Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova serbează în aceste zile 195 de ani de istorie şi educaţie prin diverse activităţi. Momentul festiv a fost marcat azi lângă statuia regelui Carol I din centrul Craiovei de elevii de la clasa a IV-a coordonaţi de învăţătoarea Elena Bogdan.

Şcolarii au pregătit baloane cu heliu în care au pus mesaje reprezentative pentru Colegiul „Carol I”. Alături de şcolari au fost şi absolvenţi din promoţiile anterioare, printre care şi un ambasador al sportului de performanţă, Silviu Lung Junior, care a dat autografe copiilor prezenţi la festivitate.

Silviu Lung Junior

„De fiecare dată când privighetoarea cântă şi liliacul a înflorit, data de 20 mai este o zi foarte importantă pentru elevi, părinţi şi cadre didactice. Nu a fost an în care noi să nu ne manifestăm respectul faţă de şcoala la care predăm şi copiii învaţă. Anul acesta împreună cu copiii pe care îi am la clasă şi cu alte promoţii de absolvenţi am pregătit o activitate care se numeşte „Arc peste timp- Generaţiile caroliste la 195 de ani”.

De fiecare dată am considerat că fiecare zi a şcolii este o zi importantă din copilăria lor. Mai mult decât atât, prestigiul acestei şcoli ne obligă ca noi să nu rămânem la nivelul la care venim, ci să ne ridicăm la aşteptările acestui colegiu. Părinţii sunt întotdeauna alături de elevi şi profesori să facem performanţă. „Caroliştii” au avut mereu un principiu important: performanţa face totdeauna diferenţa. Elevii noştri au fost printre ambasadorii învăţământului oltenesc în ţară şi ambasadorii învăţământului românesc peste graniţă” , a spus Elena Bogdan, învăţătoare la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova

Mereu în pas cu cerinţele societăţii

Elevii Colegiului Naţional „Carol I” au reuşit să se adapteze uşor la marile provocări ale societăţii actuale.

„Şi în această perioadă cu învăţământul on-line, copiii s-au descurcat foarte bine, iar eu mă bucur că sunt profesorul online al acestei generaţii. Pentru a marca cei 195 de ani de existenţă ai acestui colegiu, copiii au avut un scurt recital de poezii, au lansat câteva baloane cu heliu şi fiecare balon aveam câte un mesaj pe care vrem să îl citească cât mai multă lume acolo unde ajunge balonul. Alături de noi este şi un ambasador al sportului de preformnaţă, Silviu Lung Jr care a fost elevul meu în promoţia 1992-1996”, a spus Elena Bogdan, învăţătoare la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.



Evenimentele festive dedicate celor 195 de ani de existenţă pentru Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova vor continua şi în zilele următoare.