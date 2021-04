O nouă performanţă în pandemie. Trei elevi de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova au reuşit să fie pe podiumul Olimpiadei Naţionale de Informatică, fiind medaliaţi cu aur, argint şi bronz. Doi dintre medaliaţi sunt în primul an de gimnaziu.

Colegiul Naţional “Carol I” ocupă, în acest an, primele locuri la etapa Naţională a Olimpiadei de Informatică, organizată de Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică. Performerii sunt elevul David Curcă, clasa a V-a D, care a obţinut premiul I şi medalie de aur şi Teodora Coravu, tot în clasa a V-a D, a obţinut premiul al II-lea şi medalie de argint.

Cei doi copii de gimnaziu au fost pregătiţi pentru concurs de profesorul de informatică de la clasă, Laura Coravu. Şi la liceu a fost obţinută o performanţă. Silvian Achim, elev clasa a XI-a C, a obţinut la această olimpiadă menţiune şi medalie de bronz, fiind pregătit de profesorul Florin Niculescu. Ca şi alte competiţii, Olimpiada Naţională de Informatică de anul acesta s-a derulat online şi a avut două etape.

„Olimpiada de Informatică s-a derulat în două etape: cea județeană și cea națională. Proba de la etapa națională a avut o durată de 4 ore”, a spus prof. Cristina Preda, purtător de cuvânt al Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.

Elevii medaliaţi, pasionaţi de mici de informatică

Cei trei elevi care au fost pe podiumul Olimpiadei Naţionale de Informatică sunt pasionaţi de informatică încă din clasele primare.



„Încă din clasa a III-a, de când mi-am descoperit pasiunea pentru informatică şi programare, am dorit să ajung printre cei mai buni. Am avut şansa ca alături de mine să fie profesori care m-au ghidat spre performanţă. Olimpiada de Informatică din acest an a fost o oportunitate de a-mi evalua cunoştinţele şi şansa de a concura cu alţi copii pasionaţi, ca mine”, spune David Curcă.

Teodora Coravu a obţinut premiul al II-lea şi medalie de argint la Olimpiada Naţională de Informatică

Colega sa de clasă, Teodora deşi este clasa a V-a se gândeşte că va face carieră cu informatica.

” Olimpiada a însemnat pentru mine un nou pas spre viitorul meu. Mi-a plăcut foarte mult să învăţ informatica şi, îndrumată de profesorul potrivit, am reuşit să ajung până aici. A fost o experienţă nouă, de neuitat”, a spus Teodora Coravu.

Silvian Achim, elev în clasa a XI-a C, a obţinut menţiune şi medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Informatică.

Pentru Silvian, această olimpiadă a fost o nouă şansă să înveţe lucruri noi. „Sunt bucuros pentru ocazia de a participa la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică şi de a obţine menţiune şi medalie de bronz. Acest rezultat a fost obţinut prin multe ore de muncă, prin dedicare şi din pasiune. M-am simţit minunat concurând cu cei mai buni din ţară şi învăţând lucruri noi. Rezultatul obţinut mă motivează să continui, iar pe viitor să realizez lucruri din ce în ce mai măreţe”, a spus elevul Silvian Achim. În timpul liber, Silvian practică şi atletismul.

Elevii medaliaţi au mai făcut şi alte performanţe în pandemie

Cadrele didactice care i-au pregătit pe cei trei olimpici spun că le admiră pasiunea pentru informatică. „Suntem mândri de ei, le admirăm pasiunea pentru informatică şi ne bucurăm pentru premiile şi medaliile obţinute în acest an! „, a spus profesorul Laura Coravu

Olimpicii la Informatică au obţinut şi alte premii în pandemie.

„În acest an, la Olimpiada de Matematică, David Curcă a obținut premiul II la etapa județeană, iar Teodora Coravu mențiune la etapa județeană. Anul trecut, la Olimpiada de Informatică, David Curcă a obținut premiul II la etapa județeană, iar Silvian Achim a obţinut mențiune la etapa județeană. De menționat ar fi faptul ca David Curcă și Teodora Coravu participă la cursurile Centrului Județean de Excelență Dolj, la disciplina informatică- David la clasa a X-a, Teodora la clasa a V-a. „, a spus Cristina Preda, purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.