Numărul cererilor de înscriere la pregătitoare a depăşit mult numărul locurilor la o bună parte dintre şcolile din Craiova. În aceste condiţii, managerii au cerut la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj să se acorde de la una la trei clase în plus care au şi fost aprobate.

Părinţii află azi dacă i-au înscris pe copii la şcoala pentru care au optat sau dacă aplicaţia i-a trimis către şcoala din circumscripţie. Şi aşa în multe şcoli din Craiova a fost nevoie de suplimentarea numărului de clase pentru a face faţă numărului de cereri.

Anul acesta se pare că cele mai multe clase pregătitoare vor fi la Şcoala „Traian” Craiova. Unitatea şcolară va avea şapte clase.

„Am avut patru clase propuse şi aprobare iniţial şi am primit 156 de cereri din care au fost validate 154, pentru că două cereri nu îndeplineau condiţiile privind circumscripţia. În aceste condiţii am mai solicitat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj alte trei clase şi ne-au fost aprobate. Este primul an în care avem atât de multe clase pregătitoare. Anul acesta sunt mai multe clase la pregătitoare şi pentru că a fost impusă limita de 22 de elevi cu posibilitatea de a se mai aproba apoi încă trei locuri”, a precizat Maria Daşu, directorul Şcolii gimnaziale „Traian” din Craiova.

Sunt şcoli care au pentru prima dată şase clase pregătitoare

Şi la Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova va avea un număr record de clase pregătitoare.

„Iniţial am avut patru clase pentru pregătitoare, adică 88 de locuri. Am primit însă 140 de cereri. Listele cu copiii înscrişi vor fi afişate, joi, 20 mai. Au fost validate toate cererile. Nu vom face distribuirea copiilor la învăţători deocamdată pentru că avem posturi scoase la concurs pentru noile clase. Ne aşteptăm să ne vină cadre didactice tinere. Şi anul trecut am avut astferl de posturi şi unul dintre şposturi a fost ocupat chiar de o absolventă a Colegiului naţional Pedagogic din Craiova care s-a ridicat la nivelul aşteptărilor colegilor şi al părinţilor. Şi anul acesta ne dorim să întinerim resursa umană”, a spus Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.

Această şcoală are o clădire special amenajată pentru primul an de învăţământ primar. „Avem o clădire amenajată special de Primăria Craiova pentru clasa pregătitoare. Clădirea este pe strada Mirceşti şi are cinci săli de clasă, o sală mare de sport şi un cabinet medical. O clasă de pregătitoare din cele şase va fi în corpul central”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnziale „Mircea Eliade” din Craiova. Şi la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova vor fi şase clase în loc de patru cât au fost iniţial. „A fost nevoie de o suplimentare a planului de şcolarizare cu încă două clase”, a precizat Adrian Stroe, directorul colegiului. Au fost astfel suplimentat numărul de clase şi la Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova, Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova, Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova.

„Este posibil să apară noi solicitări şi în toamnă”

Sunt şi directori care nu exclud ca şi în toamnă să mai solicite încă o dată suplimentarea numărului de clase pregătitoare pentru că până la începerea şcolii este posibil să mai aibă solicitări pentru înscriere.



„Am avut iniţial două clase şi după prima etapă avem 77 de cereri. Am mai suplimentat planul de şcolarizare cu încă o clasă. În acest moment ar trebui să solicităm aprobare să funcţionăm cu efective mai mari. Este posibil să mai avem cereri de înscriere în toamnă pentru că în ultimul timp în această zonă se observă că vin multe familii tinere. Toamna vin în zonă familii care stau şi în mediul rural. În aceste condiţii, este posibil să mai avem cereri de înscrieri şi să mai cerem o suplimentăm planul de şcolarizare cu încă o clasă. Părinţii se îndreaptă spre şcoala noastră şi pentru rezultatele pe care le au elevii. Aprecieri foarte bune am primit şi pentru învăţământul în sistem online. Avem mai puţine clase acum pentru că nu avem în zonă o grădiniţă cu program prelungit „, a precizat Silvia Cîrţu, directorul Şcolii gimnaziale „Mihai Eminescu” din Craiova.

De altfel, managerii spun că în ultimul timp au şi elevi din zonele rezidenţiale ale Craiovei, pe unde se construiesc case şi locuiesc familii tinere. „Oraşul se extinde mult şi acum la şcoli ne vin şi copii din zonele Cârcea, Ford, Şimnic şi în unele cazuri şi de la Leamna”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.