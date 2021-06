O grădiniţă particulară din Craiova, închisă brusc

Grădiniţa RayKids Craiova, unitate de învăţământ acreditată şi aflată în reţeaua şcolară a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, are lacătul pus pe uşă de două zile. Directoarea grădiniţei, Alina Ungureanu a precizat că s-a ajuns în această situaţie din cauza unor neînţelegeri privind spaţiul respectiv. Închiderea bruscă a grădiniţei afectează 74 de preşcolari şi familiile lor.

Potrivit directorului Grădiniţei RayKids Craiova, ieri de dimineaţă, au găsit clădirea în care funcţionau închisă cu lacăt şi cu sigiliu.

„Joi de dimineaţă când s-a dus femeia de serviciu să deschidă grădiniţa nu a mai fost lăsată să intre. A găsit lacătul pe uşă şi un sigiliu şi asta din cauza unor neînţelegeri privind clădirea, care ar fi fost vândută. Pur şi simplu ne-am trezit că este un nou proprietar şi nu mai avem acces în spaţiul respectiv, fără să avem timp să ne luăm măsurile necesare. Practic, de ieri ni s-a blocat brusc activitatea. Într-o oră am avut de anunţat părinţii să nu mai aducă copiii. Şi nu sunt puţini. Avem 74 de preşcolari pentru care părinţii au fost nevoiţi să găsească soluţii într-o oră”, a spus Alina Ungureanu, directoarea Grădiniţei RayKids din Craiova.

Vor apela la ajutorul instanţelor de judecată

În acest caz, conducerea unităţii şcolare spune că a apelat la un avocat.

„Fiind o unitate de învăţământ acreditată de ARACIP trebuia să se respecte unele proceduri, pentru că funcţionăm acolo din 2014. Nu ne putea închide brusc, chiar dacă a fost vândută clădirea. Activitatea trebuia să continue. În plus, avem acolo şi mobilierul şi alte bunuri la care nu mai avem acces. Din acest motiv am apelat la un avocat care va deschide un proces pe penal şi unul pe civil. Prin acest mod sperăm să reuşim să ne putem continua activitatea în locaţia respectivă. Noi credem că am putea relua activitatea chiar de săptămâna viitoare”, a mai precizat directoarea grădiniţei. Alina Ungureanu a subliniat că pentru toamnă se pregăteşte o nouă locaţie la care se lucrează deja.

„S-a cumpărat o nouă locaţie pentru grădiniţă la care se lucrează. Preconizăm că în 2- 3 luni ne vom muta acolo şi vom chema ARACIP pentru a ne acredita pe noul spaţiu”, a mai precizat Alina Ungureanu, directoarea Grădiniţei Raykids Craiova.