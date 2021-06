Emoţii şi lacrimi în prima zi a evaluării naţionale

Mii de părinţi şi elevi au trecut, ieri, prin emoţia examenului. A fost proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale. În Craiova şi judeţ, în multe centre de examen, prezenţa a fost de 100%. Elevii care au susţinut evaluarea s-au bucurat că la ultima parte au avut de realizat o compunere şi nu au avut de analizat o operă literară. Emoţiile au fost atât de puternice încât unii dintre candidaţi chiar au izbucnit în plâns când şi-au îmbrăţişat părinţii, spunând că sunt lacrimi de fericire.

În Dolj, anul acesta în băncile evaluării naţionale au fost cu aproximativ 1.000 de elevi mai puţini decât anul trecut. Din datele oficiale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, la proba scrisă la limba şi literatura română, de ieri, au fost prezenţi 3.353 de candidaţi, faţă de 4.418 cât au fost anul trecut.

Emoţiile au fost însă destul de puternice. Au susţinut examen elevii care au învăţat online şi în clasa a VII-a dar şi în clasa a VIII-a o bună perioadă de timp. Pentru unii dintre ei a fost greu să se acomodeze cu studiul la distanţă. Inclusiv evaluarea naţională a venit cu noutăţi, în sensul că au primit o boroşură-suport pe care au avut cerinţele.

Evaluarea naţională

Ce cerinţe au avut elevii



La examen, candidaţii au avut de parcurs două texte la prima vedere – „Pantera neagră” de Sorin Titel și un articol de pe site-ul Dilema Veche semnat de Stela Giurgeanu, „Falsa generozitate”. La unul dintre exerciții, punctul 8 de la subiectul 1, elevii au avut de scris un text argumentativ pe tema „Crezi că ar trebui să își urmezi visul în orice condiții?”, în 50-90 cuvinte.

La punctul 9 de la subiectul 1, li s-a cerut să asocieze fragmentul din „Pantera neagră” de Sorin Titel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, în 50-100 de cuvinte.

Între cerințele pentru rezolvarea subiectelor se numără şi notarea unor cuvinte care arată timpul în care se desfășoară acțiunea, stabilirea unei legături între cele două texte, identificarea diftongului sau a cuvintelor derivate.

La ultimul subiect, elevii au avut să realizeze un text narativ de minim 150 de cuvinte, cerinţa fiind „imaginează-ți că ai participat la un joc alături de colegii tăi, în curtea școlii. Scrie un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o situație neprevăzută din timpul jocului, inserând o secvență descriptivă și una dialogată”.

Cum au apreciat elevii subiectele



Cei mai mulţi elevi au părăsit sala de examen după cele două ore pe care le-au avut la dispoziţie. Pentru majoritatea cerinţele de la examen au fost uşoare.



„A fost destul de uşor. Ne aşteptam să fie mai greu la ultimul subiect, dar am avut o compunere pe o temă liberă, ceea ce ne-a avantajat foarte mult pe noi. Mă aştept la o notă foarte mare, peste 9.50”, a spus eleva Alexa Gheorghe de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova. Pentru ea nu a fost uşor să se pregătească pentru acest examen, în condiţiile de pandemie. „Am avut mai mult timp în pandemie, dar a fost destul de greu cu pregătirea, având în vedere că şcoala a fost mai mult online, apoi fizic, dar zic că ne-am descurcat destul de bine. Am emoţii mai mari la matematică, dar dacă la română au dat destul de uşor, mă aştept să fie cam la fel şi la matematică”, a mai precizat Alexa.

Au plâns după examen

Au fost şi elevi care la ieşirea din săli au izbucnit în lacrimi mai ales când şi-au îmbrăţişat părinţii. La fel a făcut şi eleva Aida când s-a întâlnit cu mama sa.

Ambele au izbucnit în lacrimi. „Sunt lacrimi de fericire. Suntem fericite acum. Ea a muncit foarte mult în ultimul an. Atunci s-a trezit, în ultimul an, că trebuie să ia acest examen cu notă bună şi suntem fericite că munca noastră a ajuns departe. Au fost subiecte uşoare, au fost subiecte pentu ei. A fost o generaţie pentru care lucrurile au fost dificile de la început şi atunci trebuia să fie ajutaţi puţin”, a spus mama elevei. Pentru Aida, examenul are o miză importantă. Printre lacrimi a explicat „am avut emoţii mari pentru că m-am trezit pe ultima sută de metri că îmi doresc la un liceu bun. Îmi doresc la Ştefan Velovan, la pedagogic” a spus Aida.

Prezenţa a fost de peste 90%



Potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj prima probă scrisă din cadrul evaluării naţionale s-a derulat fără incidente.

„A început examenul de evaluare naţională cu prima probă scrisă, la limba şi literatura română. Am organizat examenul în 116 centre din judeţ. Am respectat prevederea metodologică de a avea cel puţin 10 elevi într-un centru de examen. Am avut 3.695 de înscrişi şi au fost prezenţi 3.353 de elevi, fiind 342 de absenţi. Este o prezenţă de peste 90%. Avem foarte multe unităţi de învăţământ în care prezenţa a fost de 100%. Nu s-au înregistrat suspiciuni de fraudă. Subiectele au fost distribuite în sălile de examen, fără întârziere. Nu am avut probleme semnalate”, a precizat inspectorul şcolar general, Alexandru Gîdăr.

Au fost şi elevi care au susţinut proba cu mărirea timpului de lucru dar şi elevi care au avut nevoie de profesor de sprijin pentru a putea să-şi redacteze lucrarea. Absolvenţii de clasa a VIII-a revin joi în bănci pentru a susţine cea de a doua probă scrisă a evaluării naţionale, la matematică. Primele rezultate se vor afişa pe 29 iunie.