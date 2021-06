Candidaţii de la bacalaureat s-au plâns de subiectele de la istorie

Absolvenţii de liceu au susţinut, ieri, proba obligatorie a profilului la istorie sau la matematică. În Dolj, la acest examen au participat 93,24% dintre candidaţii înscrişi. La ieşirea din săli, cei care au susţinut bacalaureatul la matematică au spus că nu au fost subiecte foarte dificile. În schimb, cei care au susţinut examenul la istorie au spus că enunţurile au fost ambigue şi ca dovadă mulţi dintre ei nu au mai răspuns corect.

Ieri a fost o nouă zi cu mari emoţii pentru absolvenţii de liceu. Aceştia au susţinut cea de a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat. În funcţie de profil, licenii au susţinut examenul la matematică sau la istorie. A fost înregistrat şi un eliminat.

„La cea de-a doua probă scrisă a examenului național – proba obligatorie a profilului au fost prezenți 3.668 de candidați, reprezentând 93,24%. Proba s-a desfășurat în 23 centre. Nu au participat 265 candidați. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat. Acesta nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Ce au spus candidaţii despre subiectele de la matematică

Indiferent de disciplina la care au susţinut proba, elevii au avut trei ore la dispoziţie pentru a rezolva subiectele. Cei care au susţinut examenul la matematică au spus că subiectele au fost accesibile. „Am susţinut examenul la matematică tip M2, pentru că am fost la profil de ştiinţele naturii. Mi-au plăcut subiectele. Am reuşit să rezolv tot. Am şi învăţat tot anul”, a spus o elevă de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”. Alţi elevi au spus că au mai fost subiecte dificile. „Am avut câteva cerinţe mai dificile, dar per ansamblu au fost subiecte accesibile. Se putea şi mai rău. A fost bine la matematică. Eu am avut matematică M 1”, a spus un alt candidat.

Cerinţe neclare la istorie

Absolvenţii de specializări umaniste au susţinut examenul la istorie. La primul punct, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe pornind de la două texte, semnate de I.A.Pop și I.Bolovan („Istoria României”), respectiv N.Isar („Istoria modenră a românilor”). La punctul al doilea, candidații au rezolvat mai multe cerințe, pornind de la un fragment din textul „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”, semnat de I.A.Pop și I.Bolovan. La ultimul punct, elevilor li s-a cerut să scrie un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu și începuturile modernității. Elevii au spus că unele cerinţe au fost neclare.

„Cerinţele la unele subiecte au fost vagi, dând anumiţi ani sau făcând referire la anumite secole. Nu ne spuneau clar la ce anume se referă şi la unele cerinţe am răspuns greşit. Mă aştept la o notă de 6. Pentru mine nu contează media de la bacalaureat pentru că voi susţine admitere la Medicină”, a spus una dintre candidate. „Părerea mea personală este că am avut subiecte cam neclare la istorie. Asta am simţit eu în sala de examen, că nu ştiu ceea ce mi se cere”, a spus un alt candidat.

Candidaţii susţin ultima probă azi

Absolvenţii de liceu susţin astăzi proba la alegere a profilului şi a specializării. Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.



Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.