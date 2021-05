Ziua Colegiului „Carol I” din Craiova a făcut înconjurul lumii

La împlinirea a 195 de ani de existenţă, asbolvenţi ai Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova festivitatea aniversară a fost una specifică pandemiei. A fost un preziudiu la care a stat conducerea şcolii, iar autorităţile au intrat online pentru a transmite mesaje subliniid că în 2023 clădirea actualului colegiu va redobândi frumuseţea arhitecturală. Momentul festiv a fost unul special, în sensul că de această dată, alături de elevi şi profesori au fost şi absolvenţi cu cariere de succes în universităţi şi institute de cercetare de top din lume, diplomaţi, foşti miniştri şi chiar directori ai unor şcoli pretsiogioase din Craiova. Absolvenţii acestui colegiu au transmis mesaje prin care au subliniat rolul educaţiei în cariera lor şi în unele cazuri i-au asigurat pe elevii de azi de sprijin şi consiliere.

Înfiinţat in 1826, Colegiul „Carol I” este a doua şcoală medie românească , după Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, care s-a remarcat la nivel naţional prin performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice. În aceste zile a marcat împlinirea a 195 de ani de existenţă. „Este un colegiu de performanţă şi excelenţă, cu un istoric greu de definit. A dat 52 de academicieni, personalitati precum : Nicolae Titulescu, Gheorghe Ţiteica, Ludovic Mrazec, Teodor Aman, poetul Alexandru Macedonski, compozitorul Ion Vasilescu. A pregătit elevi medaliaţi la olimpiade internaţionale de matematică, biologie , chimie, fizică, încă din 1964: Octavian Bâscă, Louis Funar, Mugurel Barcău, Cristian Tălau, Ioan Stanciu, Bogdan Matican, Claudiu Prodescu si mulţi altii”, a spus subliniat ieri directorul acestui colegiu, Daniel Ion.

Petre Gigea: „Sunt puţine şcoli care au dat peste 50 de academicieni”

O parte dintre absolvenţii de seamă ai acestei şcoli nu au ezitat să transmită un mesaj către generaţia de azi, subliniind rezultatele educaţiei de-a lungul timpului.

Printre cei care au transmis mesaje a fost şi Petre Gigea, care a deţinut mai multe funcţii importante subliniind că sunt puţine şcoli care au dat peste 50 de academicieni. „Printre funcţiile pe care le-am deţinut am fost primar al Craiovei şi preşedinte al administraţie al judeţului Dolj. Liceul „Carol I” care se apropie de două secole de existenţă are o activitate bogată şi tradiţie şi performanţă. Puţine sunt şcolile care să fi dat peste 50 de membri ai Academiei Române din rândul cadrelor didactice sau ai foştilor elevi. Acest lucru este lăudabil pentru Colegiul „Carol I”, pentru Craiova”, a spus Petre Gigea.

Carieră diplomatică de 40 de ani



Absolvent al acestui colegiu este şi diplomatul Emilian Ion. „Sunt mândru să mă număr printre absolvenţii Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova, promoţia 1967, secţia real. Am urmat Academia de Studii Economice, iar după aceea o bogată carieră diplomatică de 40 de ani unde am folosit bagajul de cunoştinţe primit în anii de liceu la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova. Generaţiilor actuale le adresez recomandarea să fie uniţi după asbolvire, aşa cum sunt eu cu colegii mei de liceu, pentru că periodic de întâlnim, depanând, amintirile din frumoşii ani de liceu”, a spus diplomatul Emilian Ion.

Alături de elevi şi profesori a fost şi Pablo Diaz, ataşat pentru învăţământ la Ambasada Spaniei la Bucureşti, care a mulţumit pentru interesul elevilor din Craiova pentru a învăţa limba spaniolă.

Olimpicul Mugurel Barcău, cercetător Institutului de Matematică al Academiei Române

Rezultatele la olimpiadele şcolare ale elevilor Colegiului Naţional „Carol I” au fost răsunătoare. Unul dintre olimpicii acestui colegiu este cercetătorul Mugurel Barcău, care a făcut performanţă înainte de 1990. „Sunt convins că şi şcoala este mândră de modul în care am reprezentat-o la olimpiadele de matematică din Finlanda în 1985 şi din Cuba în 1987, unde am obţinut o medalie de argint şi una de aur. Acum ca cercetător al Institutului de Matematică al Academiei Române aplic ceea ce şcoala m-a învăţat, anume că prin muncă, seriozitate şi perseverenţă se pot realiza lucruri extraordinare”, a spus Mugurel Barcău.

Un absolvent al Colegiului Carol I din Craiova, primul craiovean profesor la Harvard

Gabriel Gruionu este primul craiovean care a ajuns să fie profesor la Harvard şi este absolvent al Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova, promoţia 1990.

„Fac parte din promoţia 1990, promoţia libertăţii. În timpul liceului am participat la câteva olimpiade şcolare la matematică, la munca agricolă şi la alte activităţi patriotice pe vremea dictaturii comuniste, dar şi la păzirea liceului în timpul revoluţiei din 1989 împotriva teroriştilor. După facultate am emigrat în Statele Unite ale Americii în 1995 cu specializarea biomatematică, apoi bioinginerie. În State am activat în industria medicală şi la patru universităţi mari pentru masterat, doctorat şi postdoctorat, incluzând Universitatea Harvard unde am activat 8 ani ca postdoc şi apoi ca profesor asistent în chirurgie. După cunoştinţele mele sunt primul, dar sper nu şi ultimul, profesor craiovean la Harvard”, a spus absolventul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.

„Sper ca aceste reparaţii fizice să însemne un nou început”



Gabriel Gruionu a precizat că stă la dispoziţia generaţiei de azi pentru îndrumare, anunţând că în vară va reveni la Craiova.

„Acum lucrez ca profesor cercetător şi director de inovaţie la Facultatea de Medicină de la Universitatea Indiana, unde şi soţia mea este profesor universitar. Activez şi în mediul privat tot în inovaţie medicală. Sunt multe aventuri de povestit, vă stau la dispoziţie pentru a împărtăşi experienţa mea şi dacă sunteţi interesaţi şi pentru îndrumare. Cât priveşte liceul, am auzit cu plăcere că se va renova în sfârşit. Sper ca aceste reparaţii fizice să însemne un nou început şi o relansare profesională a liceului pe primele locuri în ţară, aşa cum a fost întodeauna.

Îndemnul meu pentru elevi este să lupte pentru excelenţă, să viseze şi să aibă puterea să îşi urmeze visele şi curiozitatea oriunde în lume acestea îi vor conduce. Ne vedem în vară când vin în Craiova. La mulţi ani!”, a mai spus Gabriel Grunoiu. De asemenea, alături de elevi şi profesori a fost şi Louis Funar de la Institutul Fourier, Universitatea Grenoble care va primi titlul de Doctor Honoris Causa de la Universitatea din Cluj.

Absolvenţi de după 2000 ai Colegiului Carol I, la universităţi de top

Cariere de succes au şi elevii care au absolvit acest colegiu după anul 2.000, cu ar fi Corina Tarniţă, care este profesor la Universitatea Priceton din Statele Unite. Se gândeşte şi acum cu drag la anii de liceu şi abia aşteaptă reuninea de 20 de ani de la absolvire.

„Sunt profesor de biologie şi ecologie evoluţionară la Universitatea Priceton din Statele Unite şi mă număr printre norocoşii care au primit o extraodinară educaţie „Carol I” din clasa I până în clasa a XII-a. Sunt promoţia 2002 şi aştept cu nerăbdare reuniunea de 20 de ani. Orice instituţie care supravieţuieşte 195 de ani trebuie clădită pe o fundaţie foarte solidă şi din expereinţa mea de elevă acea fundaţie solidă o constituie oamenii care lucrează la „Carol I”, în special profesorii pasionaţi de pedagogie care suint interesaţi să găsească potenţialul fiecărui student şi să-l atingă şi chiar să şi-l depăşească”, a spus Corina Tarniţă.

A obţinut titlul de doctor de la Universitatea Oxford

Şi fostul olimpic la matematică, Ioan Stanciu a reuşit să îşi continue performanţa şi anul acesta a titlul de doctor în matematică de la Universitatea din Oxford.

” În anul 2011 am obţinut medalia de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică, absolvind Colegiul Naţional „Carol I” în 2012. Am urmat studiile facultăţii de matematică în cadrul Universităţii Edinburgh, obţinând titlul de master în anul 2012. Anul acesta am obţinut titlul de doctor în matematică de la Universitatea din Oxford. Peste tot pe unde am umblat am purtat cu mândrie numele „Carol I”. La mulţi ani, Carol”, a spus absolventul Ioan Stanciu.

De asemenea, mesaje au transmis şi directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, Ileana Didu, directorul Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova, Adrian Stroe, directorul Şcolii gimnaziale „Sfântul Dumitru” din Craiova, Alina Ciucă în calitate de absolvenţi ai Colegiului „Carol I” din Craiova.

La cei 195 de ani de existenţă, Colegiul „Carol I” din Craiova are nevoie urgentă de reparaţii. Elevii, cadrele didactice şi părinţii aşteaptă să înceapă lucrările de reabilitare. CNI a semnat contractul de reabitare şi consilidare cu firma Construcții Erbașu SA. Termenul de execuţie este 2023. Valoarea contractului este de aproape 100 de milioane de lei.