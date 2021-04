În Dolj, 64,7% dintre elevi au obţinut note peste 5 la simularea Evaluării Naţionale. La nivelul județului Dolj sunt 13 școli cu procente de promovare între 90 și 100%. La polul opus sunt 10 școli la care nici un elev nu a promovat.

În Dolj, anul acesta au fost așteptați să susțină simularea Evaluării Naționale 4080 de elevi. În 30 de școli din Craiova și județ prezența a fost de 100%. Procentul de promovare la nivelul județului a fost de 64,77%.

În Craiova și județ sunt 6 șase școli la care promovabilitatea este de 100%, adiă toți elevii au reușit să obțină note peste 5. Acestea sunt Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova cu 121 de elevi, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”- 28 de elevi, Şcoala gimnazială Terraveda- 13 elevi, Şcoala gimnazială Carpen- 2 elevi, Şcoala gimnazială Dobroteşti-10 elevi, Şcoala gimnazială „Marin Sorescu” Bulzeşti- 4 elevi.

Șapte școli din Craiova cu peste 90% promovați

În alte șapte școli din Craiova procentul de promovare a fost de peste 90%, având unul sau maximum 5 elevi cu medii sub 5. Pe această listă se află Școala gimnazială ”Traian” din Craiova care are 70 de elevi dintre care unul a obținut medie sub 5, iar procentul de promovare a fost de 98,57%.

La Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova sunt 129 de elevi dintre care doi elevi au obținut medii sub 5, iar procentul de promovare este de 98,40%.

La Colegiul Național ”Elena Cuza” sunt 55 de elevi de clasa a VIII-a dintre care doar unul a obținut medii sub 5, iar procentul de promovare este de 98,15%.

În top urmează, Școala gimnazială ”Gheorghe Țițeica” din Craiova la procentul de promovare a fost de 97,89%, având 91 de elevi și 2 nepromovați.

La Colegiul Național ”Carol I” din Craiova media de promovare este de 96,15%, având 53 de elevi dintre care doi elevi nu au promovat. Și la Școala gimnazială ”Sfântul Gheorghe” nu au reușit să prmoveze 6 dintre cei 75 de elevi, procentul de reușită fiind de 91,43%.

La Școala gimnazială ”Ethos” sunt 20 de elevi din care nu au promovat 2 iar procentul de reușită este de 90%.

10 școli din Dolj fără nici un elev promovat

La polul opus se află 10 școli din mediul rual fără nici un elev promovat. Pe această listă se află Școala gimnazială Carol al II-lea Dioști cu 4 elevi, Școala gimnazială ”Petre Mănărcescu” Lipovu cu 11 elevi, Școala gimnazială Catane cu 13 copii din care 8 nici nu s-au mai prezentat la simulare.

Școala gimnazială Coțofenii din Față are 12 elevi de clasa a VIII-a din care 9 nici nu au susținut simularea.

La școala gimnazială Fărcaș s-au prezentat toți cei 9 elevi care sunt înscriși în clasa a VIII-a dar nici unul nu a obținut medie de promovare. La Școala gimnazială Gogoșu sunt trei elevi de clasa VIII-a care au susținut simularea dar nici unul nu a promovat. Situația este la fel și la Școala gimnazială Pleșoi. Pe lista cu nici un elev nepromovat se află și Școala gimnazială Măceșu de Jos, Școala gimnazială Sălcuța și la Școala gimnazială Teasc.