Un elev din Filiaşi a obţinut 10 la examenul pentru admiterea în colegiile militare

Un elev din Filiaşi a reuşit să promoveze cu 10 la examenul de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la un colegiu naţional militar. Elevul din Filiaşi pune că vrea să opteze Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Testul pe care l-au susţinut elevii a fost tip grilă cu întrebări din limba şi literatura română, algebră şi geometrie. Elevul din Filiaşi, care a obţinut 10 la examenul preliminar pentru admiterea la colegiul militar, se numeşte Răzvan Nicolas Cioplea. Rezultatul nu este întâmplător. Răzvan este şef de promoţie având media generală 10 pe toată perioada gimnaziului.

Singurul elev din Dolj cu 10 la examenul de la Craiova

Elevii care îşi doresc să studieze la un colegiu militar au susţinut testul de verificare a cunoştinţelor pe 28 mai. La Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au fost arondaţi elevi din opt judeţe.

„Media de admitere la un colegiu militar este formată din 80% testul de verificare a cunoştinţelor care s-a susţinut în cadrul centrelor de examen pe 28 mai şi 20% media formată din media de la evaluarea naţională şi media anilor de gimnaziu. Pentru testul de verificare a cunoştinţelor, la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu” au fost arondaţi 264 de elevi din opt judeţe. Elevii care au susţinut examenul preliminar la Craiova nu au ca opţiune neapărat Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu”. Zece elevi dintre cei care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor la Craiova au obţinut nota 10 „, a precizat Ioana Lădaru, purtător de cuvânt al Coegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.



Unul dintre cei zece elevi de 10 la testul de verificare pentru admiterea în clasa a IX-a la un colegiu naţional militar este Răzvan Nicolas Cioplea, elev la Şcoala gimnazială Filiaşi. Este singurul elev de 10 din Dolj la testul susţinut la Colegiul Militar din Craiova. Răzvan spune că întrebările de la examenul preliminar de admitere nu au fost dificile. „Examenul a fost tip-grilă cu 10 întrebări de limba şi literatura română, 10 întrebări de algebră şi 10 întrebări din geometrie pentru care am avut la dispoziţie trei ore ca să le rezolvăm. Nu au fost cerinţe foarte grele. Aşa le consider eu. Am terminat chiar mai repede, cred că în maximum două ore am reuşit să predau lucrarea şi am obţinut nota 10”, a spus Răzvan.

Răzvan Nicolas Cioplea, elevul de 10 de la Filiaşi

Ce planuri de viitor are elevul de 10

Rezultatul lui Răzvan Nicola Cioplea nu a fost surprinzătror pentru cadrele didactice de la Şcoala din Filiaşi. „Răzvan este elev la Şcoala gimnazială Filiaşi din clasa I. Este un elev de 10 la clasă. Este chiar şef de promoţie al şcolii, pentru că a avut numai medii de 10 pe toată perioada gimnaziului. Răzvan a obţinut şi premii la concursurile de matematică, inclusiv la etapele judeţene ale olimpiadei la care a participat în clasele a V-a şi a VI-a. În timpul liber este pasionat de robotică şi a făcut şi sport, a luat lecţii de karate”, a precizat Alin Mondescu, directorul Şcolii gimnaziale Filiaşi.



Răzvan spune că de mic s-a pregătit pentru a face carieră în domeniul militar. „De mic mi-a plăcut haina militară, disciplina specifică armatei. Nu am avut pe nimeni în familie sau un apropiat care să lucreze în armată, dar armata m-a atras foarte mult. M-am documentat şi pe internet despre acest domeniu şi şansele pe care le oferă şi astfel am optat pentru a urma liceul la Colegiul Milizar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Aici vreau să mă pregătesc să urmez apoi Academia. Sunt pasionat şi de robotică. Primele lecţii de robotică le-am luat de pe internet iar apoi am luat şi câteva cursuri la o şcoală privată din Craiova. Îmi doresc să fac carieră în armată, pe partea de IT. Mi-aş dori să ajung la forţele speciale”, a spus elevul Răzvan Cioplea.

„Subiectele de la evaluare vor fi mai uşoare decât cele de la examenul dat la colegiu”



Pentru a ajunge să fie elev la Colegiul Militar din Craiova, Răzvan Cioplea mai are de susţinut Evaluarea Naţională. În această perioadă se pregăteşte intens pentru acest examen naţional pe care îl percepe ca fiind mai uşor în comparaţie cu examenul preliminar pentru admiterea la colegiul militar. „În această perioadă citesc, lucrez la matematică. Practic, mă pregătesc pentru Evaluarea Naţională care va fi un examen mult mai uşor decât cel pe care l-am susţinut pentru admiterea la colegiul militar”, a mai precizat Răzvan Nicolas Cioplea.

Elevul se aşteaptă astfel la o notă foarte mare şi la evaluarea naţională.

Conducerea şcolii din Filiaşi spune că pentru rezultatele pe care le-a avut pe perioada gimnaziului, Răzvan va fi premiat la festivitatea de absolvire.



„Răzvan este elevul nostru de 10. Este un copil excepţional, frumos şi foarte modest. Este un copil pe care şi l-ar dori oricine. Pentru rezultatele pe care le-a obţinut în perioada gimnaziului, Răzvan va primi o Diplomă de Onoare dar şi un premiu în bani. Aşa am procedat în fiecare an cu toţi elevii de 10”, a precizat Angela Neicu, director adjunct la Şcoala gimnazială Filiaşi.