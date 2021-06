Școlile din Dolj cu mai puțin de 10 elevi nu vor fi centre de examen la evaluarea națională

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a început deja să facă demersurile premergătoare organizării examenelor naționale în școlile din Craiova și județ. Au fost organizate 28 de centre pentru bacalaureat, iar pentru evaluarea națională au fost făcute comasări, în special în mediul rural, unde sunt mai puțini elevi, a anunțat inspectorul școlar general, Alexandru Gîdăr.

Anul acesta sunt peste 4.000 de elevi în clasa a VIII-a care ar putea susține evaluarea națională. Școlile care au mai puțin de 10 elevi nu vor putea fi centre de examen, a precizat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Elevii aflați în această situație vor fi transportați cu microbuzele școlare spre alte școli.

”Pentru clasa a VIII-a noi avem înregistraţi acum 4.114 absolvenţi. Aceştia vor avea posibilitatea să se înscrie pentru susţinerea evaluării naţionale, dar totodată pot să aibă şi varianta de a nu susţine această evaluare naţională şi de a urma ruta de şcoală profesională, unde nu este necesar acest examen. Centrele în cazul evaluării naţionale, acolo unde s-au putut organiza, au respectat metodologia în vigoare, şi anume să nu fie sub 10 copii. Am încercat să mai comasăm candidaţii în mediul rural, acolo unde sunt absolvenţi mai puţini şi unde am reuşit, cu ajutorul autorităţilor locale şi mai ales cu ajutorul directorilor unităţilor de învăţământ, să asigurăm transportul elevilor dintr-o unitate de învăţământ în alta”, a declarat Alexandru Gîdăr, inspector școlar general.

La bacalaureat înscrierile se desfășoară până pe 4 iunie

Și pentru examenul național de bacalaureat se fac înscrieri în această perioadă. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj se așteaptă să se înscrie și absolvenții de liceu din anii anteriori care nu au susținut sau nu au promovat bacalaureatul.

”Suntem în perioada de înscriere pentru bacalaureat. Este perioada care durează între 25 mai şi 4 iunie. Avem 3.193 de absolvenţi din anul curent la învăţământul de zi şi 1.012 la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. Acestora li se vor adăuga, în mod sigur, având în vedere şi datele din anii precedenţi, pcel puțin 10% dintre candidaţii din seriile anterioare. Cu toţii se înscriu la unităţile de învăţământ, cu excepţia celor care vin din alte judeţe şi au domiciliul în localităţile din judeţul Dolj şi care, cu ajutorul Insopectoratului Şcolar Judeţean Dolj, vor fi îndrumaţi spre acele licee care au specializările pe care le-au absolvit dumnealor”, a precizat inspectorul școlar general, Alexandru Gîdăr.

În Dolj, pentru bacalaureat au fost aprobate 28 de centre de examen.

”S-au stabilit la nivelul Inspectoratului cele 28 de centre de examen pentru bacalaureat. Spre deosebire de anul trecut, am încercat să comasăm centrele, astfel încât să putem să desfărăm mai uşor examenul, dar totodată să ţinem cont şi de dificultăţile deplasării, în sensul şi de securitate faţă de noul coronavirus. Examenul propriu-zis va fi pe 28 iunie, pe 29 iunie şi 30 iunie. Le dorim succes celor care candidează”, a mai precizat inspectorul școlar general, Alexandru Gîdăr.