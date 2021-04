De trei ani studiază programare doar la Palatul Copiilor din Craiova şi acum se numără printre olimpicii naţionali la informatică. Cea mai recentă performanţă a fost obţinută la Olimpiada Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă, la etapa naţională. A primit medalie de agint şi locul III. Este vorba despre Fabian Ştefan Despa, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova. Tatăl său spune că rezultatele la olimpiadele şi concursurile de programare au fost obţinute fără alte meditaţii.

Fabian Ştefan Despa, olimpic la informatică, este elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova. A început să studieze programarea din clasa a IV-a, când părinţii l-au dus la Palatul Copiilor ca să mai facă şi alte activităţi, decât cele pe care le avea în rutina zilnică.



„Ne-am dorit în clasa a IV-a să-i diversificăm preocupările, ca să nu stea închis în casă şi la calculator. Şi atunci l-am înscris la Palatul Copiilor Craiova la dansuri populare, la muzică populară şi a avut şi varianta să studieze şi informatica şi avea mai multe opţiuni dintre care a ales programarea. A început să studieze astfel programarea la Palatul Copiilor Craiova sub îndrumarea profesorului coordonator, Preoteasa Cezarian. De anul acesta, dumnealui ieşind la pensie, activitatea a fost preluată de prof. Iuliana Sanda. A început să aibă rezultate însă din primul an de studiu. La finalul clasei a IV-a, a concurat pentru un nivel superior, adică pentru clasa a V-a, la concursul naţional de programare de la Satu Mare, unde a obţinut menţiune. Anul următor, la acelaşi concurs, la categoria lui de vârstă, a obţinut locul I la Programare şi locul al III-lea la Microsoft Office. În clasa a V-a a obţinut rezultate excepţionale la concursurile interjudetene, naţionale si internaţionale, secţiunea Office şi Power Point.

„, a precizat Ionel Ovidiu Despa, tatăl elevului.

S-a calificat la olimpiada naţională şi anul trecut

Fabian Despa, tot cu pregătirea de la Palatul Copiilor, s-a calificat şi anul trecut la Olimpiada Naţională de Informatică, care nu s-a mai organizat din cauza pandemiei. Anul acesta s-a înscris însă la Olimpiada Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă şi a ajuns la etapa naţională, obţinând medalie de argint şi premiul III.

„Din clasa a IV-a am fost atras să învăţ programare. De atunci am participat la multe olimpiade şi concursuri de informatică. Pe baza rezultatelor de la aceste concursuri am obţinut bursă de preformanţă la şcoală. Odată cu pandemia, nu au mai fost organizate concursuri şcolare. Anul trecut m-am calificat la olimpiada naţională care nu s+a mai desfăşurat. Anul acesta am descoperit un concurs online şi de acolo am aflat şi de Olimpiada Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă, unde am obţinut medalie de argint şi premiul III”,a spus Fabian.

Face pregătire şi la Centrul Judeţean de Execelnţă Dolj



Elevul a făcut performanţă şi la matematică dar spune a luat decizia să se axeze pe informatică. „De pregătit la informatică mă pregătesc la Palatul Copiilor şi la Centrul Judeţean de Excelenţă. Am fost la Centrul de Excelenţă şi anul trecut dar pentru matematică. De anul acesta am decis să mă axez pe programare „, a spus Fabian.

Elevul este şi autodidact. În timpul liber lucrează subiecte care au fost date la olimpiadele şcolare şi realizează jocuri. „Îmi place să fac jocuri şi sunt anumite site-uri cum ar fi Scratch unde intru şi fac astfel de jocuri care solicită un fel de programare vizuală. În rest, mă pregătesc şi singur cam două ore trei zile pe săptămână. Intru pe site-urile unde găsesc subiectele de la olimpiadele şcolare”, a spus Fabian.

La şcoală excelează la toate disciplinele de studiu. Are numai medii de 10. Fabian spune că vrea ca pentru liceu să aleagă o specializare cu informatică, dar nu a decis deocamdată spre ce unitate de învăţământ se va orienta.