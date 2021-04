Amelia Gabriela Milcu, elevă de clasa a X-a la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova este singura liceancă din Dolj, care a reuşit să se califice pentru proba de baraj în vederea selecţiei lotului lărgit al României pentru Chimie. Eleva din Craiova a reuşit să se claseze pe locul al V-lea la nivel naţional la Olimpiada de Chimie, organizată de Universitatea Bucureşti la care au participat 1.000 de elevi din toată ţara.

„Cumva, în adâncul sufletului a fost această dorinţă”

Amelia Gabriela Milcu este elevă în clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică. Adolescenta a fost mereu pasionată de ştiinţe exacte. A început cu matematica în clasele primare, iar apoi a descoperit chimia, o ştiinţă pentru care alocă foarte mult din timpul ei liber.

Şi rezultatele nu au întârziat să apară. Anul trecut a obţinut locul I la Olimpiada Judeţeană de Chimie şi s-a calificat pentru etapa naţională, dar nu s-a mai organizat din cauza pandemiei. A continuat să studieze. Anul acesta, Amelia a avut oportunitatea de a se înscrie la Olimpiada de chimie, de această dată organizată de Universitatea Bucureşti. Competiţia a atras 1.000 de elevi din clasele a VIII-XII din toată ţara, care au avut de trecut două etape teoretice.

După cea de a doua etapă, din acest week-end, în concurs au mai rămas 21 elevi care vor participa pe 17 aprilie la proba de baraj pentru selecţia lotului lărgit al României. Amelia este pe locul al-V-lea între cei 21 de elevi. A participat la această competiţie cu sufletul deschis, după cum spune ea.



„Cumva în adâncul sufletului a fost această dorinţă de a mă califica şi în lotul României. Când s-a îndeplinit dorinţa, a fost aşa ca un vis. Am mers la acest concurs cu sufletul deschis, în sensul că se poate întâmpla orice pe parcurs”, mărturiseşte Amelia.

„Poate m-a ajutat şi faptul că am fost în camera mea în timpul concursului”

Cele două probe scrise susţinute de concurenţi la Olimpiada de Chimie au fost online. Amelia spune că subiectele de la cea de a doua probă au fost foarte dificile, dar că nu a simţit foarte mult emoţia competiţiei, pentru că a susţinut concursul în camera ei.



„Subiectele celei de a doua etape au fost cu dificultate destul de ridicată, mult peste ceea ce avem la şcoală. Am primit şi suport teoretic, dar a fost şi mai dificil acum şi am avut mult mai mult de lucru. Cerinţele au fost pe cinci pagini. Numai să le citim a durat o jumătate de oră, din cele trei ore puse la dispoziţie. Nu am avut emoţii, probabil şi pentru că am fost acasă, în camera mea şi nu am simţit ca fiind într-o competiţie. Nu am văzut alte persoane, ci doar lucrurile de care eram ataşată şi poate că asta m-a ajutat să fiu mai relaxată şi să mă pot concentra mai bine. Această probă s-a derulat cu un sistem nou de supraveghere, cu două camere video şi a fost folosită şi o altă platformă de lucru, pe care eu nu am utilizat-o niciodată”, a spus Amelia.

Proba de baraj va fi de 5 ore

Amelia se pregăteşte acum pentru proba de baraj care va fi pe 17 aprilie. Şi aceasta se va derula tot online, dar va dura cinci ore.



„Pe 17 aprilie va fi proba de selecţie pentru lotul lărgit. Proba va fi de cinci ore şi subiectele vor din toată chimia. După această probă de baraj vor rămâne în competiţie 20 de elevi din cei 21 calificaţi. Va urma o perioadă de pregătire faţă în faţă într-o universitate din ţară, după care vor alte fi două probe de baraj şi vor rămâne patru elevi. Nu am emoţii. Nu am ce să pierd. Am reuşit să ocup un loc bun pe ţară care mi-a dat mai multă ambiţie să lucrez şi să fac mai mult în acest domeniu”, a mai spus Amelia Milcu.



Eleva spune că tot ceea ce i-a lipsit în această perioadă de pandemie a fost practica în laboratorul de chimie.

„În această perioadă de pregătire am avut şi ajutorul profesorului de chimie de la clasă, pentru că nu pot face faţă singură. Sunt anumite fenomene pentru care am nevoie de explicaţii să le pot înţelege. Ceea ce a fost mai greu a fost faptul că nu am mai ajuns în laborator, care dă altă perspectivă asupra înţelegrii unor reacţii. Dar ne-a ajutat mult internetul, pentru a vedea anumite reacţii. Internetul are foarte multe materiale în domeniul chimiei, care este o ştiinţă în continuă dezvoltare”, a mai spus olimpica.