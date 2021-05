Premieră la Colegiul „Elena Cuza” din Craiova, la aniversarea a 188 de ani

În fiecare an, pe data de 21 mai, Colegiul Național „Elena Cuza” își sărbătorește „ziua de naștere”. Anul acesta colegiul a împlinit 188 de ani de existență Cu acest prilej, au fost acordate primele certificate pentru limba chineză pentru elevii care au fost interesaţi să studieze această limbă cu un vorbitor nativ. De altfel, colegiul este centru abilitat de testare pentru limba germană, limba franceză şi limba engleză.

Festivitarea pentru marcarea a 188 de ani de existenţă a Colegiului Naşional „Elena Cuza” a fost organizată anul acesta într-un cadru restrâns, cu elevi şi cadre didactice. Cei 188 de ani de istorie şi existenţă au fost marcaţi în context intercultural, Colegiul „Elena Cuza” fiind un important centru de testare lingvistică, unde se studiază acum inclusiv limba chineză cu un vorbitor nativ. Au fost acordate azi elevilor primele certificate de comunicare în limba chineză.



„În ceea ce privește oferta educațională, ne-am propus să ținem pasul cu tendințele actuale și să diversificăm specializările prin studiul intensiv al informaticii și bilingv al limbilor moderne (engleza, franceza, spaniola și germana). De câțiva ani ne mândrim cu implementarea Programului „Confucius” -care a oferit elevilor noștri posibilitatea de a studia limba chineză alături de un cadru didactic venit din China, printre cele cinci unități școlare din România. Azi acordăm primele diplome de competenţe lingvistice pentru limba chineză. Elevii au susţinut un test la care punctajul maxim era 200 de puncte şi am avut şi elevi care au obţinut acest rezultat”, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Elevii care studiază limba chineză sunt şi din alte şcoli

Eleva care a obţinut punctajul maxim la testulpentru obţinerea unui certificat care să ateste competenţe de comunicare în limba chineză se numeşte Alina Maria Tudoroiu şi este de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

„Am considerat că studierea limbii chineze este o oportunitate în plus pentru mine. Nu am la şcoală această posibilitate şi am optat astfel pentru Colegiul Naţional „Elena Cuza”. Consider că limba chineză îmi va oferi mai multe şanse de angajare atât în ţară cât şi în străinătate”, a precizat eleva.

O altă elevă care a obţinut certificat pentru competenţe de comunicare în limba chineză este Iulia Maria Bălăceanu.”Eu sunt elevă la Liceul cu Program, Sportiv dar am ales să studiez chineza ca a treia limbă străină. Îmi doream iniţial să stuiez japoneza pentru că voiam să aleg să studiez la Facultate engleză-japoneză. Acum voi alege ceva cu chineză. Încă nu m-am decis „, a spus Maria Bălăceanu.



Elevii studiază limba chineză cu un vorbitor nativ care a precizat că prin încurajarea studierii limbii chineze în şcoala românească şi va conduce la o mai bună înţelegere între poporul chinez şi cel român.



„Clasa Confucius din cadrul Colegiului Național „Elena Cuza” a avut o contribuție importantă în vederea ajutorării comunității locale, în dezvoltarea predării și studierii limbii chineze la nivel local și, de asemenea, în vederea unei mai bune înțelegeri reciproce și prietenii între poporul chinez și cel român. Sper din toată inima că școala se va dezvolta semnificativ, că va ajuta la descoperirea de noi talente și că va continua să contribuie la dezvoltarea relației de prietenie și cooperare dintre China și România”, a spus Li Li, chinese director of the Confucius Institute at the University of Bucharest.

Centru de testare şi pentru germană, engleză, franceză



Colegiul Naţional „ELena Cuza” a devenit centru de testare pentru mai multe limbi străine.

„Colegiul nostru este centru de testare pentru obținerea certificatelor de competență lingvistică DSD I și II pentru limba germană (unic pe regiune), Cambridge, PET, KAT, FCE și C1 ADVANCED pentru limba engleză, DELF pentru limba franceză, obținerea bacalaureatului francofon prin Programul ”De la învățământul bilingv către filierele francofone” pentru specializarea filologie bilingv franceză, precum și titulatura de liceu Label France Education, acordată de Guvernul Franţei. De asemenea, obținerea permisului ECDL – școala noastră fiind Centru de Testare ECDL604.



Din martie 2021, colegul nostru Fira Sorin a obținut ”L’Ordre des Palmes academiques au grade de Chevalier”pentru promovarea limbii și culturii franceze în cadrul Colegiului ”Elena Cuza”din partea Guvernului Republicii Franceze – al 3-lea titlu de acest rang obținut de un cadru didactic din regiune, după alți doi profesori de renume, ambii foști profesori la Colegiul Național ”Elena Cuza , prof. Ortansa Dumitrescu și prof. Dan Amărăscu”, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Certificate DSD pentru elevii pasionaţi de limba germană

Elevii au primit azi şi diplomele pentru limba germană în prezenţa lui Fabrice Liesegang, coordonator al ZfA pentru România și Republica Moldova.



„Colegiul Național „Elena Cuza” face parte de mai mult de 10 ani dintre cele aproximativ 1200 de școli DSD (cu Diplomă de Limba Germană) din rețeaua PASCH (“Școli: Parteneri ai Viitorului”), coordonată de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, iar Colegiului Național ”Elena Cuza” îi revine atât în județul Dolj, dar și în întreaga regiune Oltenia, o responsabilitate deosebită pentru Departamentul pentru Școlile din Străinătate, ZfA.

Departamentul pentru Școlile din Străinătate facilitează elevilor, pe lângă însușirea limbii germane, o privire de ansamblu asupra culturii germane șioferă în colaborare cu DAAD (Serviciul de Schimburi Academice Germane) pe lângă acordarea diplomei, șansa de a se forma și de a se califica la un nivel academic foarte bun” a spus Fabrice Liesegang, coordonator al ZfA (Departamentul pentru Școlile din Străinătate) pentru România și Republica Moldova.

Proiect de digitalizare de 700.000 de euro



Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova a ţinut pasul şi cu digitalizarea.

„O școală pentru secolul al XXI-lea nu poate ignora procesul de digitalizare. Astfel s-a reușit dotarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor cu sisteme de înregistrare și transmitere audio-video; videoproiector și computer; renovarea, modernizarea și dotarea cu mobilier nou a tuturor sălilor de clasă din corpul central al școlii. Achiziția de laptopuri, tablete pentru profesori și elevi – proiect fonduri europene POC ”Îmbunătățirea calității activităților didactice în mediul online în cadrul Colegiului Național ”Elena Cuza””, pentru care s-a semnat contractul de finanțare, în valoare de 700.000 Euro, sub sloganul ”Competitivi împreună”.

După cum se poate observa încercăm să fim alături de elevi, iar aceștia ne răsplătesc la rândul lor cu implicarea de care dau dovadă. La ceas aniversar, la 188 de ani de la înființarea acestei școli, adresez un călduros „La mulți ani!” tuturor cadrelor didactice, foștilor și actualilor elevi și le spunem că le suntem alături oricând. Colegiul Naţional Elena Cuza – Spirit, nu ziduri!”, a mai precizat managerul colegiului, Liviu Cotfasă.