Elevii de clasa a VIII-a au susţinut ieri simularea Evaluării Naţionale la matematică. În Dolj la această evaluare au participat 83,22% dintre elevi. La fel ca şi la proba scrisă, 30 de şcoli din Craiova şi judeţ au avut prezenţă de 100%. Nu au fost elevi eliminaţi. La ieşirea din săli, elevii au precizat că subiectele au fost dificile.

Ieri a fost simularea Evaluării Naţionale la matematică. În Craiova, mulţi dintre elevii care au susţinut simularea s-au plâns de faptul că nu au ştiut să rezolve problemele de la cel de al treilea subiect.

„La primele două subiecte a fost uşor. Am avut probleme de algebră şi geometrie. La ultima parte am avut numai geometrie dar nu am ştiut să rezolv. Voi pierde două puncte sigur”, a spus Cosmin, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Eleva :Suntem promoţia care am făcut ore online şi în anul şcolar anterior

După proba de matematică, elevii spun că le este dificil să se pregătească pentru examen. Ei spun că la şcoala online le-a fost greu să înţeleagă lecţiile. O parte dintre ei speră să recupereze materia la meditaţii.

„Noi suntem promoţia care a făcut multe ore online şi anul trecut. La matematică a fost destul de dificil să lucrăm aşa pentru că nu reuşim să înţelegem prea uşor. Ca să mă pregătesc pentru examen am făcut meditaţii şi în particular, am participat şi la orele de la şcoală. Acum după simulare pot spune că nu pot să mă gândesc la o notă mai mare de 8 la matematică. Sigur că voi intensifica pregătirea. Îmi doresc să fac meditaţii de două ori pe săptămână ca să mai pot recupera şi să reuşesc să mai cresc cu un punct”, a spus una dintre elevele de la Colegiul „Elena Cuza”

Elevii vor afla rezultatele pe 16 aprilie

Elevii vor afla rezultatele pe 16 aprilie. „Reamintim că rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare”, anunţă reprezentanţii Ispectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.