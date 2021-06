Este revoltă la Coţofenii din Faţă. Părinţii spun că de ceva vreme microbuzul şcolii a fost parcat în curtea primăriei, iar copiii nu mai au mijloc de transport şi fie vin cu maşini de ocazie mai mulţi într-un autoturism, fie au rămas acasă pentru că nu au cu ce veni.

„Suntem foarte supăraţi, ca părinţi. Microbuzul şcolar de la Coţofenii din Faţă este în curtea primăriei şi nu mai merge de ceva timp. Sunt afectaţi toţi copiii, şi cei de la şcoală, dar şi cei de la grădiniţă care vin din Beharca. Să-i vedeţi pe cei mici cum sunt aduşi. Urcă 5-6 sau chiar mai mulţi într-o maşină particulară. Acestea sunt condiţiile de transport pentru copii de 4-5 ani. Am fost la primărie să le cerem să găsească soluţii şi au zis că mai este puţin şi vine vacanţa.

Nu interesează pe nimeni de aceşti copii, să beneficieze şi ei de educaţie. A fost pandemie şi nu au făcut mare lucru. Acum unii nu pot veni la şcoală sau la grădiniţă că nu au transport, iar ceilalţi vin cu maşini personale sau cu ce maşini găsesc. Ar trebui să avem peste 300 de copii zilnic la şcoală şi la grădiniţă. Sunt câţiva în fiecare clasă. Asta este normalitate? Nu există justificare pentru lipsa transportului. Suntem la 15 kilometri de Craiova şi drumurile sunt peste 60% asfaltate. De ce nu au aceşti copii transport. Microbuzul stă în curtea primăriei şi copii sunt luaţi cu maşinile particulare ale celor care se oferă”, a spus unul dintre părinţii copiilor.

De ce a fost tras pe dreapta microbuzul şcolar

Managerul şcolii, Simona Iovan spune că microbuzul şcolii nu mai este pus în funcţiune pentru că nu mai are şofer.

„La şcoală nu am primit sesizări din partea părinţilor. Într-adevăr microbuzul şcolii nu mai asigură transportul copiilor pentru că a rămas fără şofer. Am avut şofer până acum trei săptămâni, când şi-a dat demisia din motive obiective. Şoferul era angajatul şcolii cu contract de prestări servicii”, a precizat Simova Iovan, directoare Şcolii gimnaziale Coţofenii din Faţă. Întrebată dacă pentru a ajunge la şcoală sau la grădiniţă copii sunt aduşi „la grămadă” cu maşini particulare, directoarea şcolii a precizat că „nu există un mijloc de transport pentru transportul elevilor. Părinţii se ocupă de transportul copiilor, iar microbuzul este în curtea primăriei pentru că se află în patrimoniul primăriei. Am informat despre această situaţie autorităţile locale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj”, a mai explicat directoarea Simona Iovan.

Au dat anunţ pentru a angaja şofer



Primarul comunei Coţofenii din Faţă spune că momentan nu au şofer pentru microbuzul şcolar şi că nu poate conduce oricine. Edilul mai spune că a dat anunţ pentru angajare. „Momentan nu avem şofer, am dat anunţ pentru angajare. Nu poate conduce oricine microbuzul, pentru siguranţa copii copiilor, sunt anumite condiţii de îndeplinit. Cu siguranţă copiilor, sunt anumite condiţii de îndeplinit. Cu siguranţă îmi doresc ca această problemă să se rezolve cât mai repede cu putinţă”, a spus Daniel Ciocea, primarul comunei Coţofenii din Faţă.