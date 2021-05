Ambasadorul Republicii Chile, în vizită la Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova a primit astăzi vizita Excelenţei Sale Jorge A. Tagle Canelo, ambasadorul Republicii Chile în România, şi a Excelenţei Sale Floricel Mocanu, ambasadorul desemnat al României în Republica Chile. Întâlnirea a avut drept scop identificarea unor modalităţi de colaborare între Universitatea din Craiova şi universităţi din Chile, astfel încât, începând de anul viitor studenţi şi profesori din Chile să vină la Craiova şi invers. De asemenea, s-a discutat despre identificarea unor modalităţi de colaborare cu Universitatea din Craiova în domeniile agrohorticole.

Rectorul Universităţii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Spînu, a precizat că a apelat la ambasadorul României în Chile pentru a relua discuţiile pentru încheierea unor protocoale educaţionale.



„Avem plăcerea de a primi vizita Excelenţei Sale, Floricel Mocanu, ambsadorul României în Chile, absolvent al Universităţii din Craiova. Dummealui a avut amabilitatea de a ne oferi aceasta vizită împreună cu Excelenţa Sa Jorge A. Tagle Canelo, ambasadorul Republicii Chile în România si ne bucurăm pentru că ne dorim să încheiem parteneriate educaţionale cu universităţi din Chile.



Universitatea din Craiova are parteneriate cu peste 200 de universităţi din lume şi ne dorim să ne extindem. Am încercat anul trecut un parteneriat cu Universitatea Santiago din Chile, dar din păcate am intrat în acel an 2020 al pandemiei şi nu am reușit sa încheiem acest protocol. Am reluat discuțiile şi urmează ca în anul 2022-2023 primii studenți si profesori din Chile sa ajungă la Universitatea din Craiova şi primii studenţi şi profesori din Craiova să meragă în Chile”, a spus Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova.

Posibilităţi de colaborare şi în domeniul agricol şi horticol

De altfel şi ambasadorul Chile în România, Excelenţa Sa Jorge A. Tagle Canelo a dat asigurări că se va încheia parteneriatul cu Universitatea Santiago dar şi că Republica Chile este interesată de dezvoltarea relaţiilor economice cu România, care să includă chiar introducerea de produse din România pe pieţele din Chile şi invers. Un exemplu de produs care să ajungă în Chile dat de ambasadorul Chile a fost chiar vinul din România.



Reprezentanţii Universităţii din Craiova au prezentat şi posibilităţi de parteneriate şi în domeniile agrohorticole, atât prin cele două facultăţi de profil, Facultatea de Agronomie şi Facultatea de Horticultură, cât şi prin prisma celor cinci stațiuni destinate cercetării fundamentale și aplicate: Staţiunea Didactică Banu Mărăcine, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, Centrul Experimental pentru Cultura Pajiştilor Preajba-Rânca, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Grădina Botanică Montană în Munţii Parâng. Acestea sunt platforme care produc şi plus valoare în domenii cheie ale economiei.

Au fost preztentate rezultatele cercetării la Craiova şi oportunităţile de colaborare cu mediul de afaceri



La întâlnire au fost prezenţi decanii facultăţilor de Agronomie şi Horticultură care au prezentat câte din rezultatele cercetărilor în cele două domenii.

„Cercetarea din cadrul facultăţii de Horticultură s-a îndreptat spre schimbările climatice. Am selectat şi omologat noi soiuri la speciile pomicole. Universitatea din Craiova a obţinut noi soiuri de nuci şi alun în staţiunea de cercetare de la Vâlcea care pot fi exemple de bună practică”, a precizat prof.univ.dr Sina Cosmulescu, decanul Facultăţii de Horticultură din Craiova.



Şi în domeniul agricol au fost obţinute rezultate care au fost prezenzaze ambasadorului Republicii Chile. „Cercetarea noastră s-a îndreptat pentru a găsi soiuri care să fie potrivite pentru solurile nisipoase. Am obţinut trei noi soiuri de arahide pentru care am fost şi premiaţi. Alimentaţia este un domeniu de bază pentru omenire şi ne orientăm spre obţinerea unor soiuri hibride care să reziste schimbărilor climatice. Ne dorim să îndreptăm cercetarea în privinţa schimbărilor climatice la nivel global”, a precizat Liviu Olaru, decanul Facultăţii de Agronomie din Craiova.

La întâlnirea cu ambasadorul Chile în România a fost prezent şi Gabriel Vlăduţ, diectorul Camerei de Comerţ şi Industrie Oltenia care a precizat „că se pregăteşte o pagină web de prezentare a mediului de afaceri din Dolj pentru a găsi domenii de interes comun”.