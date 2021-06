Elevii, după evaluarea la matematică: A fost mult de lucru şi subiecte mai dificile

Absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut, ieri, ultima probă scrisă a evaluării naţionale. Spre desoebire de proba la limba şi literatura română, candidaţii au spus că la acest examen au avut subiecte mai dificile dar şi mai mult de scris. În Craiova au fost candidaţi care au spus că au reuşit să rezolve doar jumătate dintre cerinţe.

Elevii au susţinut, ieri, ultima probă scrisă din cadrul evaluării naţionale, la matematică. Aceştia au avut atât subiecte de tip grilă, dar şi cerinţe după model tradiţional, având la dispoziţie două ore pentru a le rezolva. La ieşirea din săli, cei mai mulţi au declarat că subiectele au fost mai dificile în comparaţie cu cele de la proba de limba şi literatura română.

„A fost mai greu ca la română. La grile a fost uşor, dar la celelalte probleme am întâmpinat dificultăţi. Eu am rezolvat cam jumătate”, a spus unul dintre candidaţii de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova. „La una dintre probleme am rezolvat doar jumătate, la restul am făcut tot”, a spus o altă elevă. Imediat după examen, elevii au comparat imediat subiectele cu testele- antrenament. „Am avut şi subiecte care au semănat cu modelele pe care le-am lucrat în testele-antrenament”, a spus o elevă.

Am cerut foi ca să scriem

Emoţiile au fost puternice şi la acest examen şi pentru cei care au reuşit să rezolve toate cerinţele. Unul dintre candidaţi a spus că după ce s-a văzut şi cu ultima problemă rezolvată, de bucurie, îi tremura mâna pe sticla cu apă.



„Nu ştiu dacă a fost neapărat mai greu în comparaţie cu limba şi literatura română, dar pentru mine este cert că am avut mult de lucru. Am cerut chiar şi foaie suplimentară de examen.

Au fost multe cerinţe din trapez, multe cerinţe cu drepte paralelele, în general la cel de al treilea subiect. Eu am reuşit să rezolv toate subiectele. La ultima problemă am găsit rezolvarea în ultimele zece minute şi de bucurie îmi tremurau mâinile pe sticla de apă. A fost foarte cald în sălile de examen. Am avut noroc cu un geam deschis care a fost exact în faţa mea şi era bine când mai adia vântul. A trecut ce a fost greu. Cred că am făcut totul bine. Cu siguranţă voi lua 10 la matematică. La limba română mă aştept la un pic mai puţin, poate la un 9,80 şi asta pentru că este subiectivism în aprecierea lucrărilor şi pot fi sancţionat şi pentru scris. Pe mai departe îmi doresc să continui studiile tot în acest colegiu”, a spus Sebi de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Candidaţii vor afla rezultatele marţi

Primele rezultate ale acestei sesiuni se vor afişa marţi, 29 iunie. Elevii nemulţumiţi de note vor avea două zile la dispoziţie pentru a depune contestaţii.



„S-a finalizat proba scrisă din cadrul evaluării naţionale. Vorbim de proba scrisă la matematică. Din cei 3.694 de candidaţi aşteptaţi astăzi la acest examen au fost prezenţi 3.332 de candidaţi, înregistrându-se 362 de absenţi. Primele rezultate se vor afişa pe 29 iunie. Aceste rezultate vor fi publicat sub anonimat, atât în centrele de examen cât şi pe site-ul Ministerului Educaţiei. Primele contestaţii se vor depune pe 29 iunie, în intervalul orar 16.00-19.00, iar pe 30 iunie se depun în intervalul 8.00- 12.00. Rezultatele finale se vor afişa pe 4 iulie până la ora 14.00”, a spus Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvând în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Rezultatele la acest examen vor reprezenta 80% din media de admitere la liceu.