Echipa de Robotică „Soft Hoarders” de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova a participat week-endul trecut la o acţiune de împădurire în comuna Celaru.

Liceenii spun că în cadrul acestei acţiuni şi-au dat seama despre importanţa spaţiilor verzi şi au lansat provocarea Let`s get Green, prin care fac apel la toate echipele de robotică din toată ţara să se alăture acestei campanii.

„Ca membri ai echipei de robotică a Colegiului Național „Frații Buzești”, am participat sâmbăta aceasta alaturi de cluburile LEO Terra-Nova și LEO Excelion la o acțiune de împădurire în comuna Celaru. Fiecare dintre noi și-a adus astfel contribuţia la un viitor cu un aer mai curat și la o țară mai verde. În cadrul acestui proiect am realizat importanța conservării spațiilor verzi și dificultatea crearii noilor păduri.