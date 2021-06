Sorin Cîmpeanu: E nevoie de educaţie sexuală în școli

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, spune că este nevoie de educație sexuală în școli și că problema poate fi tranşată „cu înţelepciune şi cunoscând realităţile”. El a dat ca exemplu comunităţile în care părinţii şi copiii ajung să locuiască într-o singură cameră şi unde lacunele privind educaţia sexuală apar atât la minori, cât şi la adulţi.

„Se poate tranşa cu înţelepciune şi cunoscând, mai cu seamă, realităţile. Am primit înainte să intru în emisiune un mesaj de la o învăţătoare din Sibiu, care îmi spunea cam cum se întâmplă lucrurile în realitate în acel mediu în care mai toţi elevii pe care îi are dorm în aceeaşi cameră cu părinţii, cu fraţii lor. (…) Acolo avem într-adevăr acele mame extrem de tinere, acolo avem o lipsă de educaţie sexuală atât la nivelul elevilor, dar şi la nivelul părinţilor, pentru că, am spus, strategia aceea de educaţie parentală, lansată în anul 2018, era binevenită, nu ştiu de ce am oprit-o. Deci, este nevoie de educaţie sexuală”, a spus joi seara ministrul Educaţiei, la B1 TV, conform Agerpres.

Ministrul, familiarizat cu programa opţionalului de educaţie sanitară

Ministrul a adăugat că este familiarizat cu programa opţionalului de educaţie sanitară, despre care spune că „are toate acele lucruri necesare”, dar că nu este convins că acesta este predat în mod corespunzător.

„Nu are rost să mai încercăm să mascăm lucrurile care sunt evidente, că, am văzut, a venit pandemia, le-a pus în lumina reflectoarelor pe toate acele probleme cronice pe care am încercat să le cosmetizăm şi am văzut dintr-o dată şi mai mult cât de grave sunt. N-are rost să mascăm acele probleme. Programa pentru educaţie sanitară credeţi-mă că o cunosc şi, într-adevăr, ea are toate acele lucruri necesare. A fost surprinzător chiar şi pentru mine, atunci când am analizat problema şi am ajuns la clasa a XI-a, am zis wow, deci acolo este chiar totul. Doar că este o disciplină opţională, care se numeşte altfel, care este făcută de 3-4-5-6% dintre elevi, optează pentru acea disciplină, şi care nu sunt absolut sigur că se face în toate şcolile aşa cum ar trebui să se facă de către profesori”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Educaţia sexuală în şcoli a iscat dezbateri aprinse în Parlament

Educaţia sexuală în şcoli a iscat dezbateri aprinse în Parlament. După ce textul legii a fost trimis la reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis, proiectul a încăierat chiar şi partidele din coaliţie. Singura formaţiune de acord cu solicitările preşedintelui este USR PLUS. Liberalii şi reprezentanţii UDMR s-au ferit să-și exprime un punct de vedere la dezbaterile de miercuri. În acest timp, UNICEF plasează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de mame adolescente, după Bulgaria.

Preşedintele a cerut reexaminarea legii în care Parlamentul a înlocuit termenul de „educație sexuală” cu cel de „educație sanitară” și a condiționat participarea elevilor la astfel de cursuri de acordul scris al părinților. Şeful statului atrage atenţia că în forma actuală, legea a eliminat componenta de educaţie pentru sănătate sexuală.