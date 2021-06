Rectorul Universităţii din Craiova: „Avem noutăţi pentru admiterea de anul acesta”

Universitatea din Craiova îşi va prezenta oferta de admitere la licenţă şi master, pe esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Rectorul Universităţii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, a precizat că sunt noutăţi anul acesta la admitere, în sensul vă vor fi mai multe locuri la buget, dar şi programe noi. Rectrorul a precizat că au fost restructurate mai multe programe de licenţă şi de master şi că anual se vor face evaluări ale programelor de studii.

Mai multe locuri la buget

Absolvenţii de liceu vor avea la dispoziţie mai multe locuri la buget atât la licenţă cât şi la master, fiind aprobată şi o restructurare a programelor de studiu, în funcţie de performanţe.



„Avem noutăţi pentru această admitere. Ca urmare a admiterii de succes pe care am avut-o în anii anteriori, am reuşit să primim aprobare pentru mărirea ciferi de şcolarizare, la buget, la ciclul licenţă şi la master. Avem 2.901 locuri la licenţă, cu 41 de locuri mai mult decât anul trecut şi 1.770 de locuri la master, cu 50 de locuri bugetate în plus faţă de anul trecut.

Am avut în lunile anterioare o analiză destul de atentă a tuturor programelor de studii, a oportunităţilor oferite pentru dezvoltarea viitoarelor cariere studenţilor noştri şi de comun acord cu decanii facultăţilor am aprobat o restructurare a ofertei educaţionale, începând cu anul acesta. În fiecare an se va face o analiză detaliată a fiecărui program de studiu şi vor fi promovate acele programe de studii care îndeplinesc anumite condiţii şi, bineînţeles, prima condiţie este atractivitatea pentru viitorii noştri studenţi”, a precizat prof.univ.dr. Cezar Ionuţ Spînu.

Câte programe au fost restructurate

În ceea ce priveşte, programele restructurate, rectorul Universităţii din Craiova a sşpus că au fost făcute restructurări şi la licenţă şi la master.



„S-au restructurat anumite programe de studiu, în sensul în care nu am mai primit locuri bugetate. Este vora de 13 programe de licenţă şi 15 programe de master, după o analiză făcută de consiliile fiecărei facultăţi. Lista cu toate programele care există în oferta educaţională pentru anul următor se găseşte deja pe site-ul de admitere al Universităţii din Craiova, pe site-ul facultăţilor şi, bineînţeles, în pliantele care există aici la punctul nostru de promovare de pe esplanadă”, a declarat prof.univ.dr Cezar Spînu.



Programe noi pentru licenţă

Au fost incluse şi programe noi pentru admitere.



„Sunt şi programe noi. Ca în fiecare an, avem programe noi propuse de facultăţi atât la licenţă cât şi la master. Sper deosebire de anii trecuţi, aceste programe au fost aprobate să funcţioneze după evaluarea pe care o făcea ARACIS, după o analiză făcută în consiliul facultăţii.

Am impus o regulă. Nu mai pune nimeni un program de studii cu denumire atractivă până când dosarul acelui program, care este analizat la Departamentul de Managementul Calităţii, nu întruneşte nişte condiţii minimale. Am avut în universitate, până anul trecut, mai multe programe pe domeniul ingineria mediului şi anume: ingineria mediului în agricultură, ingineria mediului în industria electrică, ingineria mediului în mecanică.

În urma analizelor pe care le-am făut la nivelul consiliului de administraţie, am decis ca toate aceste programe care erau divizate ca programe de nişă, au fost puse în bară şi am înfiinţat un program nou. Se va numi Ingineria Mediului, va funcţiona la Facultatea de Horticultură şi la acest program vor preda toţi colegii mei specialişti în ingineria mediului, indiferent că este agricultură sau altă specializare”, a explicat rectorul Universităţii din Craiova.

Admiterea se va face, în general, pe baza mediei de la bacalaureat



Şi anul acesta admiterea la programele de licenţă se va face, în general, pe baza mediei de la bacalaureat. Excepţii vor fi doar la unele programe de studii vocaţionale.



„În general, admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Sigur sunt şi facultăţi la care există o medie ponderată între media de la bacalaureat şi notele obţinute la una dintre probele bacalaureat. În plus, avem specializările vocaţionale la care o să fie şi câte o probă eliminatorie sau o probă cu admis/respins, cum ar fi sportul, muzică, artele, teologia, arta spectacolului.

Avem câteva specilaizări la care legislaţia impune acest tip de filtru la admitere” a mai spus rectorul Universităţii din Craiova. Absolvenţii de liceu pot primi informaţii despre fiecare specializare în parte de la profesori şi studenţi şi la standurile amplasate pe esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova până pe 8 iulie.