineau simulare

Direcatoarea Şcolii Terraveda îl cunoaşte direct pe elevul de media 10 la evaluare pentru că i-a fost şi predat limba română la clasă. Managerul spune că în pregătirea elevilor pentru examen un rol important l-a avut şi organizarea de simulări în fiecare săptămână.

„Despre Rareş pot spune că este mai degrabă inteligent decât muncitor. A fost şi olimpic la fizică. Pe ultima sută de metri a ţinut cont de recomandările pe care i le făceam la simulări. Noi în fiecare săptămână orgaizam simulare, având ca model testele antrenament. Este un rezultat explicat poate şi prin faptul că elevii noştri nu sunt stresaţi. Au muncit, dar în limitele unei normalităţi. Le-am făcut programul astfel încât să termine ce au de făcut într-o zi până la ora 20.00 şi să nu îi prindă noaptea învăţând sau lucrând. Notele sunt foarte bune la toţi copii. Noi ne bucurăm şi de notele de 8 dar şi cele de 10. Fiecare elev a muncit atât cât să ajungă la liceul pe care şi-l doreşte. Mereu le-am spus că trebuie să obţină rezultat astfel încât să aleagă ei şi să nu aleagă calculatorul pentru ei”, a spus Alina Cristuinea, directorul Şcolii gimnaziale „Terraveda” din Craiova.

Andra Niţescu :”La matematică subiectele ne-au solicitat mai multă concentrare”

Tot 10 a obţinut şi eleva Andra Maria Niţescu de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova. Directorul colegiului, Liviu Cotfasă, o descrie simplu: este o elevă care a avut numai medii de 10 în gimnaziu.

Andra Maria Niţescu, elevă la Colegiul Naţional Elena Cuza din Craiova, a promovat evaluarea naţională cu media 10

Pentru Andra, examenul nu a fost deloc uşor. ” Nivelul subiectelor a fost mai ridicat. La limba şi literatura română accentul a fost pus pe creativitate, pe cunoştinţele pe care le avem şi pe nivelul de exprimare şi de înţelegere. La matematică ni s-a solicitat să ne concentrăm mai mult. Consider că şi cerinţele au fost mai dificile. Altfel spus, nivelul de dificultate al subiectelor a fost mediu spre avansat”, a spus eleva de 10. Andra spune că şcoala online nu a afectat-o.

„În ceea ce priveşte şcoala online nu am avut nici o problemă. Pregătirea a fost impecabilă. Am făcut toate orele. Profesorii au fost deschişi la noi metode, au căutat noi aplicaţii şi programe ca să îmbunătăţească lecţiile on-line. A fost la fel de bine ca la şcoală”, a spus Andra. Pe viitor, ea vrea să continue studiile tot la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

„Îmi doresc să urmez Medicina. Pentru mine medicina a fost mereu răspunsul la întrebarea ce te vei face când vei fi mare. Sunt o persoană altruistă, mereu mi-a plăcut să ajut oamenii din jurul meu. Pentru mine este interesant stilul de viaţă al unui medic. Şi voi urma specializarea ştiinţele naturii tot la Colegiul „Elena Cuza” din Craiova. Nici nu m-am gândit la altă şcoală”, a spus eleva.