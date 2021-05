Gabriela Mădălina Pîrvulescu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova este eleva din Dolj cu cel mai bun rezultat la Olimpiada Națională de Matematică. Ea a obținut medalie de argint și calificarea pentru proba de baraj pentru a face parte din lotul restrâns al României pentru competiții internaționale.

Este o elevă care lucrează constant

Gabriela Mădălina Pîrvulescu, eleva cu cel mai bun rezultat la Olimpiada Națională Gazeta Matematică, este în clasa a IX-a la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică de la Colegiul Național ”Frații Buzești”.

Liceanca este la cea de a doua mare performanță în acest an școlar. În februarie a.c., ea a obținut premiul al III-lea la competiţia internaţională European Mathematical Cup, la care au participat elevi din peste 20 de ţări. A fost prima ei reușită internațională.

Pentru performanță Gabriela Mădălina Pîrvulescu se pregătește cu profesoara de la clasă Teodora Liliana Rădulescu, cadru didactic cu mai mulţi elevi olimpici de-a lungul carierei. Despre Gabriela, doamna profesor spune că este o elevă cu foarte mare potențial.

”Gabriela a obținut cel mai bun rezultat pentru județul Dolj la faza națională a olimpiadei de matematică din acest an, medalie de argint și calificare pentru lotul României. Este o performanță cu atât mai mare dacă luăm în calcul că a avut și foarte mulți concurenți. Gabriela Mădălina Pîrvulescu este un copil foarte echilibrat, bine crescut, cu mare putere de muncă. A obținut performanțe și în gimnaziu.

Este o elevă care lucrează constant. De Paște, de exemplu, după masa de prânz i-am trimis lista de probleme și invitația să ne vedem a doua zi, luni, pe platforma online Google Meet pentru a le discuta. A avut probleme foarte dificile. Ea s-a conformat și le-a rezolvat. Este perseverentă. Dacă va continua cu matematica va avea o carieră de succes, pentru că are potențial foarte mare. Pe Wall Street Jobs, de exemplu, sunt foarte multe job-uri pentru care cerința principală este matematica”, a precizat Teodora Rădulescu.

Cadrul didactic spune că pentru a reuși să facă performanță la matematică un elev trebuie să aibă fie inteligent și să aibă ambiție, putere de muncă și perseverență.

”Este prima dată când particip la seniori”

Pentru Gabriela, matematica este pasiune. Ea a descoperit matematica încă din clasele primare, când era elevă la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova. Începând din clasa a IV-a se pregăteşte la Centrul de Excelenţă Dolj. Fiecare competiție este o nouă experiență.

”Olimpiada națională la care am participat de curând a fost bine organizată. Proba scrisă de la etapa națională am susținut-o cu prezență fizică la Universitatea din Craiova. Subiectele au respectat structura și nivelul de dificultate pentru o etapă națională. Acum mă pregătesc pentru proba de baraj pentru lotul restrâns al României. Am ceva emoții. Este prima dată când particip la seniori. Concurez cu elevi din clasele IX- XII. Vor fi mulți concurenți cu experiență”, a spus Gabriela. Olimpica de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova spune că pentru a face performanță la matematică este nevoie de gândire organizată și să ai capacitatea de a face legătura între ce ai văzut anterior și ce ai de făcut într-un anumit moment. În viața de zi cu zi, Gabriela spune că matematica o ajută să nu se arunce cu capul înainte.

”Matematica este știința care se aplică în multe domenii de actualitate”

Matematica va fi știința care va sta la baza carierei pe care Gabriela o va urma. Nu s-a gândit deocamdată în ce domeniu va lucra dar știe că matematica se aplică în multe domenii de actualitate.

”Nu m-am gândit foarte mult la ce voi face, ce carieră voi avea. Știu doar că matematica se aplică în foarte multe domenii de actualitate. De exemplu, am descoperit că există persoane care combină matematica cu biologia, chimia, fizica în domeniul cercetării, pentru a dezvolta aplicații care folosesc inteligența artificială”, a explicat Gabriela.

Obiectivul ei imediat este însă proba de baraj pentru lotul de matematică al României, care va fi pe 14 mai și va aduce și mai multă experiență.

Premii pentru elevii cu medalii la etapa națională

Elevii din Dolj care au participat la etapa națională a Olimpiadei Gazeta Matematică și au obținut medalii vor primi premii de la Societatea de Științe Matematice-Filiala Dolj va acorda premii în bani. Pentru medalie de argint și calificare în lotul național se va acorda 1.000 de lei, iar pentru medalie de bronz se va acorda suma de 700 de lei. Precizarea a fost făcută de profesorul de matematică Teodora Rădulescu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova.