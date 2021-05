Ce cerinţe au avut elevii de clasa VI-a la prima probă de la Evaluarea Naţională

Mii de elevi din clasele a VI-a au susţinut ieri prima probă a Evaluării Naţionale. După un an în care majoritatea au învăţat online, a venit momentul ca lecţiile pe internet să îşi arate eficienţa

Prima probă scrisă a fost la limbă și comunicare. Următoarea probă, la matematică și științele naturii, are loc azi.

În Dolj, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în Dolj sunt 5.220 de elevi care susţin evaluarea naţională la clasa a VI-a.

„Din cei 5.220 de elevi de clasa a VI-a, 2.418 elevi sunt din Craiova şi 2.802 sunt din judeţ. Nu susţin evaluarea o clasă a VI-a de la Liceul de Industrie Alimentară Craiova. Elevii sunt carantinaţi din cauza apariţiei unui caz de COVID 19”, a precizat inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj.

Subiectele au vizat testarea capacităţii de înţelegere a elevilor

Potrivit profesorilor de Limba română din Craiova, cerinţele la aceste teste vizează capacitatea de înţelegere a elevilor a unor texte.

„Subiectele au fost structurate pe testul 1 şi testul 2, jumătate de test fiind în română şi jumătate într-o limbă străină, cum ar fi limba engleză. Elevii au avut ca cerinţe să facă asocieri de cuvinte, să completeze sintagme care se regăseau în primul text şi să descopere cuvinte din acelaşi câmp semantic. Au fost şi itemi cu alegere simplă,la care elevii au avut să spună dacă un enunţ este adevărat sau fals, astfel de cerinţe fiind atât în română cât şi în engleză.

Ceea ce este comun cu Evaluarea Naţională, şi mă bucură acest fapt, este că le-au cerut elevilor să identifice similitudinile dintre cele două texte pe care le-au avut la evaluare. Primul text a fost literar, iar cel de al doilea a fost nonliterar. Unul a fost despre sport şi cel de al doilea despre taberele şi excursiile şcolare. Gradul de dificultate al subiectelor a fost unul mediu.

Cerinţele nu au vizat neapărat cunoştinţe de clasa a VI-a, ci au pus accent pe capacitatea de înţelegere a unor texte şi orientarea practică a elevilor. Nu li s-au solicitat cunoştinţe literare sau gramaticale. Chiar dacă a fost pandemie, elevii nu ar fi trebuit să întâmpine dificultăţi în rezolvarea subiectelor. Aceste teste îi ajută pe elevi să se obişnuiască din timp cu atmosfera de examen”, a spus Gela Enea, profesor de Limba şi literatura română la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Testele sunt asemănătoare cu cele PISA

Profesorii de Limba şi literatura română spun că aceste evaluări sunt asemănătoare cu testele PISA.

„Subiectele de la evaluarea naţională la clasa VI-a sunt formulate după modelul PISA şi vizează testarea cunoştinţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului, respectiv în clasele a V-a şi a VI-a. Rolul evaluărilor actuale este şi de a identifica eventualele pierderi provocate de alternarea şcolii faţă în faţă cu şcoala online. Iniţial scopul acestor evaluări a fost de preorientare şcolară a copilului către un anumit tip de liceu. Exerciţiile au caracter transdisciplinar prin care sunt testate cunoştinţele comune ale elevilor acumulate în cadrul disciplinelor limba română şi limba modernă 1 sau limba maternă, acolo unde este cazul”, a precizat Raluca Diaconu, profesor de Limba română la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.



La aceste evaluări toate probele se susţin cu prezenţa fizică a elevilor.



„Toate probele se susțin cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi”, a anunțat Ministerul Educației.

Şi elevii de clasa a IV-a şi a II-a vor susţine evaluări

Prin astfel de teste vor trece săptămâna viitoare şi elevii de clasa a IV-a. Prima probă va fi cea de Limba română – 18 mai 2021. Pe 19 mai va fi proba la matematică. Şi elevii de clasa a II-a vor susţine astfel de evaluări în perioada 25-28 mai.



Durata alocată rezolvării testelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasele a IV-a și a VI-a. Corectarea testelor se va face în școli în cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.



Ministerul anunță că rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate strict la nivelul școlii prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, și prin informarea elevilor și a părinților.