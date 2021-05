Înghesuială în faţa Liceului „Tudor Arghezi” din Craiova

Zeci de elevi de gimnaziu, elevi din clasele primare şi şi părinţi au împărţit azi trotuarul din faţa Liceului „Tudor Arghezi” din Craiova. Aglomeraţia a fost surprinsă de părinţi care s-au arătat nemulţumiţi în privinţa momentului în care elevii de la clasele primare ies de la ore, iar cei de la gimnaziu trebuie să intre în incintă. Părinţii au reclamat că s-a folosit o singură poartă pentru ieşirea şi intrarea elevilor.

„Aşa se întâmplă la ora 11.25 la intrarea Liceului „Tudor Arghezi” din Craiova. Copiii de clase superioare încearcă să intre şi sunt scoşi afară din incintă de trei ori. Se intră, se se iese pe o poartă pietonală. Nu trebuia oare să intre pe o poartă, iar sutele de parinţi care ii asteptau pe cei mici să stea la o a doua poartă ca sa nu se facă o astfel de aglomeraţie?”, au scris părinţii.

Ce s-a întâmplat?



Directorul liceului, Camelia Roşca, a precizat că aglomeraţia s-a produs doar pentru că elevii de clasa a VI-a au venit în acelaşi interval orar în care ieşeau clasele primare, ca să susţină testul de evaluare naţională.

„La 11.30 ies elevii din clasele primare de la ore. Azi la ora respectivă au fost la poartă şi au aşteptat să intre şi elevii de clasa a VI-a care au venit să susţină evaluarea naţională. Au fost trei clase de a VI-a şi evaluarea începea la ora 12.00. Nu aveam cum să folosim altă poartă de acces pentru că în curtea şcolii se lucrează, se asfaltează, este şantier, sunt utilaje. Folosim o singură cale de acces. Aşa a fost şi miercuri tot pentru că a fost evaluarea naţională la clasa a VI-a.

În perioada următoare nu vor mai fi situaţii în care elevii din ani diferiţi să se întâlnească la poarta şcolii. Orarul este făcut astfel încât elevii din ani diferiţi nu se întâlnesc. În săptămânile următoare, evaluările de la clasele a II-a şi a IV-a vor fi de la ora 10.00 şi nu vom mai avea elevi care ies şi intră în acelaşi interval orar”, a precizat Camelia Roşca, directorul Liceului „Tudor Arghezi” din Craiova.