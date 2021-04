O elevă de clasa a X-a, de la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică, din cadrul Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” este printre cei mai buni liceeni din ţară la chimie.

Amelia Gabriela Milcu participă la Olimpiada de Chimie, organizată de Universitatea Bucureşti şi a ajuns în etapa finală. Adolescenta este singura reprezentantă a judeţului Dolj pentru clasa a X-a, care a reuşit calificarea în finala care va avea loc sâmbătă, 10 aprilie.

Pasiunea pentru chimie a început din gimnaziu

Universitatea din Bucureşti organizează, în perioada 4-17 aprilie, Olimpiada de Chimie pentru clasele VIII- XII. Competiţia a atras ca un magnet elevi din toată ţara, pasionaţi de chimie. Week-endul trecut s-a desfăşurat prima probă teoretică, în urma căreia s-au stabilit finaliştii. La clasa a X-a, printre finalişti se află şi Amelia Gabriela Milcu, elevă la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică.



Amelia spune că a descoperit chimia în clasa a VII-a şi că de atunci a făcut o adevărată pasiune pentru această ştiinţă.

„Am descoperit că îmi place chimia în clasa a VII-a, când de fapt am început să o studiez la şcoală. Pe atunci eram elevă la Şcoala gimnazială „Traian” din Craiova. Doamna dirigintă, Iuliana Marin, a fost profesoara mea de chimie de la clasă, care m-a ajutat să descopăr că multe lucruri din jurul meu şi din univers sunt chimie. Ce m-a uimit a fost faptul că toate culorile ţin de chimie. Acest lucru m-a făcut foarte curioasă. Apoi am descoperit că are aplicabilitate foarte mare şi în medicină şi în farmacie. Şi gătitul înseamnă chimie şi mie îmi place mult să gătesc. De atunci, a început pasiunea mea pentru această ştiinţă. În anul respectiv, doamna dirigintă m-a înscris şi la Concursul „Raluca Ripan” la care am obţinut menţiune specială la etapa naţională. Acest premiu m-a încurajat să descopăr şi mai mult ce înseamnă chimia”, a spus Amelia.

„Pasiunea nu a ţinut cont de pandemie”

Anul trecut, Amelia a obţinut locul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de Chimie şi s-a calificat la etapa naţională, care nu s-a mai organizat din cauza pandemiei. „Anul trecut, pe când eram în clasa a IX-a, am participat la etapa judeţeană a Olimpiadei de Chimie. Am reuşit să obţin premiul I şi să mă calific la etapa naţională, care nu s-a mai organizat din cauza pandemiei. Pasiunea pentru chimie a continuat chiar dacă nu s-a mai organizat olimpiada. Am decis să continui să mă pregătesc. Zilnic aloc timp chimiei. Uneori fac acest lucru fără să conştientizez neapărat că mă pregătesc. Spun asta

pentru că îmi plac documentarele ştiinţifice, pe care le găsesc pe internet şi din care acumulez foarte multă informaţie. Contează mult şi lucrul individual dar şi activitatea cu cadrul didactic de la clasă”, a mai spus eleva de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Eleva: „Am avut trei minute şi jumătate pentru a răspunde la o întrebare”

Despre Olimpiada de Chimie, organizată în această perioadă de Universitatea din Bucureşti, Amelia spune că este o surpriză plăcută. Concurenţa la această etapă a fost destul de mare. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, la clasa a X-a au fost iniţial 292 de elevi din toată ţara.



„Pregătirea mea la chimie a fost continuă. Această olimpiadă a fost o surpriză plăcută pentru mine, pentru că mi-a dat ocazia să-mi verific nivelul cunoştinţelor acumulate din pasiune”, a spus Amelia.

Olimpiada de Chimie se desfăşoară online şi constă în două probe teoretice. Prima probă s-a derulat în acest week-end şi în urma ei s-au stabilit elevii care se califică pentru finală. Nu a fost o etapă uşoară, după cum spune eleva de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.



„La prima probă am avut un test cu 50 de grile pentru care aveam alocate trei ore. A fost mult de lucru şi în scurt timp. Practic, aveam trei minute şi jumătate pentru fiecare grilă şi dacă aveam dubii asupra unui răspuns nu mai putea să revin asupra cerinşei, pentru că nu era timp. A fost un format interesant”, a spus Amelia.

Mai sunt câteva zile până la etapa finală

Adolescenta se pregăteşte intens pentru etapa finală care va avea un alt format.



„Următoarea etapă va fi sâmbătă, 10 aprilie, dar va fi pe alt format. Vom primi subiecte pentru care va trebui să redactăm răspunsurile integral. Nu am emoţii pentru noua probă. O văd ca pe o nouă etapă pentru a-mi testa cunoştinţele” a precizat Amelia Milcu.

La etapa finală a Olimpiadei de Chimie, din judeţul Dolj este calificată şi o elevă de clasa a IX-a tot de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Îşi doreşte să urmeze studii în domeniul medicinei



Amelia studiază la matematică-informatică-intensiv informatică dar spune că ar dori să devină medic.

” În afară de chimie sunt şi alte discipline care îmi plac. Prima dragoste a mea a fost matematica, care m-a ajutat să înţeleg şi alte ştiinţe. În clasa a IX-a am decsoperit că îmi place foarte mult şi informatica. Pe viitor, îmi doresc să urmez Medicina, un domeniu complex, în care chimia se aplică foarte mult. M-am gândit că aş putea să fiu medic sau să lucrez în cercetare pentru a descoperi noi soluţii la unele probleme actuale ale omenirii”, a spus Amelia.

În prezent însă Amelia, ca mulţi liceeni, îşi doreşte să revină la viaţa pe care a avut-o înainte de pandemie. „Mi-e dor de colegi şi de orele normale, pe care le aveam înainte de pandemie. Şi pe online beneficiem de ore de calitate, dar îmi doresc să revenim la normalitate”, a mai spus Amelia Milcu.