Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj a început evaluarea copiilor care nu au frecventat grădiniţa şi vor să meargă la şcoală dar şi a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani dar pentru care părinţii cer amânarea înscrierii în clasa pregătitoare. Potrivit managerului Elena Cocoş, a scăzut foarte mult numărul copiilor care au nevoie de o asemenea evaluare. Până acum mai mult de jumătate din solicitări au fost pentru a amâna înscrierea în clasa pregătitoare. Directorul CJRAE Dolj a spus că sunt 75 de tipuri de afecţiuni, care permit amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, printre care anemia cronică sau tulburările de nutriţie, greutatea mică, astm bronşic, hepatita, tulburările emoţionale.

Lista afecţiunilor pe baza cărora se poate cere amânarea

Numărul copiilor din Dolj care trec prin evaluarea psihosomatică înainte de a fi înscrişi la şcoală a scăzut foarte mult. La CJRAE Dolj se fac cereri doar pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa şi pe care părinţii vor să-i înscrie la şcoală, dar şi pentru copiii care au împlinit vârsta pentru şcoală dar părinţii cer amânarea înscrierii.



„Până acum am avut 11 evaluări psihosomatice, dintre care şase au fost pentru copii de 6 ani la care părinţii au cerut amânarea înscrierii în clasa pregătitoare. Mai avem încă 12 copii programaţi, pentru perioada următoare, pentru evaluarea psihosomatică. Pentru copiii de 6 ani ai căror părinţi solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare este nevoie de un diagnostic dat de medicul specialist.

În acest moment, avem inclusiv pe site-ul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj o listă cu cele 75 de afecţiuni, pe baza cărora se poate cere amânarea înscrierii la şcoală. Sigur, că mai pot fi şi alte afecţiuni pentru care medicul poate recomanda amânarea acestei înscrieri.

Ca şi exemple, se poate solicita amânarea înscrierii la şcoală pentru tulburări severe de nutriţie, cu greutate corporalã sub 16 kg la băieţi şi sub 15 kg la fete sau hemoglobinã sub 9,5 g/dl. Alte exemple sunt tulburãrile de dezvoltare a limbajului şi vorbirii, tulburările emoţionale şi imaturitate afectiv-comportamentală, astm bronşic, leziuni cardiace, bronhopenumonii, dermatozã micotică manifestă, psoriazis întins, alte boli cronice de piele cu tulburãri manifeste, inegalităţi de membre, mai mari de 2 cm”, aprecizat Elena Cocoş, directorul CJRAE Dolj.

Copiii cu certificat de orientare şcolară pot sta la grădiniţă până la 8 ani

Copiii pentru care se cere amânarea înscrierii la şcoală rămân să frecventeze grădiniţa. În cazul unor tulburări comportamnetale, copiii pot rămâne la grădiniţă până la vârsta de opt ani.



„O altă situaţie specială este cea a copiilor care au certificat de orientare şcolară, care pot rămâne la grădiniţă până la 8 ani. Sunt copii cu tulburări de comportament sau cu alte afecţiuni. Acest certificat se obţine printr-un serviciu pe care îl avem în comun cu DGASPC Dolj. Practic, părinţii fac o cerere către DGASPC şi după ce se urmează paşii, copiii vin la evaluarea la CJRAE Dolj.

Copiii care primesc un astfel de certificat beneficiază şi de o indemnizaţie. Chiar dacă au acest certificat ei pot fi înscrişi şi în învăţământul de masă. Înscrierea la şcoală se face şi în funcţie de cerinţele părinţilor, dar şi în funcţie de interesul major al copilului. Sunt tot mai mulţi copii în ultimul timp cu tulburări comportamenTALE. În funcţie de diagnostic, sunt copiii care primesc acest certificat pentru toată durata şcolarizării, dar sunt şi copii la care acest certificat se reînnoieşte la un an sau la doi-trei ani”, a precizat Elena Cocoş, directorul CJRAE Dolj.

Ce se evaluează pentru a merge la şcoală

Sunt şi copii pe care părinţii vor să-i înscrie la şcoală înainte de a împlini vârsta de şase ani şi nu au fost la grădiniţă sau copii care au vârsta de 6 ani dar nu au frecventat deloc grădiniţa. Pentru avizul necesar înscrierii la şcoală, cei mici trec prin teste de 15-20 minute prin care se observă dacă sunt suficient de dezvoltaţi pentru a face faţă cerinţelor.

„Testarea copiilor pentru a primi avizul necesar înscrierii la şcoală se desfăşoară în mai multe feluri. În primul rând, avem discuţii pe diverse teme pentru a observa dacă acei copii ştiu să povesteacă, se exprimă corect sau dacă au nevoie de un logoped. Apoi, le arătăm copiilor diverse imagini din poveşti să vedem dacă recunosc imaginile, dacă li se spun poveşti, dacă ştiu subiectul poveştii. Le arătăm de asemenea litere şi cifre, să vedem dacă le recunosc. Le dăm să deseneze şi să coloreze şi în funcţie de ceea ce fac trec sau nu de un alt barem. Evaluarea se face pe baza unei fişe cu trei bareme”, a mai precizat directorul CJRAE Dolj, Elena Cocoş.