Jumătate din lotul României pentru Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete organizată de Elveţia va fi de la Craiova. Este vorba de două eleve de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” care au obţinut premiul al II-lea şi medalie de aur şi respectiv premiul al III-lea şi medalie de argint la Olimpiada Naţională de Informatică, organizată în acest an de Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică. La această competiţie încă 13 elevi de la Colegiul Naţional”Fraţii Buzeşti” din Craiova au obţinut premii şi medalii de argint şi bronz.

S-au calificat după etapa naţională a Olimpiadei de Informatică

Elevele care vor forma jumătate din echipa României la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, organizată de Elveţia sunt Alexandra Nicola- clasa a XI-a şi Ruxandra Nanu- clasa a XII-a- de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Cele două fete s-au calificat şi în lotul României pentru seniori, după etapa naţională a Olimpiadei de Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică.



„Anul acesta Olimpiada de Informatică a fost organizată de Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică. A fost ceva extraordinar să se organizeze această olimpiadă. Au participat peste 3.700 de elevi de gimnaziu şi liceu. 15 elevi de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova au obţinut premii şi medalii.

După olimpiadă, a avut loc o probă de baraj în urma căreia s-a format lotul pentru juniori cu 20 de elevi şi lotul pentru seniori cu 30 de elevi între care se află şi elevele Ruxandra Nanu- clasa a XII-a – şi Alexandra Nicola – clasa a XI -a de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Odată cu acest rezultat, cele două eleve și-au asigurat și prezența în echipa care va reprezenta România la „European Girls Olympiad in Informatics” (EGOI), care se va desfășura în Elveția”, a precizat profesorul Marius Nicoli, şef catedră de informatică de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”.

Este cel de al 12-lea an consecutiv în care elevii de la „Buzeşti” sunt în lotul naţional

Prin calificarea la seniori, cele două eleve continuă să asigure prezenţa „buzeştenilor” neîntreruptă în lotul naţional din 2019. „Este cel de al doispezecelea an consecutiv în care avem elevi de la Colegiul „Fraţii Buzeşti” în lotul naţional de informatică. Cele două fete de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” vor reprezenta practic jumătate din lotul naţional al României la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, din Elveţia. Echipa va fi formată din patru eleve. Vor mai fi încă două eleve din Bucureşti”, a mai precizat şeful catedrei informatică de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova şi antrenorul celor două fete.



Profesorul Marius Nicoli spune că pentru ” Ruxandra Nanu şi Alexandra Nicola definitorie este ambiţia. Ambele sunt şi pasionate de informatică. Participă încă din gimnaziu la olimpiadele de informatică şi au în portofolii mai multe premii şi medalii naţionale şi internaţionale. Au obţinut locul I şi cupa la Mathematical Grammar School Cup- secțiunea informatică, organizată la Belgrad, în 2018 şi au obţinut şi medalii de la Turneul de la Schumen. Şi participarea la olimpiada de anul acesta a fost un lucru extraordinar pentru ele. Au trăit cu intensitate momentele competiţiei. Olimpiada a fost online, dar ele şi-au făcut ecusoane pe care le-au scris cu pixul”.

Ruxandra Nanu: „Informatica este cea mai mare pasiune a mea”

Ruxandra Nanu, medaliată cu aur la etapa naţională a Olimpiadei de Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă spune că pentru ea informatica este cea mai mare pasiune.



„Pentru mine informatica este cea mai mare pasiune de când am început să o studiez. Este activitatea căreia îi dedic cel mai mult timp şi care mă face cea mai fericită. Prima calificare la etapa naţională a fost în clasa a VII-a, după ce am lucrat cu profesorul Marius Nicoli. Atunci am obţinut medalie de bronz. Apoi, în clasa a VIII-a am obţinut medalie de argint şi menţiune. În clasa a IX-a am obţinut medalie de argint.

Ruxandra Nanu, premiul II şi medalie de aur la Olimpiada de Informatică

În clasa a X-a am obţinut medalie de aur şi menţiune. În clasa a XI-a nu s-a mai organizat olimpiada din cauza pandemiei, şi acum în clasa a XII-a am obţinut aur şi premiul al II-lea. La nivel internaţional am obţinut medalie de aur la Belgrad în 2018, în 2019 am luat bronz la Turneul de la Shumen şi tot în 2019 la RMI am obţinut încă o medalie de bronz”, a spus Ruxandra.



Olimpiada de Informatică pentru fete din Elveţia este o nouă provocare pentru ea. „Olimpiada va fi online, în perioada 13-19 iunie. Este la prima ediţie. Nu mă aştept la subiecte mai uşoare. Mi se pare o oportunitate să încurajeze mai multe fete să participe la olimpiadele de informatică”, a mai spus Ruxandra.

Alexandra Nicola : Informatica este o ştiinţă care mă reprezintă



Pentru Alexandra Nicola, informatica este o ştiinţă care o reprezintă, iar olimpiada de anul i-a adăugat un nou premiu naţional în plamares şi o nouă calificare internaţională.

„Am început să studiez informatica să studiez informatica din clasa a IV-a, alături de profesorul Marius Nicoli. E o ştiinţă care mă reprezintă. Am simţit o oarecare pasiune încă de la început. Prima calificare la naţională a fost la clasa a V-a. De atunci, la etapa naţională de informatică am obţinut patru medalii de argint şi două medalii de bronz. Primul premiu internaţional l-am obţinut în 2018, la Mathematical Grammar School Cup- secțiunea informatică la Belgrad. A fost o medalie de aur şi cupa pe echipe pe care am obţinut-o împreună cu Ruxandra. Apoi, în 2019 am obţinut medalie de argint tot la Belgrad.

În noiembrie 2020 am obţinut medalie de bronz la Turneul Schumen. Anul acesta am obţinut medalie de argint la Olimpiada de Informatică şi a fost chiar o bucurie că a fost organizată de Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică. A fost o experienţă nouă, pentru că proba am susţinut-o de acasă. Emoţiile nu au lipsit, dar nu se compară cu un concurs cu prezenţă fizică, când eşti cu colegii şi le vezi expresiile feţei. Acasă este confortabil, dar este un pic mai ciudat”, a spus Alexandra.

Alexandra Nicola, premiul III şi medalie de Argint la Olimpiada de Informatică

Îşi doreşte să se revină la olimpiadele cu prezenţă fizică



Şi olimpiada pentru fete din Elveţia va fi tot online, dar Alexandra Nicola speră ca veni şi vremea în care va participa fizic la aceste competiţii. „Pregătirea este continuă. Nu fac ceva special pentru competiţie. Doar mă pregătesc constant pe tot parcursul anului. Şi această olimpiadă internaţională se pare că va fi tot online. În general, la aceste olimpiade cele mai frumoase momente erau atunci când ne întâlneam toţi şi ne petreceam câteva zile împreună. Sper să ajungem din nou la acele competiţii”, a spus Alexandra.

15 premii obţinute de elevi de la „Fraţii Buzeşti” la Olimpiada de Informatică

La etapa naţională a Olimpiadei de Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică, elevii de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” au obţinut 15 premii. Astfel, premiul II şi medalie de aur au obţinut elevii Ruxandra Laura Nanu şi Mircea Braşoveanu.

Premiul III şi medalie de argint au obţinut elevii Alexandru Nicolae Şerban- clasa a VI-a, Carina-Maria Viespescu-clasa a VI-a, Alexandra Mihaela Nicola- clasa a XI-a şi Ionuţ Alexandru Pascu- clasa a XII-a.

Premiul III şi medalie de bronz au obţinut elevii: Mihai Stamatescu- clasa a IX-a, Radu Mihai Nicolae-clasa a XII-a, Andrei Ionaşcu- clasa VI-a.

Menţiune şi medalie de bronz au obţinut elevii: Mihaela -Amalia Lincă -clasa a VI-a, Victor Andrei Porojan-clasa a VII-a, Theodor Alexe Cismaru- clasa a VIII-a, Divia Petra Negoescu-clasa a XI-a, Marius Ştefan Scarlat- clasa a XI-a şi George Dănuţ- clasa a XII-a.