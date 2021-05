Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a propus organizarea a 28 de centre de examen pentru prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat. Fiecare centru va avea cel puţin 100 de candidaţi, au precizat reprezentanţii ISJ Dolj.



Pentru a nu întâmpina dificultăţi în a asigura asistenţii la clase pentru desfăşurarea probelor scrise din cadrul primei sesiuni a bacalaureatului, în Dolj, pentru probele scrise ale primei sesiuni a fost propusă organizarea a 28 de centre de examen.

„În Dolj au fost propuse 28 de centre de examen pe baza datelor din SIIR. De la Ministerul Educaţiei am primit precizarea că centrele de examen trebuie să aibă minim 30 de elevi. Având în vedere că măsurile s-au mai relaxat şi având experienţa anilor anteriori în care am întâmpinat probleme legat de numărul de asistenţi, am hotărât să cuplăm mai multe şcoli şi să organizăm centre de examen care să nu fie sub 100 de candidaţi. În funcţie de înscrieri se poate reveni asupra numărului centrelor de examen şi asupra arondărilor. Este posibil ca la unele şcoli să se înscrie absolvenţi din anii anteriori, iar dacă aceştia au o calificare pe care şcoala nu o are acreditată, atunci candidaţii sunt arondaţi la şcoala care are calificarea acreditată”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu, vicepreşedinte comisia judeţeană de bacalaureat.

Cum au fost arondaţi elevii

Pentru susţinerea examenelor scrise, cele mai multe arondări au fost făcute în cazul elevior din judeţ.

De exemplu, la Liceul Tehnologic „C. D Neniţescu” din Craiova vor susţine examen şi elevii de la Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” din Melineşti dar şi cei de la Liceul Special „Beethoven” din Craiova. La Liceul din Segarcea vor susţine examenele scrise din cadrul bacalaureatului şi elevii de la Liceul „Adrian Păunescu” din Bârca. La liceul din Călăraşi vor merge pentru a susţine probele scrise elevii de la Bechet. La Liceul „Ştefan Anghel” din Băileşti vor susţine examenele şi elevii din Pleniţa, iar la Liceul din Dăbuleni vor merge şi elevii de la Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos. În Craiova, elevii de la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” vor susţine bacaluareatul la Liceul „Henri Coandă” din Craiova.

Cele mai mari centre de examen din judeţ

După numărul de candidaţi sunt 8 licee din Craiova şi judeţ care vor avea peste 200 de candidaţi. „Cel mai mare centru de examen va fi la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova care are 278 de elevi. Apoi la Liceul „Traian Vuia” sunt 268 de elevi, după care urmează Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova cu 264 de elevi, Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova -257 de locuri, Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” cu 216 locuri. În judeţ cel mai mare centru de examen este la Liceul „Dimitrie Filiaşanu” din Filiaşi care are 261 de elevi. La acest licee nu au mai fost arondate şi alte şcoli”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

Aproape 4.900 de elevi aşteptaţi să susţină bacalaureatul

În Dolj sunt aşteptaţi să susţină examenul de bacalaureat aproape 4.900 de elevi.

„În seria curentă sunt 3.893 de elevi în clasa a XII-a şi la seral şi frecvenţă redusă mai sunt încă 1012 elevi în ultimul an de liceu. Aproape 4.900 de elevi sunt aşteptaţi să susţină bacalaureatul”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu. Pentru a participa examenul de bacalaureat, elevii din ultimul an de liceu trebuie să depună cereri de înscriere până pe 31 mai la unităţile de învăţământ la care învaţă. Şi absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare care nu au susţinut bacalaureatul sau care nu au promovat acest examen se vor înscrie tot până pe 31 mai la şcolile la care au studiat.



Pentru absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare care au studiat în alt judeţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj trebuie să facă solicitare la Ministerul Educaţiei pentru a fi arondaţi la o unitate şcolară cât mai apropiată de domiciliu.

Conform calendarului, elevii vor susţine probele scrise ale bacalaureatului în perioada 28-30 iunie.